Врач оценила опасность завирусившейся яично-винной диеты

Диетолог Ирина Мансурова рассказала об опасности диеты из журнала Vogue на основе вина и яиц.

«Алкоголь способствует задержке жидкости в организме, что может, напротив, придавать лишние килограммы. При употреблении такого количества вина в течение дня ЖКТ принимает на себя первый удар. Попадающий в желудок этанол стимулирует секрецию хлористоводородной кислоты, что провоцирует гастриты и язвенную болезнь. Содержащийся в вине этанол нарушает синтез веществ, участвующих в расщеплении белков, жиров и углеводов. В кишечнике развиваются гнилостные процессы, ведущие к тяжёлой интоксикации. Во сне переваривание в вашем желудке замедлится или прекратится совсем, мясо станет тухнуть, накопит токсины, которые могут вызвать утром тошноту, тяжесть в животе и высыпание на лице. К тому же это обусловлено тем, что после 15 часов печень активно делает запасы гликогена», — приводит слова Мансуровой Life.ru.