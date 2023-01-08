7 типов фраз, которые психологи не рекомендуют говорить детям

Сегодня, 16:00
Федор Тютчев когда-то писал: «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». Специалисты, которым приходится разбираться с последствиями детских психотравм, подтверждают правоту поэта. О том, какими словами неосознанно можно ранить детей, рассказали психологи Екатерина Тур и Валерий Гут.
Родители обязаны содержать детей, воспитывать, заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. В семье формируются жизненные установки ребенка, усваиваются модели поведения.
Чтобы вырастить ментально здоровых взрослых, нужно разговаривать с детьми и выстраивать с ними доверительные отношения. Без доверия нет семьи. А доверие невозможно там, где на ребенка кричат или вымещают на нем негатив.
Некоторые фразы «вылетают» автоматически и носят, как нам кажется, воспитательный характер.Валерий ГутПсихолог
Систематические запугивания, запреты, сравнения и обвинения калечат психику.
— «Не будешь меня слушаться, отдам тебя той тете»;
— «Не будешь спать, серый волк тебя заберет»;
— «Если убежишь от меня, злой дядя тебя подхватит и унесет»;
— «А вот одна девочка ходила на улицу без мамы, и ее злые дяди унесли».
Такие фразы разрушают доверие, поскольку ребенок перестает чувствовать себя в безопасности.
Угрозы и «страшилки» закладывают предрасположенность к тревожности, восприимчивости к стрессу, повышают риск невроза в более старшем возрасте.Екатерина ТурПсихосоматолог
— «Не будешь есть кашу — не вырастешь (будешь слабым, девочки не будут любить и т.д.)»;
— «Если будешь корчить рожи, навсегда останешься с таким лицом», — «Не коси глаза, а то так и будешь ходить всю жизнь».
Фразы, после которых ребенок вынужден есть, могут стать причиной расстройств пищевого поведения и неврозов.
Другие перечисленные фразы, направленные на коррекцию поведения, имеют лишь кратковременный эффект.
Лучше мягко и спокойно объяснить ребенку, почему сейчас так лучше не делать.Екатерина ТурПсихосоматолог
— «Ну что ты такой неловкий, вечно все ломаешь»;
— «У тебя руки не из того места растут»;
— «Ты ни на что не годен!»
Если говорить, что ребенок глупый или нескладный, он начинает верить в это. Это приводит к низкой самооценке, неспособности взять на себя ответственность и проблемам с самореализацией.Валерий ГутПсихолог
Такие фразы не стимулируют ребенка стать лучше, хотя именно к этому стремятся родители. Эффект получается обратным, поскольку критика родителей тоже разрушает доверие. Ребенок не чувствует поддержки и опускает руки.
Каждый ребенок хочет научиться самостоятельности, но он еще слишком мал и нуждается в помощи.Екатерина ТурПсихосоматолог
— «Ваня уже кашу съел, а ты еще копаешься»;
— «У всех нормальные дети, а ты всегда...»;
— «У тети Маши Петя учится на пятерки, а ты...»
Такие фразы негативно отражаются на самооценке ребенка и формируют в нем враждебность к миру.
Ребенок слышит эти фразы так: «Я буду любить тебя, только если ты будешь хорошим (послушным, тихим, аккуратным и т.д.)».Екатерина ТурПсихосоматолог
— «Гулять пойдешь, только если съешь суп!»;
— «Пока игрушки не соберешь, никаких мультиков!»
Эта группа запретов относится к манипуляциям. Родители, злоупотребляющие подобными фразами, не думают о том, что ребенок быстро скопирует эту модель поведения. И тогда уже он начнет манипулировать — например, мыть посуду за деньги.
Если ребенок должен что-то делать, нужно спокойно и объяснить это, а не договариваться о желаемом поведении в обмен на уступки.Екатерина ТурПсихосоматолог
— «Не плачь!»;
— «Не мешай мне! Сядь и сиди!»
Такие фразы дестабилизируют ребенка, он не чувствует себя защищенным и важным родителям.
Если ребенок плачет не из-за того, что вредничает, а потому что расстроен, ему нужно посочувствовать и помочь пережить его горе.Валерий ГутПсихолог
— «Зачем я вообще тебя родила»;
— «Лучше бы у нас была девочка/мальчик»;
— «Я из-за тебя не сделала карьеру»;
— «Если бы не ты, мы бы каждый год отдыхали на озере»;
— «Папка-то тебя бросил»;
— «Вылитый отец».
Обычно подобные высказывания не связаны с поведением ребенка. Но они формируют у него чувство вины и приводят к снижению самооценки.
— «Мне все равно, что ты там хочешь, делай, как я сказал»;
— «Кто тебя вообще спрашивает»;
— «Я так сказал — значит, так»;
— «Слушай меня внимательно!»
Приказы — это давление. В итоге вырастет либо безвольный человек, либо бунтарь.Екатерина ТурПсихосоматолог
Мудрый взрослый сотрудничает с ребенком, а не делает всю работу за него, позволяет думать, а не просто внимательно слушать.Валерий ГутПсихолог
В процессе воспитания любые «токсичные» фразы можно изложить в более мягкой форме. Чтобы добиться понимания, нужно пытаться слышать ребенка, а не только требовать.