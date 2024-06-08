Красная икра: польза и вред для организма

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Праздничный стол во многих семьях не обходится без красной икры. Ее добавляют в бутерброды, тарталетки и салаты. Рассказали, в чем польза и вред красной икры, а также как выбрать и как правильно ее хранить.

Калорийность и БЖУ красной икры

Калорийность икры составляет 264 ккал на 100 г.

В 100 г:

белков — 24,6 г;

жиров — 17,9 г;

углеводов — 4 г.

Виды красной икры

Красная икра в банках — это обработанная икра рыбы семейства лососевые (кета, горбуша, лосось и т. д.). Выделяют три вида в зависимости от техники приготовления:

зернистая икра, у которой икринки очень упругие и хорошо отделяются друг от друга;

паюсная икра, у которой икринки настолько маленькие, что консистенция похожа на цельную массу;

ястычная икра, недозревшая, икринки не отделены от пленки.

Фото istockphoto.com/Arx0nt

Существует несколько видов рыб, которые дают красную икру:

Чавыча. Самая большая икра, диаметр которой — семь миллиметров. Цвет светло-красный, горький вкус. Найти такую икру в продаже очень сложно.

Кета. Икра идеальной формы, большая, диаметр которой — шесть миллиметров. Цвет насыщенно-янтарный.

Горбуша. Самая популярная икра. Диаметр составляет пять миллиметров. Имеет неплотную оболочку. Цвет бледно-оранжевый.

Нерка. Диаметр составляет четыре миллиметра. Цвет бледно-оранжевый.

Форель. Самая мелкая икра из всех, диаметр икринок — три миллиметра.

Летучая рыба. Эта икра популярна в изготовлении роллов и суши. Она не имеет цвета, но при добавлении специй приобретает черный, красный и другие цвета.

Польза красной икры

Содержит витамин D

Красная икра — чемпион по содержанию витамина D. В столовой ложке содержится суточная норма.

Содержит йод

Жители средней полосы России часто страдают от нехватки йода. Это негативно сказывается на работе щитовидной железы. В красной икре содержится большое количество йода в легкоусваиваемой форме.

Фото istockphoto.com/Andrej Filonenko

Содержит белок

Икра почти на треть состоит из белка. Поэтому это подходящий продукт для тех, кто придерживается высокобелкового рациона.

Содержит Омега-3

Омега-3 — комплекс натуральных жирных кислот. Это вещество не синтезируется в теле человека и должно поступать в организм с пищей. Омега-3 положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, мозга, глаз. Она улучшает состояние кожи, иммунной системы и зрения.

Вред красной икры

Икра содержит много соли и поэтому противопоказана людям с гипертонией, атеросклерозом и ишемической болезнью сердца. Также не стоит забывать, что икра достаточно калорийна. Поэтому не стоит есть этот продукт ложками, лучше сделать небольшие тарталетки.

Как засолить красную икру

Ингредиенты:

икра в ястыке (естественной пленке) — 2 шт.;

соль морская — 150 г;

растительное или оливковое масло — 1 ст.л.

Фото istockphoto.com/Darkwisper

Способ приготовления:

Налить теплую воду в емкость. Положить туда икру в пленке на 15-20 минут. Отделить икру от пленки. Это можно сделать руками или с помощью вилки. Промыть икру под теплой проточной водой. Растворить в литре горячей кипяченой воды примерно 150 г соли. Охладить воду до температуры чуть выше комнатной. Залить рассолом икру. Дать настояться 5-20 минут. Чем дольше икра будет в рассоле, тем более соленая она будет. Слить рассол, икру откинуть на дуршлаг. Немного подсушить икринки на бумажном полотенце. Переложить икру в емкость для хранения. Съесть лучше через 12 часов после приготовления. Такая икра хранится в холодильнике не более пяти дней.

Рецепты блюд с красной икрой

Фаршированные яйца с печенью трески и красной икрой

Ингредиенты:

яйца куриные — 6-8 шт.;

печень трески — 150 г;

сыр маасдам (можно заменить на плавленый сыр) — 40 г;

майонез — по вкусу;

икра красная — 100 г;

зелень — по вкусу.

Фото istockphoto.com/kasia2003

Способ приготовления:

Яйца отварить, остудить, очистить. Разрезать яйца вдоль пополам. В глубокую миску сложить печень трески, тертый твердый сыр и желтки. Перемешать все до однородного состояния. При необходимости можно добавить немного майонеза. Наполнить каждую половинку яйца приготовленной начинкой (это можно сделать с помощью кондитерского мешка или ложкой). Сверху на начинку положите по чайной ложке красной икры.

Тарталетки с красной икрой и творожным сыром

Ингредиенты:

красная икра — 40 г;

тарталетки — 8 шт.;

творожный сыр — 150 г;

сметана — 30 мл;

соль и перец — по вкусу.

Фото istockphoto.com/Andrey Sayfutdinov

Способ приготовления:

В емкости смешать творожный сыр, сметану, соль и черный перец. Тщательно перемешать смесь до однородной массы. На блюдо для подачи выложить вафельные или песочные тарталетки. Наполнить тарталетки творожным сыром. Поверх творожного слоя выложить икру. Украсить зеленью по желанию.

Как выбрать красную икру

При покупке внимательно читайте информацию о составе и сроке годности. Обратите внимание, что допустимы только эти пищевые добавки: Е400 (глицерин, предотвращающий пересыхание икры), Е200 (сорбиновая кислота). Обязательно должны на упаковке быть следующие значки: ГОСТ, Р (индекс рыбной промышленности).

Фото istockphoto.com/0

Стоит отдать предпочтение икре, которая продается в стеклянной таре. На развес рекомендуется брать продукт только на Дальнем Востоке. Если покупаете икру в жестяной банке, проверьте, чтобы на ней не было вмятин и ржавчины.

Икринки должны быть цельными, без пленки. Не покупайте продукт, если в нем есть мутный осадок и имеются сгустки крови.

Как хранить красную икру

После открытия банки икру следует хранить не больше пяти дней в холодильнике при температуре от -2°C до -6°C. Невскрытую тару можно хранить от шести месяцев до года, но нужно ориентироваться на дату изготовления и срок хранения на упаковке.