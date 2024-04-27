Дыня: польза и вред для здоровья

С конца июля в России начинается сезон дынь. Этот вкусный и сочный плод можно использовать во многих блюдах. Вместе с нутрициологом Ульяной Беликовой разобрались, в чем польза и в чем вред дыни.

Калорийность и БЖУ дыни

Калорийность дыни — 35 ккал на 100 г.

В 100 г содержится:

белков — 0,6 г;

жиров — 0,3 г;

углеводов — 7,4 г.

Польза дыни

Питательные вещества

Повышение иммунитета

Благодаря высокому содержанию витамина С дыня помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от инфекций.

Антиоксидантные и противовоспалительные свойства

Антиоксиданты, содержащиеся в дыне, помогают защищать клетки от повреждений и замедляют процессы старения. Также эти вещества могут уменьшить риск развития различных хронических заболеваний.

Фото istockphoto.com/ASMR

Регуляция пищеварения

Дыня содержит клетчатку, которая помогает улучшить пищеварение, предотвращает запоры и поддерживает здоровую микрофлору кишечника.

Поддержка сердечно-сосудистого здоровья

Дыня имеет высокое содержание воды — почти 90%. Если есть ее в течение дня, получится избежать обезвоживания. Это важно для здоровья сердечно-сосудистой системы. Когда в организме недостаточно жидкости, сердцу приходится усердно работать, чтобы перекачивать кровь.

Укрепление костей

Витамин К, содержащийся в дыне, укрепляет кости и предотвращает остеопороз.

Вред дыни

Высокий уровень сахара

Аллергические реакции

У некоторых людей может возникнуть аллергия на дыню. Она проявляется в виде зуда, красноты кожи или даже анафилактического шока.

Заболевания ЖКТ

При диагностированных заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения от употребления дыни стоит отказаться. Сок этих плодов может ухудшить ситуацию.

Дыня в косметологии

Дыня широко используется в косметологии благодаря увлажняющим свойствам. Маски на ее основе рекомендуются в следующих случаях: сухость, шелушение кожи, угревая сыпь, прыщи, пигментные пятна, веснушки, жирный блеск, бледный цвет лица, усталый вид.

Фото istockphoto.com/ASMR

Увлажняющая маска

Смешать две столовые ложки пюре дыни, одну столовую ложку натурального йогурта и чайную ложку меда в миске до однородной массы. Нанесите маску на очищенное лицо и оставьте на 15-20 минут, затем смойте теплой водой. Благодаря этому средству кожа станет более увлажненной, уйдут сухость и шелушения.

Маска от жирного блеска

Смешать две столовые ложки дынной мякоти с белком и добавить столовую ложку сметаны, лучше низкой жирности. Нанести на лицо на десять минут, затем смыть теплой водой. Такая маска уберет жирный блеск, не высушивая кожу.

Вкусные рецепты с дыней

Дыня в медово-лавандовой карамели

Ингредиенты:

дыня — 1 шт.;

цветы лаванды — 1 ст.л.;

жидкий мед — 100 г;

вода — 3 ст.л.

подсолнечное масло — по вкусу.

Фото Omar Kalifornia / Flickr

Способ приготовления:

В сотейник налить мед и воду. Довести до кипения. Добавить цветы лаванды и прокипятить в течение двух минут. Убрать с огня. Нарезать дыню на 12 ломтей. Слегка смазать поверхность сковороды для гриля маслом. Нагреть до средней температуры. Разложить куски дыни и обжаривать по 6-8 минут с каждой стороны. Выключить плиту и полить ломтики дыни медово-лавандовым сиропом. Карамелизовать на еще горячей сковороде 2-3 минуты, затем перевернуть и дать дыне хорошо пропитаться карамельным сиропом. Подавать с булочкой или шариком мороженого.

Дыня с лаймом, мятой и имбирем

Ингредиенты:

лайм — 1 шт.;

дыни нескольких сортов — 1 кг;

свежая мята — 3 ст.л.;

сахар — 1 ч.л.;

тертый имбирь — 1 ст.л.;

мед — 1 ст.л.

Фото tracy benjamin / Flickr

Способ приготовления:

Из дынь удалить все косточки. Сорта можно выбрать любые, но лучше взять те, в которых мякость разного цвета: так блюдо получится эффектнее. Извлечь из дынь мякоть при помощи большой круглой ложки. Дынную мякоть поместить в глубокую плошку, туда же настрогать цедры лайма и выжать из лайма сок. Добавить нарубленной мяты, тертого имбиря, сахара и меда. Перемешать. Дать настояться в холодильнике 30 минут.

Как выбрать и хранить дыню

Лучше покупать дыни с мая по сентябрь. Выбирать нужно тяжелые плоды с гладкой, не поврежденной кожицей. Спелая и качественная дыня источает сладкий, почти медовый аромат.

В комнатных условиях целую дыню можно хранить около недели. Ее стоит держать вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, потому что солнце и тепло могут ускорить процесс созревания. Разрезанную дыню можно хранить только в холодильнике.

Фото istockphoto.com/Marccophoto