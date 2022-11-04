10 полезных свойств фисташек. Почему эти орехи должны быть в рационе

Зачем нужно есть фисташки? 10 научных причин

Рассказываем, какую пользу для организма приносят фисташки.

Фисташки — плоды вечнозеленых растений. Их отличает раскрывающаяся в период созревания скорлупа. На ней образуется характерная трещина, поэтому фисташки еще называют «смеющийся орех».

В настоящее время фисташки нашли применение в кулинарии. Их добавляют в различные салаты, супы и десерты. Помимо вкусовых качеств они обладают полезными для организма свойствами.

Содержат большое количество питательных веществ

В 30 г необжаренных орехов содержатся :

калории — 159;

белки — 5,72 г;

жиры — 12 г;

углеводы — 7,7 г;

клетчатка — 3 г;

магний — 34 мг;

кальций — 30 мг;

калий — 291 мг;

фосфор — 139 мг;

витамин В6 — 0,482 мг;

тиамин — 0,247 мг;

витамин С — 1,6 мг;

каротин — 86 мг.

Низкокалорийны

Фисташки — один из самых низкокалорийных орехов. Их употребление показано тем, кто следит за своим весом. Нутрициологи рекомендуют включать фисташки в диетическое меню.

Регулярное, но при этом умеренное употребление орехов снижает риск увеличения веса. В ходе исследовательской работы было отмечено снижение индекса массы тела у той группы испытуемых, которая употребляла фисташки на протяжении 12 недель.

Снижают риски развития заболеваний

Антиоксиданты играют важную роль в регенерации тканей. Также эти вещества существенно снижают риски развития многих заболеваний, включая онкологию. В фисташках содержится большее количество антиоксидантов, нежели в других орехах.

Полезны для зрения

За счет содержания в фисташках лютеина и зеаксантина этот продукт оказывает благотворное воздействие на органы зрения. Эти вещества препятствуют возникновению различных патологий, включая возрастную дегенерацию желтого пятна и катаракту.

Нормализуют работу кишечника

Фисташки богаты клетчаткой, необходимой для нормальной работы органов желудочно-кишечного тракта. В результате исследования стало известно, что регулярное употребление фисташек может повысить уровень полезных бактерий в кишечнике. Это способствует нормализации его работы, улучшает моторную функцию и снижает вероятность нарушения стула.

Могут заменить белок мяса

Фисташки в умеренных количествах рекомендованы тем, кто по той или иной причине отказался от употребления мяса.

Снижают уровень холестерина

Фисташки оказывают благотворное влияние на здоровье сердца и сосудов за счет снижения уровня холестерина. По данным широкомасштабного исследования, фисташки опосредованно влияют на защиту сердечно-сосудистой системы от различного рода патологий.

Снижают давление

Метаанализ 21 научного исследования свидетельствует о влиянии фисташек на снижение артериального давления. Из всех проверенных орехов именно фисташки оказали самое значительное влияние на изменение этого показателя.

Регулируют уровень сахара в крови

Низкий гликемический индекс фисташек не вызывает резкого подъема уровня сахара в крови. Это особенно важно для людей, страдающих сахарным диабетом. Авторы научной работы определили, что употребление фисташек совместно с углеводной пищей снижает уровень сахара в крови. Исследователи предполагают, что это можно рассматривать как один из методов снижения риска развития диабета.

Помогают восстановить силы

Нутрициолог Наталья Эйшнер рекомендует употреблять не более 30 г фисташек в день при условии отсутствия индивидуальной непереносимости. По данным Роспотребнадзора, фисташки богаты медью, фосфором и другими микроэлементами. Они способствуют укреплению сосудов, улучшают работу печени, помогают восстанавливать силы после умственных и физических нагрузок.

Фисташки — питательный продукт, обладающий рядом полезных свойств для сердца, кишечника и органов зрения.

Эти орехи, как и любую другую пищу, следует употреблять разумно в умеренных количествах.