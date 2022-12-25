Врач рассказала, как сделать новогодний стол безопасным для людей с болезнями ЖКТ

Врач — гастроэнтеролог-гепатолог Юлия Юнусова рассказала, как в новогодние праздники снизить нагрузку на ЖКТ. По словам медика, стоит ограничить употребление алкоголя, жирной и острой пищи, так как это может спровоцировать выброс желчи.

«При болезнях желчного пузыря переедание, употребление жирного, жареного, острого, а также прием алкоголя могут вызвать спазм гладкой мускулатуры желчного пузыря, выброс желчи в двенадцатиперстную кишку и обострение гастрита, болевой синдром в верхних отделах живота», — цитирует Life.ru Юнусову.

Врач посоветовала убрать с новогоднего стола салаты с майонезом, картофелем, сырокопченым мясом и бобовыми, а в оливье заменить колбасу на курицу или нежирную говядину. Классический майонез также можно заменить нежирным.

Юнусова рекомендует добавить к столу свежую зелень, богатые витаминами, антиоксидантами и клетчаткой блюда из тыквы, моркови, свеклы, кабачков, репы, дайкона, капусты и артишоков. Заправить пищу можно растительными маслами, добавив в них тыквенные семечки и орехи. Мандаринами врач советует не злоупотреблять, чтобы не вызвать аллергическую реакцию или обострение гастрита.