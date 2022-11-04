10 полезных свойств фисташек. Почему эти орехи должны быть в рационе

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Фисташки — плоды вечнозеленых растений. Их отличает раскрывающаяся в период созревания скорлупа. На ней образуется характерная трещина, поэтому фисташки еще называют «смеющийся орех».
В настоящее время фисташки нашли применение в кулинарии. Их добавляют в различные салаты, супы и десерты. Помимо вкусовых качеств они обладают полезными для организма свойствами.
калории — 159;
белки — 5,72 г;
жиры — 12 г;
углеводы — 7,7 г;
клетчатка — 3 г;
магний — 34 мг;
кальций — 30 мг;
калий — 291 мг;
фосфор — 139 мг;
витамин В6 — 0,482 мг;
тиамин — 0,247 мг;
витамин С — 1,6 мг;
каротин — 86 мг.
Фисташки — один из самых низкокалорийных орехов. Их употребление показано тем, кто следит за своим весом. Нутрициологи рекомендуют включать фисташки в диетическое меню.
Регулярное, но при этом умеренное употребление орехов снижает риск увеличения веса. В ходе исследовательской работы было отмечено снижение индекса массы тела у той группы испытуемых, которая употребляла фисташки на протяжении 12 недель.
Антиоксиданты играют важную роль в регенерации тканей. Также эти вещества существенно снижают риски развития многих заболеваний, включая онкологию. В фисташках содержится большее количество антиоксидантов, нежели в других орехах.
За счет содержания в фисташках лютеина и зеаксантина этот продукт оказывает благотворное воздействие на органы зрения. Эти вещества препятствуют возникновению различных патологий, включая возрастную дегенерацию желтого пятна и катаракту.
Фисташки богаты клетчаткой, необходимой для нормальной работы органов желудочно-кишечного тракта. В результате исследования стало известно, что регулярное употребление фисташек может повысить уровень полезных бактерий в кишечнике. Это способствует нормализации его работы, улучшает моторную функцию и снижает вероятность нарушения стула.
Фисташки в умеренных количествах рекомендованы тем, кто по той или иной причине отказался от употребления мяса.
Фисташки оказывают благотворное влияние на здоровье сердца и сосудов за счет снижения уровня холестерина. По данным широкомасштабного исследования, фисташки опосредованно влияют на защиту сердечно-сосудистой системы от различного рода патологий.
Метаанализ 21 научного исследования свидетельствует о влиянии фисташек на снижение артериального давления. Из всех проверенных орехов именно фисташки оказали самое значительное влияние на изменение этого показателя.
Низкий гликемический индекс фисташек не вызывает резкого подъема уровня сахара в крови. Это особенно важно для людей, страдающих сахарным диабетом. Авторы научной работы определили, что употребление фисташек совместно с углеводной пищей снижает уровень сахара в крови. Исследователи предполагают, что это можно рассматривать как один из методов снижения риска развития диабета.
Некоторые полагают, что употребление фисташек может нанести вред здоровью за счет большого количества натрия. Для того чтобы не превышать уровень потребления соли, рекомендуется при выборе фисташек отдавать предпочтение несоленым орехам. В таком случае можно получить максимум пользы и не навредить себе чрезмерным употреблением соленых продуктов.
Нутрициолог Наталья Эйшнер рекомендует употреблять не более 30 г фисташек в день при условии отсутствия индивидуальной непереносимости. По данным Роспотребнадзора, фисташки богаты медью, фосфором и другими микроэлементами. Они способствуют укреплению сосудов, улучшают работу печени, помогают восстанавливать силы после умственных и физических нагрузок.
Фисташки — питательный продукт, обладающий рядом полезных свойств для сердца, кишечника и органов зрения.
Эти орехи, как и любую другую пищу, следует употреблять разумно в умеренных количествах.