Витамин D замедляет развитие рассеянного склероза

Рассказываем о новых исследованиях в области влияния витамина D на здоровье.

Рассеянный склероз

Рассеянный (множественный) склероз — хроническое прогрессирующее аутоиммунное заболевание, которое поражает головной мозг, спинной мозг и зрительные нервы.

Симптомами данного заболевания могут быть:

нарушение координации движений;

онемение конечностей;

повышенная утомляемость;

значительное замедление речи;

повышение мышечного тонуса;

нарушение рефлексов и другие.

Признаки недуга варьируются от легких до смертельных. Это происходит из-за нарушения связи между головным мозгом и другими частями тела. Как правило, начальные симптомы заболевания — это размытость зрения или двоение в глазах. Помимо этого люди, страдающие рассеянным склерозом, ощущают мышечную слабость в конечностях, нарушение равновесия.

Заболевание на данном этапе развития медицины не поддается лечению. Часто течение рассеянного склероза протекает без осложнений. Но в некоторых случаях следствием недуга может стать паралич. Первые признаки заболевания, как правило, проявляются в 20-40 лет.

Склероз. Фото Global Look Press

Влияние витамина D на развитие рассеянного склероза

Согласно новым исследованиям, результаты которого опубликованы в научном журнале Neurology, профилактическое воздействие на развитие рассеянного склероза оказывает витамин D. Авторы исследовательской работы говорят, что достаточное поступление данного нутриента с пищей и его синтез в организме входе воздействия солнечных лучей может отсрочить начало заболевания.

Все опрошенные участники были поделены на две группы. Первая — те, кто в подростковом возрасте часто бывал на свежем воздухе в солнечную погоду и употреблял в пищу продукты, богатые витамином D. Вторая группа — те, кто редко бывал на солнце, в меню было мало пищи, содержащей витамин D.

По результатам исследования стало известно, что у тех больных рассеянным склерозом, которые ежедневно проводили время на солнце в подростковом возрасте и полноценно питались, развитие заболевания наступило гораздо позже, нежели у представителей второй группы.

Помимо воздействия витамина D на развитие рассеянного склероза оказывают влияние и другие факторы, например ожирение. Те, кто имеет избыточную массу тела, подвержен появлению заболевания в большей степени, нежели те, у кого нормальный вес. Из числа заболевших рассеянным склерозом избыточную массу тела в подростковом возрасте имеют 18%.

Авторы научной работы предполагают, что витамин D в некоторой степени защищают от преждевременного развития рассеянного склероза. Но на сегодняшний день этому нет прямых доказательств и в этой области требуются дополнительные исследования. Волне возможно, что существуют и другие факторы, способные отсрочить начало заболевания.

Рыба. Фото Global Look Press

Продукты, богатые витамином D

Витамин D синтезируется в организме под воздействием солнечных лучей. Но в ряде случаев влияние ультрафиолетового излучения может негативно сказаться на самочувствии и здоровье. Многие вынуждены отказаться от пребывания на солнце и при необходимости используют специальные защитные кремы.

Обеспечить достаточное количество витамина D в организме можно, скорректировав питание. Александр Мясников на телеканале «Россия-1» рекомендует употреблять такие продукты, как печень трески, яйца, рыбу. При этом доктор акцентирует внимание, что синтетический витамин D, согласно исследованиям, показан только с целью профилактики остеопороза, то есть для укрепления костной ткани. В то время как витамин D, содержащийся в пище, жизненно важен абсолютно для всех.