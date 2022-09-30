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Сегодня, 08:00

Что будет, если есть лапшу быстрого приготовления каждый день

Мария Сальникова
Лапша быстрого приготовления отличается по составу от обычных недорогих макарон.
Фото Global Look Press
При регулярном употреблении лапши быстрого приготовления может развиться гастрит.
Фото Global Look Press
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Рассказываем, подходит ли чудо азиатской инженерной мысли для частого использования.

Лапша быстрого приготовления благодаря многочисленным шуткам и мемам имеет стойкую репутацию дешевой еды, подходящей безработным студентам и тем, кто вынужден жестко экономить. При более внимательном рассмотрении оказывается, что лапша-минутка не так уж дешева, если сравнивать с обычными макаронами. Тогда из достоинств остается только простота приготовления и способность сочетаться с различными добавками из имеющихся в доме продуктов, от сыра и «собачьих» сосисок до креветок и сгущенного молока. Но полезна ли такая еда для здоровья? Диетолог Людмила Чернова считает, что нет: быстролапшу можно сравнить с фастфудом.

Состав лапши быстрого приготовления

Сама лапша уже отличается по составу от обычных недорогих макарон. В ней, как правило, есть:

— пшеничная мука высшего сорта;

— растительное масло;

- сахар;

— крахмал;

- соль.

Хлеб. Что будет, если есть хлеб каждый день

Дополнительно в продукте есть внушительный список пищевых добавок, включая глутамат натрия, консерванты, загустители, красители и трансжиры.

Помимо собственно лапши в пачке присутствуют сушеные овощи, «бульон», масло с приправами и сухие порошки, которые придают готовому блюду «вкус мяса», «аромат сыра» и т. д. В составе приправ чаще всего присутствуют соль, перец и все тот же глутамат натрия.

В одной порции лапши содержится 400-500 кКал, что само по себе не делает ее здоровым продуктом. Таким образом, и по составу, и по калоражу лапша быстрого приготовления оказывается практически в одном ряду с чипсами и покупными сухариками. Недаром дети 90-х грызли ее вместо сухарей.

При регулярном употреблении лапши быстрого приготовления может развиться гастрит. Фото Global Look Press
При регулярном употреблении лапши быстрого приготовления может развиться гастрит.
Фото Global Look Press

Влияние лапши на системы организма

Каждый из ингредиентов в отдельности не является полезным для здоровья:

— пшеничная мука высшего сорта, как и хлеб из такой муки, при неумеренном потреблении может приводить к набору веса и даже появлению ожирения;

— то же касается крахмала;

— трансжиры являются одним из источников поступления в организм «плохого» холестерина, что грозит атеросклерозом;

— «скрытая» соль может приводить к повышению артериального давления;

— глутамат натрия повышает аппетит, заставляя есть больше еды, чем требуется обычно, и, по некоторым данным, может вызывать мигрени.

Что будет с организмом, если есть лапшу быстрого приготовления каждый день

Помимо психологического дискомфорта, вызванного необходимостью есть одно и то же, частое поедание лапши-минутки может принести ощутимый вред физическому здоровью:

— развитие гастрита и других болезней ЖКТ (за счет острых приправ);

— повышение давления;

— появление отеков на лице и теле, проблемы с почками (из-за избытка соли);

— появление систематических головных болей (последствие употребления глутамата натрия);

— набор веса, ожирение (из-за избытка калорий).

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Проблемы усугубятся при наличии уже имеющихся заболеваний ЖКТ, почек и т. д.

Дополнительный вред приносит упаковка, материал которой не предназначен для использования при высоких температурах.

Таким образом, лапшу быстрого приготовления можно есть только здоровым людям, и то нечасто: например, в поезде дальнего следования. Для ежедневного употребления лучше выбрать более полезные продукты, даже если их нужно готовить дольше чем три минуты.

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