Звездная диета: как худеют знаменитости

В борьбе с лишним весом девушки пробуют самые изощренные и необычные способы: будь то гречневая диета или визуальная. Однако некоторые знаменитости и вовсе бьют рекорды по необычности рациона и при этом поражают результатами похудения.
Сегодня вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк разобрались, в чем польза и вред самых популярных и необычных звездных диет.
О преображении певицы не говорил только ленивый — в начале 2020 года Адель удалось скинуть 45 килограммов благодаря новой сиртфуд-диете.
Суть этого питания — потребление только тех продуктов, которые могут активировать сиртуины (разновидность белка) в организме. Они помогают стимулировать метаболизм, регулировать аппетит и сжигать жир.
Особенность сиртуинов в том, что они образовываются внутри человека благодаря определенным продуктам:
гречневая крупа;
оливковое масло;
каперсы;
кофе;
зеленый чай;
чеснок, красный лук, петрушка и руккола;
капуста кейл;
цикорий;
соя;
куркума;
креветки;
ягоды темного цвета (ежевика, черника, малина, черная смородина, вишня, клубника);
цитрусовые;
черный шоколад и финики;
красное вино.
Сиртфуд-диета состоит из двух этапов:
Сначала на протяжении трех дней нужно питаться на 1000 калорий и потреблять в пищу только зеленые соки. Затем четыре дня пить два стакана сока и дважды есть твердую пищу из списка на 1500 калорий в сутки.
На второй фазе необходимо снизить потребление зеленого сока до одного раза в день и делать три полноценных приема пищи с продуктами из списка.
Кроме того, эксперт подчеркнула, что жевание — это ключевой процесс в переваривании пищи. Нужно чередовать соки/фреши/компоты/смузи с основными приемами пищи, но не вместо них.
Певица точно знает, как в 54 года выглядеть на 30 с небольшим лет, а ее фигура восхищает каждого.
Чтобы быть в такой прекрасной и аппетитной форме, Дженнифер придерживается нескольких правил:
Отказ от кофе и алкоголя. Джей Ло признается, что уже не помнит, когда в последний раз пила кофе. Алкоголь из рациона певица исключила относительно недавно по совету своего диетолога Хейли Помрой.
Правильное питание. Рацион Лопес состоит из свежих органических блюд, сбалансированных белками и нутриентами. В большинстве случаев это овощи и лосось или курица и бобы и фрукты в качестве перекуса.
Водный баланс. По словам Джей Ло, это придает ей сил и влияет на эффективность тренировок.
Много активности. Танцы, утренние пробежки, силовые тренировки, кикбоксинг — еженедельный распорядок певицы. Дженнифер занимается с разными тренерами и миксует активности для большего эффекта.
При употреблении большого количества кофеина может возникнуть сердечная аритмия или тяжелая гипертензия. Даже две-три чашки кофе, выпитые подряд, могут значительно повысить давление.
Депп похудел для роли, а не для того, чтобы прийти в форму. Роль вампира Барнабаса Коллинза требовала от него изможденного внешнего вида. Помимо жестких ограничений в еде (актер даже отказался от всех фруктов, кроме тех, что содержат минимум фруктозы, как ананасы и клубника), Депп ежедневно выпивал несколько литров зеленого чая.
Считается, что чайная диета ускоряет обмен веществ и запускает жиросжигание.
Рекомендуется придерживаться такого рациона 17 дней, а потом продолжать регулярно пить зеленый чай для поддерживающего эффекта.
Однако такой тип диеты подойдет не всем, есть противопоказания:
нервное истощение, бессонница;
тахикардия;
гипотония;
язва желудка;
гастрит с повышенной кислотностью;
беременность;
гипертония
атеросклероз.
Жена Дэвида Бекхэма известна строгостью и аскетичностью в питании. Недавно спортсмен рассказал о вкусовых предпочтениях Вики в подкасте River Cafe Table 4.
Оказывается, уже 25 лет она питается одним и тем же блюдом — рыбой на пару и тушеными овощами. Футболист признался, что за все время их брака его жена лишь однажды изменила «особенному» рациону — во время четвертой беременности.
Рыба очень полезна для организма, так как в ней содержится фосфор, жирорастворимые витамины, селен, йод и много белка. Кроме того, она снижает риск сердечного приступа, инсульта и признаки депрессии, повышает работоспособность мозга и препятствует возрастному ухудшению зрения.
Однако злоупотреблять рыбой не стоит. Рекомендую есть ее 1-2 раза в неделю. Лучше выбирать форель, лосось и сардины. В больших количествах рыба нагружает сердце, почки, печень и кровеносную систему. А слабосоленые виды морских обитателей могут быть заражены паразитами.
Актриса прославилась на весь мир, играя харизматичных толстушек. Однако после истечения контракта с крупной кинокомпанией, Ребел решила привести себя в форму. За год она сбросила 57 килограммов, при изначальном весе 132.
Уилсон придерживалась принципа питания доктора Майера, суть которого — потребление продуктов с высоким содержанием щелочей: рыба, йогурты из овечьего молока и овощи, сокращение перекусов и исключение глютена и лактозы.
Для здоровых людей людей нет необходимости исключать продукты, содержащие глютен и лактозу. В целом пропаганда гипоаллергенной диеты таит в себе опасность для мнительных людей, склонных к психогенной непереносимости пищи, а также к РПП.
Ребел уделила внимание не только питанию, но и психологическому аспекту похудения. Она сконцентрировалась только на потреблении пищи, что подразумевает отказ от чтения, просмотра телевизора и других отвлекающих от еды факторов.
Лидера 30 Seconds to Mars давно подозревают в вампиризме или жизни в морозильной камере — он выглядит точно так же, как 20 лет назад. Но секрет Лето довольно прост: он уже много лет не ест мясо, молочные продукты, соль, сахар и полностью отказался от алкоголя.
Певец позволяет себе в неограниченных количествах потреблять попкорн, овощи и горячий шоколад на миндальном молоке. Кроме того, Джаред старается вести активный образ жизни и начинает каждый день с медитаций.
Попкорн без соли, сахара и рафинированных масел — полезный продукт. В нем нет холестерина, 3,6 г пищевых волокон, 3 г белка, 18 г углеводов. В 100 г попкорна содержится 93 ккал.
Также эксперт рассказала, что сейчас миндальное молоко максимально приближено к коровьему молоку, в том числе по содержанию биодоступного кальция. Поэтому это прекрасная альтернатива для пациентов с лактазной энтеропатией и аллергией на молочный белок.
Мало кто знает, что в юности Мадонна Луиз Чикконе обладала довольно пышными формами и очень любила вкусно поесть. Сейчас певица радует поклонников точеной и спортивной фигурой, а ей, на минуточку, 65 лет.
Чтобы стать иконой стиля, Мадонне пришлось забыть про многие привычки и попробовать огромное количество различных форм питания: голодание, веганство, диеты по группе крови.
В 30 лет певица узнала о восточных правилах здорового рациона. Впоследствии на их основе для нее разработали персональную диету — макробиотическую.
Ее суть — соблюдение равновесия между стихиями инь и янь. Все продукты, в зависимости от происхождения и способов приготовления, принадлежали к одной из них. К инь — молочные продукты, фрукты, сахар, белый хлеб, консервы, рафинированные крупы. Они довольно тяжело перевариваются, имеют кислую реакцию и оставляют в организме немало токсинов. Уравновешивают их щелочные продукты (стихия янь): мясо, овощи, неочищенные злаки, травы, пряности, рыба, морепродукты, водоросли.
Уже больше 10 лет Мадонна не ест молочку, яйца и мясо. Из животных продуктов в ее рационе остались лишь морепродукты. Около 40% меню певицы составляют углеводы: зеленые овощи и злаки. По 30% приходится на долю белка и жиров.
Молочная продукция — главный источник биодоступного кальция. При полном отказе от нее есть риск развития остеопороза. Особенно высокий риск в постменопаузе у женщин.
Кондитерские изделия артистка не употребляет, однако иногда позволяет себе съесть кусочек темного шоколада или немного натурального фруктового желе.
Метод похудения актрисы точно придется по душе сладкоежкам. Ума Турман избавляется от лишних килограммов с помощью сладостей. Звезда ест мороженое, шоколад, пудинги.
Однако не все так приторно сладко, как кажется. Звезда выбирает мороженое определенного сорта — фруктовый лед, а шоколад — горький, более 75%. Что касается пудинга, здесь знаменитость отдает предпочтение обезжиренным сладостям. Кроме того, при такой диете не стоит злоупотреблять продуктами, а длится она — всего лишь пять дней.
Если сладкие продукты занимают до 10% от всего дневного рациона, то такое питание не вызовет проблем. Всему должна быть мера.
Звезда культового сериала «Друзья» уже много лет придерживается интересной диеты.
Актриса ест столько белков, сколько помещается в ладони, сколько угодно овощей (главное — без крахмала) и такое количество углеводов, чтобы не чувствовать голод.
Энистон использует удобную метрику БЖУ. Если вам сложно рассчитать белки, жиры и углеводы, обратитесь к Гарвардской тарелке правильного питания.
На постоянной основе актриса эту диету не соблюдает, она комбинирует ее с системой питаний, которую разработала персональный тренер Энистон.