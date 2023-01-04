Врач объяснила, как побороть похмелье

Сегодня, 20:00
Врач-диетолог Елена Тихомирова в интервью «Известиям» рассказала, что избавляться от затянувшегося новогоднего похмелья лучше натуральными способами — пить больше воды, гулять на свежем воздухе, включить в рацион фрукты и каши.
«Если похмелье уже наступило, главное, что можно сделать на следующее утро, — это пить как можно больше жидкости. Единственный работающий инструмент, которым мы можем уменьшить интоксикацию, — это пить воду. В состоянии похмелья наш организм нуждается в углеводах, поэтому в эти дни желательно отдать предпочтение фруктам, кашам, ягодам или другой углеводной пище», — пояснила диетолог.
Помимо воды Елена Тихомирова посоветовала при возникшем похмелье пить морсы (клюквенные, брусничные) или кисломолочные напитки (кефир, ряженка). Положительное влияние окажут и препараты с янтарной кислотой.
По словам врача, будет полезна умеренная физическая активность, например прогулки на свежем воздухе. Активных нагрузок, включая бани и сауны, предпринимать не стоит. Это чревато нагрузкой на сердечно-сосудистую систему и более тяжелыми необратимыми последствиями. Лучшее средство борьбы с похмельем — умеренное употребление алкоголя, заключила Елена Тихомирова.
У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!