Врач перечислила правила, которые помогут не страдать после новогодних застолий

Врач — гастроэнтеролог-гепатолог Юлия Юнусова перечислила правила, которые помогут не страдать после новогодних застолий.

«Для опьянения характерны покраснение кожи и блеск глаз, легкий эмоциональный подъем, незначительное нарушение координации и артикуляции. Здесь все просто: отдых, обильное питье, а с утра — огуречный рассол домашнего посола», — отметила Юнусова.

Юнусова подчеркнула: чтобы последствия застолий не омрачали праздники, важно запомнить и соблюдать ряд простых правил:

— скорость расщепления этанола (этилового спирта) зависит от активности фермента алкогольдегидрогеназы;

— максимальная концентрация алкоголя в крови наступает через 60-90 минут;

— пустой желудок, наличие сахара, высокая температура напитка или наличие углекислоты ускоряют всасывание спиртного.

«Абсолютно противопоказано употребление алкоголя при осложненном панкреатите, когда необходим постоянный прием ферментных препаратов, гипертонической болезни третьей степени, тяжелой почечной недостаточности, декомпенсированной печеночной недостаточности, гепатите», — напомнила врач.

Гастроэнтеролог призвала с осторожностью употреблять шампанское больным сахарным диабетом. За счет наличия пузырьков газа оно раздражает рецепторы слизистой желудка, что приводит к более быстрому опьянению и обострению хронических заболеваний поджелудочной железы, добавила гепатолог.

«Слух о том, что бутерброд с салом убережет от алкогольной интоксикации, не обоснован, но употребление сала перед застольем вызовет активизацию пищеварительных ферментов желудка, выброс соляной кислоты и желчи, что подготовит вас к более обильному застолью», — сказала собеседница Life.ru.

Для профилактики алкогольного опьянения, по ее словам, лучше принять препараты янтарной кислоты, которые снижают проявления оксидативного стресса, возникающие после приема алкоголя.

Она добавила, что при отравлении некачественными алкоголем и продуктами в течение нескольких часов появляются боль в животе, диарея, тошнота и рвота. Могут быть и галлюцинации — зрительные и слуховые, а также бред, резкая смена настроения. Нельзя исключать и нарушение («помутнение») зрения и речи, которое в том числе может заметить и сам пострадавший. Все это может сопровождаться изменениями температуры тела и потливостью. Кроме того, могут быть расширены зрачки.