Дыня: польза и вред для здоровья

С конца июля в России начинается сезон дынь. Этот вкусный и сочный плод можно использовать во многих блюдах. Вместе с нутрициологом Ульяной Беликовой разобрались, в чем польза и в чем вред дыни.
Калорийность дыни — 35 ккал на 100 г.
В 100 г содержится:
белков — 0,6 г;
жиров — 0,3 г;
углеводов — 7,4 г.
Благодаря высокому содержанию витамина С дыня помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от инфекций.
Антиоксиданты, содержащиеся в дыне, помогают защищать клетки от повреждений и замедляют процессы старения. Также эти вещества могут уменьшить риск развития различных хронических заболеваний.
Дыня содержит клетчатку, которая помогает улучшить пищеварение, предотвращает запоры и поддерживает здоровую микрофлору кишечника.
Дыня имеет высокое содержание воды — почти 90%. Если есть ее в течение дня, получится избежать обезвоживания. Это важно для здоровья сердечно-сосудистой системы. Когда в организме недостаточно жидкости, сердцу приходится усердно работать, чтобы перекачивать кровь.
Калий и другие минералы в дыне помогают снизить давление и улучшить кровоток.
Витамин К, содержащийся в дыне, укрепляет кости и предотвращает остеопороз.
Дыня содержит натуральные сахара. Именно поэтому она нежелательна для людей с диабетом или проблемами с уровнем сахара в крови.
У некоторых людей может возникнуть аллергия на дыню. Она проявляется в виде зуда, красноты кожи или даже анафилактического шока.
При диагностированных заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения от употребления дыни стоит отказаться. Сок этих плодов может ухудшить ситуацию.
Дыня широко используется в косметологии благодаря увлажняющим свойствам. Маски на ее основе рекомендуются в следующих случаях: сухость, шелушение кожи, угревая сыпь, прыщи, пигментные пятна, веснушки, жирный блеск, бледный цвет лица, усталый вид.
Смешать две столовые ложки пюре дыни, одну столовую ложку натурального йогурта и чайную ложку меда в миске до однородной массы. Нанесите маску на очищенное лицо и оставьте на 15-20 минут, затем смойте теплой водой. Благодаря этому средству кожа станет более увлажненной, уйдут сухость и шелушения.
Смешать две столовые ложки дынной мякоти с белком и добавить столовую ложку сметаны, лучше низкой жирности. Нанести на лицо на десять минут, затем смыть теплой водой. Такая маска уберет жирный блеск, не высушивая кожу.
Ингредиенты:
дыня — 1 шт.;
цветы лаванды — 1 ст.л.;
жидкий мед — 100 г;
вода — 3 ст.л.
подсолнечное масло — по вкусу.
Способ приготовления:
В сотейник налить мед и воду. Довести до кипения.
Добавить цветы лаванды и прокипятить в течение двух минут. Убрать с огня.
Нарезать дыню на 12 ломтей.
Слегка смазать поверхность сковороды для гриля маслом. Нагреть до средней температуры. Разложить куски дыни и обжаривать по 6-8 минут с каждой стороны.
Выключить плиту и полить ломтики дыни медово-лавандовым сиропом. Карамелизовать на еще горячей сковороде 2-3 минуты, затем перевернуть и дать дыне хорошо пропитаться карамельным сиропом.
Подавать с булочкой или шариком мороженого.
Ингредиенты:
лайм — 1 шт.;
дыни нескольких сортов — 1 кг;
свежая мята — 3 ст.л.;
сахар — 1 ч.л.;
тертый имбирь — 1 ст.л.;
мед — 1 ст.л.
Способ приготовления:
Из дынь удалить все косточки. Сорта можно выбрать любые, но лучше взять те, в которых мякость разного цвета: так блюдо получится эффектнее.
Извлечь из дынь мякоть при помощи большой круглой ложки.
Дынную мякоть поместить в глубокую плошку, туда же настрогать цедры лайма и выжать из лайма сок. Добавить нарубленной мяты, тертого имбиря, сахара и меда. Перемешать.
Дать настояться в холодильнике 30 минут.
Лучше покупать дыни с мая по сентябрь. Выбирать нужно тяжелые плоды с гладкой, не поврежденной кожицей. Спелая и качественная дыня источает сладкий, почти медовый аромат.
В комнатных условиях целую дыню можно хранить около недели. Ее стоит держать вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, потому что солнце и тепло могут ускорить процесс созревания. Разрезанную дыню можно хранить только в холодильнике.