Сколько можно принимать ванну, чтобы не навредить здоровью? Отвечает врач

Время зависит и от температуры воды, и от добавок — соли или травяных сборов.

Многие любят понежиться в горячей ванне, особенно когда за окном снег и холода и выходить на улицу совершенно не хочется. Но, как и с любыми процедурами, с водными стоит быть осторожнее, чтобы получить приятные впечатления и избежать негативных последствий для здоровья.

Рассказываем, как часто и как долго можно принимать горячую ванну, чтобы не навредить себе.

Можно ли принимать ванну каждый день

Начнем с того, что ванны не должны приниматься ежедневно. Во-первых, потому что мы смываем полезные бактерии с поверхности кожи. Во-вторых, агрессивные средства — мыло, гель для душа, пена, да и сама вода (если она жесткая) — серьезно изменяют pH (водородный показатель) поверхности кожи и могут иссушать ее.

Image by Freepik

Именно поэтому горячую ванну лучше сделать еженедельным ритуалом — не стоит купаться чаще трех раз в неделю. Для ежедневной гигиены лучше подойдет быстрый душ.

Как долго можно принимать ванну

Длительность расслабляющей процедуры будет зависеть от того, какой температуры вода и что вы в нее добавляете.

В прохладной-теплой воде до 35 градусов лучше находиться не больше 20-25 минут.

Чем выше температура — тем меньше времени стоит в ней лежать. В горячей ванной более 40 градусов не рекомендуется нежиться дольше 10 минут.

Freepik/senivpetro

Если в воду добавлены травы или эфирные масла, находиться в ней лучше не дольше 15 минут — то же и с морской солью.

Чем опасно долгое пребывание в воде

Расширяются сосуды, снижается кровяное давление, повышается нагрузка на сердце.

Если температура воды и температура воздуха сильно отличаются, можно спровоцировать простуду.

Длительное нахождение в воде иссушает кожу.

Чем опасно долгое пребывание в воде с солью и травами

Во-первых, такие водные процедуры переходят из категории расслабляющих в терапевтические. Зачастую их назначают при дерматитах, проблемах с кожей, при тревожных расстройствах.

Различные травяные сборы могут раздражать или успокаивать кожу — в зависимости от назначения. Не зная нужной дозировки, можно легко получить аллергическую реакцию, а при использовании эфирных масел — даже ожог.

Image by Freepik

Солевые ванны очень быстро меняют pH кожи в щелочную сторону, что также приводит к сухости и шелушению.

Все хорошо в меру. Как бы ни хотелось подольше полежать в теплой воде, не стоит злоупотреблять водными процедурами.

У нас появился дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!