Арахис: польза и вред для организма человека

Местом, где впервые были обнаружены упоминания об арахисе, является Южная Америка. Там была найдена ваза, по форме напоминающая его плоды, на которой также был изображен арахис.

Испанские моряки употребляли его в пищу во время долгих плаваний. В Африке арахис использовался в земледелии для удобрения почвы. Растение способствует обогащению плодородного слоя земли азотом.

Долгое время арахис считался едой для бедняков. И только в XX веке появилось множество продуктов питания на его основе.

В быту арахис часто называют земляным орехом. На самом деле он не является орехом, хоть и очень на него похож. Арахис относится к семейству бобовых. На растении в период созревания появляются стручки, которые впоследствии углубляются в почву. Во время сбора урожая их оттуда выкапывают.

Само название «арахис», вероятно, произошло от греческого слова, которое в переводе означает «паук». Сетчатый рисунок на стручках похож на паутину.

Калорийность и БЖУ арахиса

В 100 г арахиса содержится:

калории — 567 ккал;

белки — 25,8 г;

жиры — 49 г;

углеводы — 16 г.

Белки

Плоды арахиса относятся к наиболее питательным продуктам. В них содержится большое количество белка — около половины ежедневной потребности человека.

Рекомендуемая суточная норма белка для взрослых:

46 г для женщин;

56 г для мужчин.

Белок необходим для создания и восстановления клеток.

Жиры

Из-за высокого уровня содержания жиров в арахисе он является достаточно калорийным продуктом. Эти вещества относятся к моно- и полиненасыщенным липидам. В отличие от насыщенных липидов и трансжиров, которые могут повысить уровень холестерина в крови, включение в рацион арахиса способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Фото Istockphoto.com/Mykola Sosiukin

При этом не следует злоупотреблять блюдами, приготовленными на основе арахиса. Это может вызвать нежелательные последствия со стороны желудочно-кишечного тракта.

Углеводы

За счет низкого содержания углеводов, а вследствие этого низкого гликемического индекса, арахис можно употреблять людям с сахарным диабетом. Невысокий гликемический индекс не приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови после приема пищи.

Витамины и минералы

Плоды арахиса богаты витаминами, микро- и макроэлементами. В них находятся нутриенты, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма:

медь полезна для сердца и сосудов;

витамины группы В способствуют полноценной работе сердечно-сосудистой и нервной систем;

витамин Е обладает антиоксидантными свойствами;

фосфор необходим для роста и развития тканей;

магний незаменим в борьбе со стрессом и хронической усталостью, участвует в формировании иммунитета;

цинк опосредованно регулирует сердечно-сосудистую и нервную системы, оказывает положительное влияние на мозговую деятельность;

калий влияет на обменные процессы, снижает чрезмерную нервную возбудимость;

железо препятствует возникновению анемии.

Польза арахиса для организма человека

Польза арахиса для женщин

Фолаты, содержащиеся в арахисе, важны не только для беременных, но и для женщин детородного возраста для профилактики дефектов нервной трубки во время развития плода, а железо помогает предотвратить возможную анемию.

После менопаузы количество «плохих» жиров у женщин, как правило, повышается. Благодаря ненасыщенным липидам (полезным жирам) арахис помогает контролировать холестерин. Арахис можно добавлять во все виды диет в любом возрасте, и исследования продолжают показывать его преимущества. На счет индивидуальной переносимости арахиса стоит проконсультироваться со своим лечащим врачом.

Исследователи обнаружили, что женщины регулярно питающиеся различными орехами и семенами, включая арахис, имеют самый низкий риск рака толстой кишки.

В сравнении с зеленым чаем и красным вином, арахис обладает более высокой антиоксидантной способностью. Антиоксиданты защищают клетки организма от окисления.

Польза арахиса для мужчин

В арахисе много ниацина, а еще он отличный источник витамина Е, — эти вещества защищают от болезни Альцгеймера и возрастного снижения когнитивных способностей. В исследовании, проведенном среди 4000 человек в возрасте 65 лет и старше, ниацин, содержащийся в еде, замедлил скорость снижения когнитивных способностей.

Арахис и арахисовое масло сравнили с рисовыми лепешками по уровню насыщения после еды. При равном количестве углеводов в составе, арахис лучше справлялся с удовлетворением голода. Полезные мононенасыщенные жиры в арахисе могут стимулировать выработку гормона, отвечающего за чувство насыщения.

Польза арахиса для детей

Дети едят большее количество фруктов, когда арахисовое масло в небольших количествах используется в качестве соуса, — это отличный способ закрепить привычку чаще есть фрукты.

Фото Istockphoto.com/michellegibson

Дети лучше концентрируются и учатся в школе, когда не отвлекаются на чувство голода. Завтрак или утренний перекус с арахисом обеспечивает необходимой энергией.

Еще один поведенческий плюс: бутерброд с арахисовым маслом может стать хорошим перекусом, который ребенок может приготовить сам, если вы работаете и не всегда успеваете приготовить полноценный домашний обед. Так можно развить у ребенка самостоятельность и интерес к приготовлению других блюд.

Вред арахиса

Употребление арахиса в пищу в некоторых случаях может вызвать нежелательные последствия для организма.

Арахис может спровоцировать пищевую аллергию, возможно появление индивидуальной непереносимости.

Употребление его в сыром виде может нарушить работу пищеварительной системы.

Не рекомендуется есть арахис в больших количествах людям, страдающим подагрой, артритом и другими заболеваниями суставов.

Появление нежелательных симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта может быть вызвано образованием плесени на арахисе. Она возникает из-за неправильного хранения продукта.

В арахисе, как и в других бобовых, присутствует фитиновая кислота. Она нарушает процесс всасывания железа и цинка.

Роспотребнадзор не рекомендует давать в пищу арахис детям до пяти лет.

Стоит отметить, что безопаснее употреблять обжаренный арахис, нежели сырой. Дело в том, что поверхность сырых плодов может быть заражена патогенными микроорганизмами, опасными для здоровья. Избавиться от них можно при термической обработке.

Любителям арахиса не стоит забывать о чувстве меры. Продукт достаточно калорийный. Чтобы не нарушать принципы здорового питания, людям, страдающим заболеваниями кишечника или ожирением, необходимо ограничить количество арахиса в рационе.

Как выбрать арахис

Бобовые можно встретить на полках магазинов круглый год. Бывает арахис в жареном или сыром виде, соленый или сладкий. Он продается как в упаковках, так и на развес. Если вы планируете приобрести земляной орех в упаковке, выбирайте прозрачную, чтобы оценить внешний вид продукта.

Фото Istockphoto.com/fcafotodigital

Качественный сырой арахис:

имеет светло-коричневый цвет оболочки;

без пятен на поверхности и следов повреждений;

без признаков плесени;

не обладает неприятным запахом.

Как хранить арахис

Для хранения используйте стеклянную или керамическую емкость, которая будет плотно закрываться крышкой. Это обезопасит продукт от попадания влаги и защитит от образования плесени. Тару с земляным орехом оставьте в прохладном и сухом месте.

При правильном хранении арахис без скорлупы можно хранить шесть месяцев, в скорлупе — 12 месяцев.

Как вырастить арахис самостоятельно

Обладатели приусадебных участков могут попробовать вырастить арахис самостоятельно. Для этого потребуется только подходящее место и свободное время. В качестве семян для посадки можно использовать приобретенный в магазине сырой арахис.

Фото Istockphoto.com/Maryviolet

Выберите оптимальный участок. Он должен быть хорошо освещен и достаточно проветриваться. Выберите подходящее время для посадки. Оптимальным будет конец весны или начало лета, когда уже маловероятны заморозки. Подготовьте почву для посадки. Ее необходимо вскопать вручную или при помощи агротехники на глубину 30 см. Предварительно необходимо замочить арахис в воде до образования небольших ростков. На это уйдет около 12-24 часов. Этот процесс ускорит всход и поможет выявить плоды, которые не пригодны для посадки. Полностью заливать ядра водой не нужно — разместите их на влажной салфетке, чтобы обеспечить доступ кислорода. Сделайте на подготовленном участке при помощи садового инструмента борозды глубиной около 10 см. Между рядами оставьте расстояние около 40-50 см. Разложите в борозды пророщенный арахис на расстоянии 8-10 см друг от друга. Засыпьте землей. Полив следует осуществлять по мере высыхания почвы. С началом образования плодов увлажнение почвы нужно уменьшить. Прополка необходима для избавления от сорняков и полноценной аэрации. Рыхлить почву после углубления в нее стручков арахиса не стоит, чтобы их не повредить. Растение нуждается в окучивании. Процедуру следует проводить, когда плодоносные побеги опустятся к земле.

В процессе роста у арахиса образуются небольшие стручки. Они со временем углубляются в землю. Окончательное созревание происходит в почве.

Урожай можно собирать примерно через 3-4 месяца после посадки. Осенью, когда листья и стебли станут вялыми и начнут засыхать, можно выкапывать арахис.

Блюда из арахиса

Жареный арахис в сочетании с орехами, фруктами и ягодами может послужить полезным перекусом. Его удобно взять с собой в дорогу или на пикник. Также земляной орех используется как основной или дополнительный ингредиент в приготовлении различных блюд.

Молочный коктейль с арахисом

Ингредиенты:

молоко — 300 мл;

йогурт без сахара или творог — 100 г;

арахис — 80-100 г;

мед, сахар — по вкусу.

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Фото Freepik

Способ приготовления:

Обжарьте арахис, остудите его и очистите. Измельчите арахис при помощи блендера. В чашу блендера добавьте все остальные ингредиенты. Все смешайте до получения однородной массы.

Арахисовая паста

Ингредиенты:

арахис — 500 г;

мед — по вкусу.

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Фото Istockphoto.com/bhofack2

Способ приготовления:

Обжарьте арахис на сковороде. Остудите и очистите от шелухи. Измельчите ядра арахиса в блендере на высокой скорости. В процессе будет выделяться масло, которое поможет превратить крошку в однородную массу. Можно в качестве подсластителя добавить немного меда.

Бисквитный торт с арахисом

Ингредиенты:

яйца — 4-5 шт.;

мука — 200 г;

сахар — 200 г;

арахис — 200 г;

сметана — 200 г.

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Фото Istockphoto.com/yulia-bogdanova

Способ приготовления:

Отделите белки от желтков. Взбейте при помощи миксера белки в пену. Взбейте желтки со 100 г сахара. Аккуратно смешайте все с мукой. Выпекайте получившуюся массу в духовке 20-30 минут при 180 градусах до образования золотистой корочки. Взбейте сметану с оставшейся половиной сахара. Обжарьте арахис на сковороде, остудите и очистите его. Бисквит разделите на два коржа. Смажьте их сметанным кремом и посыпьте измельченным арахисом.

Популярные вопросы

Сколько в день можно съедать арахиса

Рекомендуемая дневная порция арахиса — около 42 г. Это примерно 16 плодов. А рекомендуемая порция арахисовой пасты — две столовые ложки в день.

Можно ли есть арахис в сыром виде

Арахис можно есть в сыром виде, но именно после термической обработки его вкус и пищевая ценность значительно увеличиваются. Обжаривание или кипячение орехов в разы увеличивает антиоксидантную способность плодов.

Зачем замачивают арахис

Для избавления от фитиновой кислоты, которая частично вымывается при замачивании арахиса. Кислота затрудняет усвоение арахиса и орехов, из-за чего их пищевая ценность снижается до 30-40%.

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