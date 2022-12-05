Врач назвал причины развития диабета

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков в эксклюзивном материале для «СЭ» рассказал, что к развитию сахарного диабета могут привести не только сладости. Болезнь может развиться из-за инсулинорезистентности, обилия в рационе продуктов гликирования, проблем с эндокринной системой и дисбаланса микроорганизмов в кишечнике. Если злоупотреблять продуктами, неподходящими генетически, также может возникнуть сахарный диабет, пишет специалист.

Что такое конечные продукты гликирования, как избежать снижения чувствительности к инсулину и почему не всем можно есть много клетчатки — читайте в полной версии материала в «СЭ».