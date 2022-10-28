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Сегодня, 16:45

Врач рассказала, как восполнить дефицит витамина D осенью

Анна Горшкова
Корреспондент
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Заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова рассказала, как восполнить дефицит витамина D осенью.

Зяблова рассказала, что восполнить уровень витамина D в осенний период можно с помощью препаратов, а также включив в рацион молочные продукты, сыр и рыбу жирных сортов.

«Правильнее было бы поступить следующим образом: обратиться в лабораторию, чтобы сдать анализ на уровень витамина D, и при выявлении его недостатка или дефицита обратиться либо к терапевту, либо к эндокринологу, чтобы скорректировать недостаток витамина D препаратами, которые содержат его в достаточном количестве», — приводит слова доктора Life.

Также Зяблова отметила, что у большинства россиян наблюдается нехватка витамина D. Это связано, в частности, с погодой и недостаточным количеством солнечных лучей, а потому даже при разнообразном рационе иногда не удается удерживать содержание полезных веществ в норме.

Источник: https://life.ru/p/1534962
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