Врач Романов рассказал, как выявить «опасную» родинку на теле

Онколог Денис Романов рассказал, как выявить подозрительные родинки на теле.

«Далеко не каждая из родинок требует каких-либо действий. Но есть ряд жалоб, которые должны вас насторожить: это чувство зуда в области невуса, выпадение волос с ее поверхности, изменение цвета и очертаний, увеличение размеров, изъязвление и кровотечение, образование узла на месте плоского образования», — приводит «Life.ru» слова Романова.

Также врач отметил, что не стоит игнорировать меланому.

«К сожалению, заболеваемость меланомой растет: число выявленных пациентов с этим заболеванием в России каждые десять лет увеличивается более чем на треть, однако количество смертей от нее в последние годы, к счастью, неуклонно падает. Полностью уберечься от того, чтобы заболеть ею, невозможно, но есть способы снизить риски, а также выявить ее в максимально неопасной стадии, когда объем лечения будет минимальным, а шансы излечиться — максимальными.

Главным фактором развития заболевания является ультрафиолетовое излучение, потому необходимо избегать солнечных ожогов. Крайне важно учитывать и генетические факторы, которые могут повлиять на риск развития меланомы. Еще один фактор — существующие изменения кожи. В таком случае крайне важно обратиться к дерматологу или онкологу, который определит отсутствие необходимости удаления новых образований. В любом случае, беспокоящие места на коже крайне важно показать профессиональному врачу", — добавил специалист.