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Сегодня, 20:45

Врач рассказала, что витамин С лучше всего усваивается в виде растворимых таблеток

Анна Горшкова
Корреспондент
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Врач-гастроэнтеролог Медицинского центра «Андреевские больницы» Татьяна Терехова рассказала о преимуществах приема витамина С в виде шипучих таблеток.

«Если говорить о БАДах, то лучше усваивается витамин С в виде шипучих растворимых таблеток. Шипучая форма витамина С абсорбируется в организме быстрее, чем твердая таблетированная форма, не причиняя вреда пищеварительной системе. Есть еще одно преимущество: когда его используют пациенты, они употребляют большое количество жидкости, что нормализует водный баланс. А это очень важно в период лечения острых респираторных инфекций, простудных заболеваний», — приводит слова Тереховой Life.

Также врач рассказала, что самым безопасным способом укрепления иммунитета, профилактики простудных заболеваний является употребление витамина С в естественном виде — это овощи, зелень, цитрусовые фрукты.

Отметим, что дозировку и длительность приема витаминов необходимо обсуждать с врачом, так как его бесконтрольное употребление может быть опасно для пациентов с заболеваниями ЖКТ или почек. Для восполнения иммунитета подойдет дозировка витамина С 1000 мг в одной таблетке, тогда как для профилактики простуд — в два-четыре раза меньше.

Источник: https://life.ru/p/1537437
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