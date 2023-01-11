Что должно быть в вашей спальне для идеального сна? Рассказывает сомнолог

Спугнуть мелатонин, оказывается, не так-то просто, но защищать его все равно нужно.

Если вам чего-то не хватает, чтобы можно было с уверенностью назвать свой сон качественным, но вы сами не знаете чего, рекомендации сомнолога Софии Черкасовой по обустройству спального места — для вас.

Шторы

Естественно, для хорошего и крепкого сна необходимы тишина и темнота. В достижении и первого, и второго помогут шторы блэкаут из плотной ткани, почти полностью перекрывающие доступ в комнату солнечным лучам и даже частично поглощающие шум с улицы.

Есть и еще более радикальный метод борьбы со светом: светоизолирующий экран, при использовании которого практически невозможно определить, день на улице или ночь.

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Конечно, абсолютно необходимым для хорошего сна этот атрибут не назвать — большинству здоровых людей не помешают выспаться и простые более-менее плотные шторы. А значение абсолютной темноты для выработки гормона мелатонина, о котором активно заговорили в последнее время, по мнению эксперта, сильно преувеличено.

Проветривание и увлажнение воздуха

Перед сном — а если температура воздуха за окном позволяет, то и во время сна — спальню необходимо проветривать.

Да, с холодом обычно помогает справиться отопление, но из-за его работы зимой воздух в комнате желательно еще и увлажнять. Ведь этот показатель падает до 20-30%, притом что комфортной для сна и организма в целом является относительная влажность 50-60%.

Подушка и матрас

По мнению эксперта, нет ничего лучше для сна, чем ортопедические, или, как их еще называют, анатомические, матрас и подушка.

Кстати, расхожее мнение о пользе сна на максимально жесткой поверхности сомнолог считает ошибочным. Для хорошего сна предпочтение нужно отдавать матрасу и подушке умеренной жесткости.

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Ошибаются и те, кто избегает синтетических наполнителей в своей постели. Например, пены с эффектом памяти. Если она сделана из качественного материала, то спать на ней точно не будет вреднее, чем на натуральных пере или пухе.