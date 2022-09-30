Что будет, если есть лапшу быстрого приготовления каждый день

Рассказываем, подходит ли чудо азиатской инженерной мысли для частого использования.

Лапша быстрого приготовления благодаря многочисленным шуткам и мемам имеет стойкую репутацию дешевой еды, подходящей безработным студентам и тем, кто вынужден жестко экономить. При более внимательном рассмотрении оказывается, что лапша-минутка не так уж дешева, если сравнивать с обычными макаронами. Тогда из достоинств остается только простота приготовления и способность сочетаться с различными добавками из имеющихся в доме продуктов, от сыра и «собачьих» сосисок до креветок и сгущенного молока. Но полезна ли такая еда для здоровья? Диетолог Людмила Чернова считает, что нет: быстролапшу можно сравнить с фастфудом.

Состав лапши быстрого приготовления

Сама лапша уже отличается по составу от обычных недорогих макарон. В ней, как правило, есть:

— пшеничная мука высшего сорта;

— растительное масло;

- сахар;

— крахмал;

- соль.

Дополнительно в продукте есть внушительный список пищевых добавок, включая глутамат натрия, консерванты, загустители, красители и трансжиры.

Помимо собственно лапши в пачке присутствуют сушеные овощи, «бульон», масло с приправами и сухие порошки, которые придают готовому блюду «вкус мяса», «аромат сыра» и т. д. В составе приправ чаще всего присутствуют соль, перец и все тот же глутамат натрия.

В одной порции лапши содержится 400-500 кКал, что само по себе не делает ее здоровым продуктом. Таким образом, и по составу, и по калоражу лапша быстрого приготовления оказывается практически в одном ряду с чипсами и покупными сухариками. Недаром дети 90-х грызли ее вместо сухарей.

При регулярном употреблении лапши быстрого приготовления может развиться гастрит. Фото Global Look Press

Влияние лапши на системы организма

Каждый из ингредиентов в отдельности не является полезным для здоровья:

— пшеничная мука высшего сорта, как и хлеб из такой муки, при неумеренном потреблении может приводить к набору веса и даже появлению ожирения;

— то же касается крахмала;

— трансжиры являются одним из источников поступления в организм «плохого» холестерина, что грозит атеросклерозом;

— «скрытая» соль может приводить к повышению артериального давления;

— глутамат натрия повышает аппетит, заставляя есть больше еды, чем требуется обычно, и, по некоторым данным, может вызывать мигрени.

Что будет с организмом, если есть лапшу быстрого приготовления каждый день

Помимо психологического дискомфорта, вызванного необходимостью есть одно и то же, частое поедание лапши-минутки может принести ощутимый вред физическому здоровью:

— развитие гастрита и других болезней ЖКТ (за счет острых приправ);

— повышение давления;

— появление отеков на лице и теле, проблемы с почками (из-за избытка соли);

— появление систематических головных болей (последствие употребления глутамата натрия);

— набор веса, ожирение (из-за избытка калорий).

Проблемы усугубятся при наличии уже имеющихся заболеваний ЖКТ, почек и т. д.

Дополнительный вред приносит упаковка, материал которой не предназначен для использования при высоких температурах.

Таким образом, лапшу быстрого приготовления можно есть только здоровым людям, и то нечасто: например, в поезде дальнего следования. Для ежедневного употребления лучше выбрать более полезные продукты, даже если их нужно готовить дольше чем три минуты.