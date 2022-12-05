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Сегодня, 07:30

Врач объяснила, можно ли облысеть, если часто красить волосы

Ольга Стрельникова
Фото Изображение от Freepik
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Врач-педиатр Елена Титаренко в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала о том, что избавиться от седины или кардинально сменить цвет волос без вреда весьма сложно. И химические, и натуральные красители могут повлиять не лучшим образом на структуру и внешний вид волос, лишить блеска и сделать ломкими. Современные средства окрашивания в своем составе имеют различные ухаживающие вещества, чтобы уменьшить вред. Специалист подчеркнула, что сейчас окрашивание вряд ли может привести к выпадению волос. А причину облысения чаще всего стоит искать внутри организма. Например, это может быть дефицит железа или следствие некоего недуга.

Как влияет аммиак на организм, присутствует ли он в современных окрашивающих средствах, и как восстановить поврежденные волосы, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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