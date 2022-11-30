Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 16:20

Врач рассказал, как избавиться от судорог в ногах

Ольга Стрельникова
Фото Изображение от fabrikasimf на Freepik
Telegram Дзен

Врач-остеопат Алесь Улищенко в личном TГ-канале рассказал, что при судорогах в ногах нужно проделать следующее: «Присядьте и захватите стопу рукой. Пальцы ноги натяните на себя и разотрите мышцу. Если судороги застали вас в воде или кровати, следует растянуть мышцу, натянув пальцы на себя». Также врач пишет о том, что снять напряжение в мышцах помогут массаж и контрастный душ.

Алесь Улищенко отметил, что при регулярном повторении судорог нужно не просто снимать симптомы, а обратиться к врачу и сдать анализы. Это поможет определить причину и подобрать соответствующее лечение. Только при таком подходе можно избавиться от судорог окончательно.

Здоровье
Медицина
Советы и рекомендации
1
0
Читайте также
Болельщика заставили убрать флаг Украины на матче ЧМ-2022 Иран — США
Майк Тайсон вступился за Месси после слов Канело: «Придется выйти на ринг»
Поляки возмутились речью жены Зеленского в Лондоне
В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв
Еврокомиссия подтвердила удаление информации о 100 тыс. погибших в ВСУ
Что происходит с медициной в Приангарье
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Врач рассказала, как компенсировать недостаток солнца зимой