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Стиль жизни и ЗОЖ

26 октября, 19:00

Врач рассказал о вредной привычке, которая забирает 25 лет жизни

Мария Маковей
Автор
Фото istockphoto.com
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Научными исследованиями доказано, что люди, которые начинают курить в подростковом возрасте и продолжают это делать более 20 лет, уходят из жизни на 25 лет раньше, чем те, кто никогда не курил. Курение наносит вред практически каждому органу человека и становится одной из основных причин развития очень опасных заболеваний, например, онкологии. О влиянии курения на организм эксклюзивно для «СЭ» рассказал специалист по медицинской профилактике Андрей Сахаров.

По словам эксперта, курение — это одна из основных причин инсульта, который либо убивает, либо приводит к серьезным последствиям: потеря памяти, утрата речи, паралич. Кроме того, вредная привычка может стать причиной развития слепоты.

«Вы удивитесь, но курение провоцирует катаракту! Курильщики в 2 раза больше подвержены риску ее развития», — подчеркивает специалист.

Врач предупреждает, что постоянное употребление табака и никотина вызывает рак легких и ротовой полости. Также у курящих возникают проблемы с деснами, например, развивается гингивит. Они больше подвержены вирусным заболеваниям: гриппу, бронхиту и пневмонии.

«К жутким последствиям «задымления» организма также относятся коронарная недостаточность и атеросклероз. Давайте не забывать и про рак желудка, почек, поджелудочной железы. Около 40 процентов случаев онкологии этих органов вызваны именно курением», — объясняет Андрей Сахаров.

Специалист советует не курить, а если вы заядлый курильщик, бросить. Это один из лучших поступков, который человек способен сделать ради здорового будущего!

Влияние и&nbsp;последствия курения для организма человека. Последствия курения: 10 фактов о вреде курения

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