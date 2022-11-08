Врач назвала три самых вредных напитка, которые не стоит пить на ночь

Врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Андреевские больницы — Неболит» София Кардашова рассказала, какие напитки могут нанести непоправимый вред здоровью.

Кардашова заявила, что одними из самых таких напитков являются кофе, энергетики и чай. В них содержится кофеин, который в больших порциях может привести к серьезным проблемам. Здоровая норма этого вещества — не более 300 миллиграммов в день.

По словам медика, в больших дозах кофеин повышает артериальное давление, учащает мочеиспускание, приводит к тремору и нарушает сон. Более того, энергетики вызывают ложный прилив сил посредством истощения собственных ресурсов организма. Как правило, уже через пару часов человек чувствует сильную усталость.

Альтернативами данным напиткам являются какао и цикорий. Также стоит рассмотреть травяной чай. Единственное противопоказание для его приема — наличие желчнокаменной болезни.