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Сегодня, 21:00

Работа по выходным может навредить здоровью. Психолог объяснил почему

Мария Сальникова
Олег Долгицкий
Психолог
Фото Freepik/garetsvisual
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Вечер на диване за просмотром боевиков едва ли можно назвать отдыхом.

На выходных мы стремимся успеть переделать все дела, до которых не доходят руки в будни. Генеральная уборка, курсы испанского, подработка. Часто такой «отдых» заканчивается еще большей усталостью, чем вся рабочая неделя.

Психолог Олег Долгицкий рассказал, почему не стоит заниматься на выходных чем-то серьезным.

Чем опасно умственное и физическое напряжение

Интеллектуальный труд (особенно на руководящих должностях), саморазвитие, учеба в вузе создают высокую умственную нагрузку. Она не менее вредна для здоровья, чем тяжелый физический труд.

Умственное и физическое напряжение — это стресс для организма. Разница в том, что работа руками создает физический стресс, то есть чрезмерное напряжение мышц. А работа головой, интеллектуальные нагрузки — это психологический стресс. Хуже всего, если физический и психологический стресс сочетаются. Однако и по отдельности существенные умственные и физические нагрузки могут приводить в состояние дистресса.

Дистресс возникает, когда стресс не сменяется фазой восстановления, а организм постоянно находится в мобилизованном состоянии.
Олег Долгицкий
Психолог

Дистресс, если он длится непрерывно, то есть если мозг и тело не отдыхают, оказывает негативное влияние на здоровье в целом.

Усталость. Фото Freepik/cookie_studio
Фото Freepik/cookie_studio

К его последствиям относятся:

  • развитие депрессивных расстройств;

  • возникновения других психических заболеваний, не связанных с депрессией;

  • риск нервного срыва и других невротических состояний;

  • психосоматические заболевания.

Психосоматические заболевания опасны тем, что из психической области начинают оказывать влияние на физическое состояние.
Олег Долгицкий
Психолог

Попросту говоря, многие болезни — от нервов. Состояние дистресса может быть причиной психосоматических заболеваний, таких как:

Какой «отдых» не полезен для мозга

Лучший отдых — это смена деятельности. Но сменить офисный стул на диван, а рабочий ноутбук на смартфон не всегда означает сменить деятельность. Многое будет зависеть от содержания контента.

Девушка за работой дома. Фото Freepik
Фото Freepik

Не относятся к смене деятельности:

  • выполнение работы, даже если она отличается от основной (условно, если днем вы экономист, а вечером — дизайнер);

  • погружение в образовательный контент, требующий напряжения внимания и памяти;

  • просмотр новостей или остросюжетных фильмов;

  • прохождение компьютерных игр.

С большой вероятностью пролистывание ленты, просмотр телевизора и видео в интернете будет повышать напряжение, а не снимать.
Олег Долгицкий
Психолог

Чтобы расслабиться и подготовиться к рабочей неделе, желательно не переутомляться нервно и физически.

К приемлемым видам активности можно отнести:

  • легкий физический труд (в том числе выполнение домашних дел, но не до изнеможения);

  • прогулки на свежем воздухе;

  • занятия йогой, спортом, танцами (без фанатизма).

Читающая девушка. Фото Freepik
Фото Freepik

Также можно читать книги или смотреть спокойные фильмы.

Досуг не должен вызывать психическое напряжение.
Олег Долгицкий
Психолог

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