Говядина: польза и вред для организма. Как хранить говядину и сколько ее можно есть

Говядина давно стала объектом интенсивных дискуссий и исследований. Одни утверждают, что это мясо полезно и питательно. Другие — что вредно и провоцирует различные болезни. Вместе с нутрициологом разобрались в этом вопросе и рассмотрели, как на самом деле говядина влияет на организм.

Калорийность и БЖУ говядины

Характеристики изменяются в зависимости от того, как приготовлено мясо и какая именно часть животного была взята для готовки. Калорийность варьируется от 110 до 265 ккал: самое низкое значение может быть при использовании вырезки говядины.

А в среднем 100 г мяса содержат:

белков — 20-22 грамма;

жиров — от 3 до 20 граммов;

углеводов — 0 граммов.

Польза говядины

Для детей

Говядина содержит много белка, необходимого для роста и развития ребенка. Она также богата железом, которое играет важную роль в образовании крови и обеспечении организма кислородом. В этом мясе содержатся витамины группы В (например, B12), которые нужны для нервной системы и общего обмена веществ у детей.

Белок и микроэлементы, содержащиеся в говядине, также полезны для растущего организма и укрепляют мышцы и кости.

Для женщин

Говядина содержит железо, которое чрезвычайно важно для женского организма. Недостаток минерала может привести к возникновению анемии — уменьшению содержания гемоглобина и эритроцитов в крови. У женщин такое состояние возникает чаще из-за потери крови во время менструации. Поэтому им необходимо восполнять этот важный микроэлемент.

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Также железо особенно нужно в период беременности и лактации, когда потребность организма во всех полезных веществах возрастает.

Для мужчин

Говядина — отличный источник высококачественного животного белка, который необходим для роста мышц. Это мясо поможет не только нарастить мышечную массу, но и справиться с некоторыми патологиями. Например, саркопения — это состояние, которое возникает после 40 лет и характеризуется постепенной утратой мышечной массы. Согласно исследованиям, мужчины больше подвержены саркопении, чем женщины. Белок в говядине содержит все необходимые аминокислоты, необходимые для восстановления и поддержания мышц.

Это мясо также содержит креатин, который может повысить производство энергии в мышцах, что помогает улучшить физическую работоспособность.

Вред говядины

Несмотря на все полезные качества красного мяса, чрезмерно есть его не стоит: возникают различные риски для здоровья. Многие исследования показывают связь между потреблением красного мяса и высоким риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Насыщенные жиры

Некоторые виды мяса содержат много жиров, особенно насыщенных. Их чрезмерное употребление может повысить уровень холестерина в крови, который, в свою очередь, повышает риск ишемической болезни сердца.

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Повышает риск возникновения рака

Международное агентство по изучению рака во Франции классифицировало переработанное красное мясо (т. е. консервированное, копченое и т. д.) как канцерогены 1-го уровня и заключило, что его обильное потребление влияет так же негативно, как сигареты и алкоголь.

Обычное красное мясо организация отнесла к категории 2а — вероятный канцероген. В этом отчете анализировались показатели заболеваемости раком толстой кишки. Было обнаружено, что употребление в пищу даже небольших порций в день может увеличивать абсолютный риск развития онкологии этого органа на 1%.

Сколько красного мяса можно съедать

Департамент здравоохранения и социального обеспечения рекомендует сократить потребление говядины до 70 г в день. Чтобы мясо содержало меньше холестерина и насыщенных жиров, выбирайте нарезки с надписью «очень постное» или «постное». И всегда берите куски с наименее заметным жиром.

Американский институт онкологических заболеваний рекомендует ограничить потребление говяжьего или любого другого красного мяса тремя порциями в неделю. Или съедать в течение 7 дней не более 350-500 г в зависимости от веса, возраста и степени физической нагрузки.

Перед приготовлением говядины срежьте как можно больше видимого жира. И выбирайте такой способ приготовления, при котором мясо стоит на решетке, а жир может стекать, — например, гриль.

Рецепты с говядиной

Говядина с овощами

Ингредиенты:

постная говядина — 260 г;

кинза — 5 г;

корень имбиря — 10 г;

помидоры — 200 г;

соевый соус — 30 г;

устричный соус — 40 г;

кабачок — 250 г;

ростки сои — 30 г;

лук красный репчатый — 150 г.

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Способ приготовления:

Говядину нарезать кубиками. Кабачок и лук нарезать соломкой, помидоры — мелкими кубиками. Корень имбиря почистить и натереть на мелкой терке. Листья кинзы отделить от стебля. Разогреть сковороду и обжарить лук на сильном огне минуту, помешивая. Добавить кабачок, жарить две минуты, затем добавить помидоры и жарить еще две минуты. Добавить мясо и жарить еще несколько минут. В конце добавить ростки сои, имбирь, соевый и устричный соусы. Снять с огня.

Говядина с брокколи по-китайски

Ингредиенты:

тонкие ломтики говядины — 450 г;

соевый соус — 2 ст. л.;

крахмал — 1 ст. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

брокколи — 300 г;

куриный бульон — 1/3 стакана;

соль — по вкусу;

сахар — 1 ч. л.

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Способ приготовления:

В миске смешать говядину с соевым соусом и крахмалом. Оставить на 10-15 минут для маринования. В большой сковороде нагреть масло на среднем огне. Обжарить чеснок до золотистого цвета. Добавить говядину и жарить до готовности. Вынуть мясо из сковороды. Положить в сковороду брокколи и жарить 2-3 минуты. Вернуть говядину в сковороду к брокколи. Влить куриный бульон и дать всему блюду прокипеть. Приправить острым соусом (по желанию), солью и сахаром. Подавать с вареным рисом или лапшой.

Как выбрать говядину

Говядина не должна иметь неприятный запах. Мясо должно быть красное. Избегайте говядины, которая имеет бледно-розовый или сероватый оттенок.

Если вы сомневаетесь, какой вид говядины вам подходит, то ориентируйтесь на то, что вы хотите приготовить:

филейная часть — бифштекс, медальоны, азу, мясные рулеты и отбивные, гуляш и котлеты;

спина и ребра — ребрышки, бульон;

бедро — жаркое и ромштексы;

грудина, шея и зарез — супы, жаркое;

рулька и голяшка — холодец.

Как хранить говядину

Правильно хранить и готовить мясо очень важно для здоровья человека, это помогает предотвратить распространение бактерий и избежать пищевого отравления. Вот несколько советов, которые необходимо соблюдать:

— храните сырое мясо в чистых закрытых контейнерах на отдельной полке холодильника, чтобы оно не касалось других продуктов;

— соблюдайте все инструкции по хранению на этикетке и не ешьте мясо после окончания срока годности;

— если готовите мясо, которое не собираетесь есть сразу, охладите его как можно быстрее, а затем положите в холодильник или морозильную камеру. Храните приготовленную говядину отдельно от сырой и разогревайте только один раз;

— замораживать сырое мясо говядины безопасно только при условии, что заморозка происходит до истечения срока годности продукта;

— всегда тщательно очищайте тарелки, посуду, поверхности и руки сразу после прикосновения к сырому или замороженному мясу. Используйте теплый мыльный раствор или дезинфицирующие чистящие средства.

Фото GMVozd/www.istockphoto.com

Как разморозить говядину и как использовать мясо после разморозки

Если вы хотите использовать мясо после разморозки, просмотрите инструкцию на упаковке. Можно также использовать режим «разморозка» в микроволновке, если собираетесь сразу готовить из продукта какое-либо блюдо.

Размораживайте мясо в холодильнике, если хотите приготовить что-то позже. В таком случае мясо можно хранить до двух дней при температуре не выше +4 °C.

При оттаивании говядины из нее может выйти жидкость, которая распространяет бактерии. Тщательно вымойте все поверхности, которых касалась мясная продукция.