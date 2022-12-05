Врач объяснила, можно ли облысеть, если часто красить волосы

Врач-педиатр Елена Титаренко в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказала о том, что избавиться от седины или кардинально сменить цвет волос без вреда весьма сложно. И химические, и натуральные красители могут повлиять не лучшим образом на структуру и внешний вид волос, лишить блеска и сделать ломкими. Современные средства окрашивания в своем составе имеют различные ухаживающие вещества, чтобы уменьшить вред. Специалист подчеркнула, что сейчас окрашивание вряд ли может привести к выпадению волос. А причину облысения чаще всего стоит искать внутри организма. Например, это может быть дефицит железа или следствие некоего недуга.

Как влияет аммиак на организм, присутствует ли он в современных окрашивающих средствах, и как восстановить поврежденные волосы, читайте в полной версии материала в «СЭ».