Звездная диета: как худеют знаменитости

В борьбе с лишним весом девушки пробуют самые изощренные и необычные способы: будь то гречневая диета или визуальная. Однако некоторые знаменитости и вовсе бьют рекорды по необычности рациона и при этом поражают результатами похудения.

Сегодня вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк разобрались, в чем польза и вред самых популярных и необычных звездных диет.

Сиртфуд-диета Адель

О преображении певицы не говорил только ленивый — в начале 2020 года Адель удалось скинуть 45 килограммов благодаря новой сиртфуд-диете.

Фото Armando Arorizo / Zuma / Global Look Press, личные соцсети Адель

Суть этого питания — потребление только тех продуктов, которые могут активировать сиртуины (разновидность белка) в организме. Они помогают стимулировать метаболизм, регулировать аппетит и сжигать жир.

Особенность сиртуинов в том, что они образовываются внутри человека благодаря определенным продуктам:

гречневая крупа;

оливковое масло;

каперсы;

кофе;

зеленый чай;

чеснок, красный лук, петрушка и руккола;

капуста кейл;

цикорий;

соя;

куркума;

креветки;

ягоды темного цвета (ежевика, черника, малина, черная смородина, вишня, клубника);

цитрусовые;

черный шоколад и финики;

красное вино.

Сиртфуд-диета состоит из двух этапов:

Сначала на протяжении трех дней нужно питаться на 1000 калорий и потреблять в пищу только зеленые соки. Затем четыре дня пить два стакана сока и дважды есть твердую пищу из списка на 1500 калорий в сутки. На второй фазе необходимо снизить потребление зеленого сока до одного раза в день и делать три полноценных приема пищи с продуктами из списка.

Кроме того, эксперт подчеркнула, что жевание — это ключевой процесс в переваривании пищи. Нужно чередовать соки/фреши/компоты/смузи с основными приемами пищи, но не вместо них.

ЗОЖ от Дженнифер Лопес

Певица точно знает, как в 54 года выглядеть на 30 с небольшим лет, а ее фигура восхищает каждого.

Фото Global Look Press, Global Look Press

Чтобы быть в такой прекрасной и аппетитной форме, Дженнифер придерживается нескольких правил:

Отказ от кофе и алкоголя. Джей Ло признается, что уже не помнит, когда в последний раз пила кофе. Алкоголь из рациона певица исключила относительно недавно по совету своего диетолога Хейли Помрой.

Правильное питание. Рацион Лопес состоит из свежих органических блюд, сбалансированных белками и нутриентами. В большинстве случаев это овощи и лосось или курица и бобы и фрукты в качестве перекуса.

Водный баланс. По словам Джей Ло, это придает ей сил и влияет на эффективность тренировок.

Много активности. Танцы, утренние пробежки, силовые тренировки, кикбоксинг — еженедельный распорядок певицы. Дженнифер занимается с разными тренерами и миксует активности для большего эффекта.

Зеленый чай Джонни Деппа

Депп похудел для роли, а не для того, чтобы прийти в форму. Роль вампира Барнабаса Коллинза требовала от него изможденного внешнего вида. Помимо жестких ограничений в еде (актер даже отказался от всех фруктов, кроме тех, что содержат минимум фруктозы, как ананасы и клубника), Депп ежедневно выпивал несколько литров зеленого чая.

Рекомендуется придерживаться такого рациона 17 дней, а потом продолжать регулярно пить зеленый чай для поддерживающего эффекта.

Фото Global Look Press

Однако такой тип диеты подойдет не всем, есть противопоказания:

нервное истощение, бессонница;

тахикардия;

гипотония;

язва желудка;

гастрит с повышенной кислотностью;

беременность;

гипертония

атеросклероз.

Мно голетний рацион Виктории Бекхэм

Жена Дэвида Бекхэма известна строгостью и аскетичностью в питании. Недавно спортсмен рассказал о вкусовых предпочтениях Вики в подкасте River Cafe Table 4.

Фото Личные соцсети Виктории Бекхэм

Оказывается, уже 25 лет она питается одним и тем же блюдом — рыбой на пару и тушеными овощами. Футболист признался, что за все время их брака его жена лишь однажды изменила «особенному» рациону — во время четвертой беременности.

Фото Личные соцсети Виктории Бекхэм

Рыба очень полезна для организма, так как в ней содержится фосфор, жирорастворимые витамины, селен, йод и много белка. Кроме того, она снижает риск сердечного приступа, инсульта и признаки депрессии, повышает работоспособность мозга и препятствует возрастному ухудшению зрения.

Отказ от телевизора Ребел Уилсон

Актриса прославилась на весь мир, играя харизматичных толстушек. Однако после истечения контракта с крупной кинокомпанией, Ребел решила привести себя в форму. За год она сбросила 57 килограммов, при изначальном весе 132.

Фото Nancy Kaszerman, Alberto Terenghi, Global Look Press

Уилсон придерживалась принципа питания доктора Майера, суть которого — потребление продуктов с высоким содержанием щелочей: рыба, йогурты из овечьего молока и овощи, сокращение перекусов и исключение глютена и лактозы.

Ребел уделила внимание не только питанию, но и психологическому аспекту похудения. Она сконцентрировалась только на потреблении пищи, что подразумевает отказ от чтения, просмотра телевизора и других отвлекающих от еды факторов.

Вегетарианство Джареда Лето

Лидера 30 Seconds to Mars давно подозревают в вампиризме или жизни в морозильной камере — он выглядит точно так же, как 20 лет назад. Но секрет Лето довольно прост: он уже много лет не ест мясо, молочные продукты, соль, сахар и полностью отказался от алкоголя.

Фото IMAGO/Steve Vas, Global Look Press

Певец позволяет себе в неограниченных количествах потреблять попкорн, овощи и горячий шоколад на миндальном молоке. Кроме того, Джаред старается вести активный образ жизни и начинает каждый день с медитаций.

Также эксперт рассказала, что сейчас миндальное молоко максимально приближено к коровьему молоку, в том числе по содержанию биодоступного кальция. Поэтому это прекрасная альтернатива для пациентов с лактазной энтеропатией и аллергией на молочный белок.

Макробиотическая диета Мадонны

Мало кто знает, что в юности Мадонна Луиз Чикконе обладала довольно пышными формами и очень любила вкусно поесть. Сейчас певица радует поклонников точеной и спортивной фигурой, а ей, на минуточку, 65 лет.

Чтобы стать иконой стиля, Мадонне пришлось забыть про многие привычки и попробовать огромное количество различных форм питания: голодание, веганство, диеты по группе крови.

Фото Wiese/face to face, Global Look Press

В 30 лет певица узнала о восточных правилах здорового рациона. Впоследствии на их основе для нее разработали персональную диету — макробиотическую.

Ее суть — соблюдение равновесия между стихиями инь и янь. Все продукты, в зависимости от происхождения и способов приготовления, принадлежали к одной из них. К инь — молочные продукты, фрукты, сахар, белый хлеб, консервы, рафинированные крупы. Они довольно тяжело перевариваются, имеют кислую реакцию и оставляют в организме немало токсинов. Уравновешивают их щелочные продукты (стихия янь): мясо, овощи, неочищенные злаки, травы, пряности, рыба, морепродукты, водоросли.

Уже больше 10 лет Мадонна не ест молочку, яйца и мясо. Из животных продуктов в ее рационе остались лишь морепродукты. Около 40% меню певицы составляют углеводы: зеленые овощи и злаки. По 30% приходится на долю белка и жиров.

Кондитерские изделия артистка не употребляет, однако иногда позволяет себе съесть кусочек темного шоколада или немного натурального фруктового желе.

Сладкая диета Умы Турман

Метод похудения актрисы точно придется по душе сладкоежкам. Ума Турман избавляется от лишних килограммов с помощью сладостей. Звезда ест мороженое, шоколад, пудинги.

Фото Supplied by FilmStills.net, Global Look Press

Однако не все так приторно сладко, как кажется. Звезда выбирает мороженое определенного сорта — фруктовый лед, а шоколад — горький, более 75%. Что касается пудинга, здесь знаменитость отдает предпочтение обезжиренным сладостям. Кроме того, при такой диете не стоит злоупотреблять продуктами, а длится она — всего лишь пять дней.

Зональная диета Дженифер Энистон

Звезда культового сериала «Друзья» уже много лет придерживается интересной диеты.

Фото Keystone Press Agency, Global Look Press

Актриса ест столько белков, сколько помещается в ладони, сколько угодно овощей (главное — без крахмала) и такое количество углеводов, чтобы не чувствовать голод.

На постоянной основе актриса эту диету не соблюдает, она комбинирует ее с системой питаний, которую разработала персональный тренер Энистон.