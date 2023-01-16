Врач Шадрина назвала топ вредных для молодой кожи бьюти-процедур

Косметолог и дерматолог Екатерина Шадрина рассказала, какие бьюти-процедуры для молодых приведут к появлению морщин и фиброза.

«Например, если использовать пилинги, предназначенные для жирной кожи, в уходе за тонкой и чувствительной, и наоборот. Кроме того, молодым пациентам не стоит увлекаться контурной пластикой, ведь избыток филлера может сформировать неестественный вид, а также спровоцировать отечность в зоне введения.

Что касается увеличения губ с гиалуроновой кислотой, здесь нежелательно использовать большой объем препарата. Кроме того что губы будут выглядеть как накладные, это может спровоцировать фиброз.

Хотелось бы упомянуть ботулинотерапию, которую пациенты часто избегают и стремятся сделать в более позднем возрасте. При наличии показаний в виде выраженных мимических или уже начавших формироваться статических морщин стоит прибегнуть к данной методике уже в молодом возрасте для профилактики возникновения глубоких заломов на коже», - приводит «Life.ru» слова Шадриной.

Также она отметила что тем, кто страдает из-за угревой болезни, не стоит слишком часто делать механическую чистку лица.

«Пилинг — это лишь вспомогательное средство, а не способ лечения акне. Подбирать с косметологом средства по уходу за кожей лучше в молодом возрасте. Также периодически важно проводить легкий пилинг, мягкое профессиональное очищение и не упустить момент, когда пора начинать ботулинотерапию», - добавила врач.