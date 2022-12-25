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Сегодня, 19:30

Врачи назвали негативные последствия применения жаропонижающих

Ольга Стрельникова
Врачи назвали негативные последствия применения жаропонижающих.
Фото Freepik/prostooleh
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Врач общей практики, кардиолог Денис Прокофьев в беседе с «Известиями» рассказал, что опасность жаропонижающих препаратов состоит в том, что они относятся к классу нестероидных противовоспалительных препаратов.

«Их проблема в том, что при неправильном применении такие лекарства способны вызвать поражения желудочно-кишечного тракта, развитие бронхиальной астмы», — предостерег эксперт.

Также к последствиям неправильного приема Денис Прокофьев отнес влияние жаропонижающих препаратов на систему кроветворения, которое может привести к тяжелым поражениям.

Избежать их, по словам педиатра, кандидата медицинских наук Марии Снегоцкой, можно, следуя инструкциям с дозировкой. Применять одно и то же жаропонижающее больше 3-4 раз подряд она не советует — лучше чередовать подобные препараты, чтобы избежать накопления токсинов.

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Здоровье
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