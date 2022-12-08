Врач рассказала, что делать при подозрении на простуду

Сегодня, 13:45
Врач Елена Зяблова рассказала о том, что при появлении первых симптомов простуды, необходимо для начала исключить физическую активность и сохранять постельный режим. Это поможет организму сохранить силы для борьбы с недугом, пишет издание «Вечерняя москва».
Следующим обязательным этапом, по мнению врача, будет соблюдение питьевого режима. Воды нужно пить больше, можно добавить в нее сок лимона — витамин С укрепит ослабленный иммунитет. Подойдут также травяные чаи, компот и различные морсы — в них много витаминов.
Если заложен нос Елена Зяблова рекомендует не применять сосудосуживающие препараты — они вызывают привыкание. Лучше использовать капли и средства для промывания с морской водой.
У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!