Что вызывает раздражительность?

Выясняем, какие факторы являются триггерами раздражительности.

В современном мире раздражительность может быть свойственна многим людям. Темп жизни, нагрузка на работе, бытовые проблемы иногда заставляют понервничать даже самого спокойного человека. При этом не следует относиться к раздражительности как к само собой разумеющемуся факту. Зачастую за этим проявлением кроются вполне конкретные причины, связанные с состоянием здоровья. Проявление раздражительности при тех обстоятельствах, которые ранее не вызывали подобной реакции, делает человека более уязвимым к стрессу. В некоторых случаях раздражительность — сигнал организма о неполадках с физическим или психическим здоровьем.

Повышенной раздражительности нередко сопутствуют:

нарушение концентрации внимания;

повышенное потоотделение;

учащенный пульс;

учащенный и поверхностный тип дыхания.

Стрессовые ситуации

Эмоциональное напряжение является одной из основных причин возникновения раздражительности. Имеют значение не просто стрессовые ситуации, а скорее ответная реакция организма на них, связанная с выбросом гормонов. Сам по себе стресс — это отчасти нормальное явление, но его длительность и затяжной характер способны приводить к нежелательным последствиям со стороны работы внутренних органов и систем. Это чревато не просто повышенной раздражительностью, но и эмоциональным истощением.

Депрессия

Депрессивное состояние в качестве симптома может появиться при многих патологиях. Для подобного типа нарушения характерны подавленность, усталость и раздражительность, причем последнее является одним из явных симптомов депрессии. Не все люди, имеющие склонность к депрессивному состоянию или начальной стадии данного недуга, имеют одинаковые симптомы. Однако следует обратиться к специалисту, если в течение продолжительного периода времени обнаружены следующие признаки:

ощущение безнадежности;

отсутствие полного интереса к тому, чем ранее занимались с удовольствием;

нарушение способности запоминать информацию;

изменение концентрации внимания;

резкое изменение аппетита;

головная боль;

нарушение процессов пищеварения.

Повышенная тревожность

Как правило, тревожное состояние возникает в ответ на какие-либо внезапные изменения в жизни. Подобное ощущение может вызвать необходимость публичного выступления или сдача экзаменов. При этом волнение сходит на нет, как только минует стрессовая ситуация.

В некоторых случаях тревожность не только не исчезает, а усиливается. Беспокойство, которое не проходит в течение длительного периода времени, требует должного внимания и обращения за квалифицированной помощью. Возможно, это является следствием генерализованного тревожного расстройства.

Какие факторы влияют на раздражительность? Фото Global Look Press

Фобии

Понятие «фобия» означает сильное проявление страха или отвращения к чему-либо. Даже от представления объекта или ситуации, способной вызывать фобию, человек может нервничать и испытывать чувство раздражительности. Подобные проявления могут спровоцировать полеты на самолете, поездка в лифте, контакт с какими-либо животными, социальные ситуации и многое другое.

Недостаток сна

Хронический недосып, бессонница вызывают усталость, чувство разбитости и раздражительность. Человек не ощущает себя отдохнувшим. Полноценный сон крайне важен для нормальной и адекватной работы организма.

Диабет

Низкий гликемический индекс бывает при диабете. Состояние сопровождается падением глюкозы в крови. Одними из симптомов гипогликемии являются слабость, повышенное потоотделение, раздражительность и нервозность. В некоторых случаях пациент может потерять сознание. «Людям, страдающим диабетом, необходимо постоянно контролировать уровень сахара, чтобы их состояние было стабильным», — комментирует врач Елена Титаренко.

Гормональный дисбаланс

Изменение уровня гормонов сопровождает ряд аутоиммунных заболеваний, среди которых не только диабет, но еще и гипертиреоз. Также гормональный фон меняется с наступлением менопаузы и во время ежемесячных циклических изменений в жизни женщины. Колебания показателей эстрогена и тестостерона могут вызвать раздражительность как у женского пола, так и у мужского.