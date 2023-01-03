Работа по выходным может навредить здоровью. Психолог объяснил почему

Сегодня, 21:00
На выходных мы стремимся успеть переделать все дела, до которых не доходят руки в будни. Генеральная уборка, курсы испанского, подработка. Часто такой «отдых» заканчивается еще большей усталостью, чем вся рабочая неделя.
Психолог Олег Долгицкий рассказал, почему не стоит заниматься на выходных чем-то серьезным.
Интеллектуальный труд (особенно на руководящих должностях), саморазвитие, учеба в вузе создают высокую умственную нагрузку. Она не менее вредна для здоровья, чем тяжелый физический труд.
Умственное и физическое напряжение — это стресс для организма. Разница в том, что работа руками создает физический стресс, то есть чрезмерное напряжение мышц. А работа головой, интеллектуальные нагрузки — это психологический стресс. Хуже всего, если физический и психологический стресс сочетаются. Однако и по отдельности существенные умственные и физические нагрузки могут приводить в состояние дистресса.
Дистресс, если он длится непрерывно, то есть если мозг и тело не отдыхают, оказывает негативное влияние на здоровье в целом.
К его последствиям относятся:
развитие депрессивных расстройств;
возникновения других психических заболеваний, не связанных с депрессией;
риск нервного срыва и других невротических состояний;
психосоматические заболевания.
Психосоматические заболевания опасны тем, что из психической области начинают оказывать влияние на физическое состояние.Олег ДолгицкийПсихолог
Попросту говоря, многие болезни — от нервов. Состояние дистресса может быть причиной психосоматических заболеваний, таких как:
гастрит;
нарушение работы вегетативной нервной системы;
снижение иммунитета;
онкологические заболевания.
Лучший отдых — это смена деятельности. Но сменить офисный стул на диван, а рабочий ноутбук на смартфон не всегда означает сменить деятельность. Многое будет зависеть от содержания контента.
Не относятся к смене деятельности:
выполнение работы, даже если она отличается от основной (условно, если днем вы экономист, а вечером — дизайнер);
погружение в образовательный контент, требующий напряжения внимания и памяти;
просмотр новостей или остросюжетных фильмов;
прохождение компьютерных игр.
С большой вероятностью пролистывание ленты, просмотр телевизора и видео в интернете будет повышать напряжение, а не снимать.Олег ДолгицкийПсихолог
Чтобы расслабиться и подготовиться к рабочей неделе, желательно не переутомляться нервно и физически.
К приемлемым видам активности можно отнести:
легкий физический труд (в том числе выполнение домашних дел, но не до изнеможения);
прогулки на свежем воздухе;
Также можно читать книги или смотреть спокойные фильмы.
Досуг не должен вызывать психическое напряжение.Олег ДолгицкийПсихолог
У нас появился дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!