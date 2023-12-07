Говядина: польза и вред для организма. Как хранить говядину и сколько ее можно есть

Говядина давно стала объектом интенсивных дискуссий и исследований. Одни утверждают, что это мясо полезно и питательно. Другие — что вредно и провоцирует различные болезни. Вместе с нутрициологом разобрались в этом вопросе и рассмотрели, как на самом деле говядина влияет на организм.
Характеристики изменяются в зависимости от того, как приготовлено мясо и какая именно часть животного была взята для готовки. Калорийность варьируется от 110 до 265 ккал: самое низкое значение может быть при использовании вырезки говядины.
А в среднем 100 г мяса содержат:
белков — 20-22 грамма;
жиров — от 3 до 20 граммов;
углеводов — 0 граммов.
Говядина содержит много белка, необходимого для роста и развития ребенка. Она также богата железом, которое играет важную роль в образовании крови и обеспечении организма кислородом. В этом мясе содержатся витамины группы В (например, B12), которые нужны для нервной системы и общего обмена веществ у детей.
Белок и микроэлементы, содержащиеся в говядине, также полезны для растущего организма и укрепляют мышцы и кости.
Говядина содержит железо, которое чрезвычайно важно для женского организма. Недостаток минерала может привести к возникновению анемии — уменьшению содержания гемоглобина и эритроцитов в крови. У женщин такое состояние возникает чаще из-за потери крови во время менструации. Поэтому им необходимо восполнять этот важный микроэлемент.
Также железо особенно нужно в период беременности и лактации, когда потребность организма во всех полезных веществах возрастает.
Говядина — отличный источник высококачественного животного белка, который необходим для роста мышц. Это мясо поможет не только нарастить мышечную массу, но и справиться с некоторыми патологиями. Например, саркопения — это состояние, которое возникает после 40 лет и характеризуется постепенной утратой мышечной массы. Согласно исследованиям, мужчины больше подвержены саркопении, чем женщины. Белок в говядине содержит все необходимые аминокислоты, необходимые для восстановления и поддержания мышц.
Это мясо также содержит креатин, который может повысить производство энергии в мышцах, что помогает улучшить физическую работоспособность.
Несмотря на все полезные качества красного мяса, чрезмерно есть его не стоит: возникают различные риски для здоровья. Многие исследования показывают связь между потреблением красного мяса и высоким риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
Некоторые виды мяса содержат много жиров, особенно насыщенных. Их чрезмерное употребление может повысить уровень холестерина в крови, который, в свою очередь, повышает риск ишемической болезни сердца.
Международное агентство по изучению рака во Франции классифицировало переработанное красное мясо (т. е. консервированное, копченое и т. д.) как канцерогены 1-го уровня и заключило, что его обильное потребление влияет так же негативно, как сигареты и алкоголь.
Обычное красное мясо организация отнесла к категории 2а — вероятный канцероген. В этом отчете анализировались показатели заболеваемости раком толстой кишки. Было обнаружено, что употребление в пищу даже небольших порций в день может увеличивать абсолютный риск развития онкологии этого органа на 1%.
Департамент здравоохранения и социального обеспечения рекомендует сократить потребление говядины до 70 г в день. Чтобы мясо содержало меньше холестерина и насыщенных жиров, выбирайте нарезки с надписью «очень постное» или «постное». И всегда берите куски с наименее заметным жиром.
Американский институт онкологических заболеваний рекомендует ограничить потребление говяжьего или любого другого красного мяса тремя порциями в неделю. Или съедать в течение 7 дней не более 350-500 г в зависимости от веса, возраста и степени физической нагрузки.
Перед приготовлением говядины срежьте как можно больше видимого жира. И выбирайте такой способ приготовления, при котором мясо стоит на решетке, а жир может стекать, — например, гриль.
Ингредиенты:
постная говядина — 260 г;
кинза — 5 г;
корень имбиря — 10 г;
помидоры — 200 г;
соевый соус — 30 г;
устричный соус — 40 г;
кабачок — 250 г;
ростки сои — 30 г;
лук красный репчатый — 150 г.
Способ приготовления:
Говядину нарезать кубиками. Кабачок и лук нарезать соломкой, помидоры — мелкими кубиками. Корень имбиря почистить и натереть на мелкой терке. Листья кинзы отделить от стебля.
Разогреть сковороду и обжарить лук на сильном огне минуту, помешивая.
Добавить кабачок, жарить две минуты, затем добавить помидоры и жарить еще две минуты.
Добавить мясо и жарить еще несколько минут. В конце добавить ростки сои, имбирь, соевый и устричный соусы. Снять с огня.
Ингредиенты:
тонкие ломтики говядины — 450 г;
соевый соус — 2 ст. л.;
крахмал — 1 ст. л.;
растительное масло — 3 ст. л.;
чеснок — 2 зубчика;
брокколи — 300 г;
куриный бульон — 1/3 стакана;
соль — по вкусу;
сахар — 1 ч. л.
Способ приготовления:
В миске смешать говядину с соевым соусом и крахмалом. Оставить на 10-15 минут для маринования.
В большой сковороде нагреть масло на среднем огне. Обжарить чеснок до золотистого цвета.
Добавить говядину и жарить до готовности. Вынуть мясо из сковороды.
Положить в сковороду брокколи и жарить 2-3 минуты.
Вернуть говядину в сковороду к брокколи.
Влить куриный бульон и дать всему блюду прокипеть.
Приправить острым соусом (по желанию), солью и сахаром.
Подавать с вареным рисом или лапшой.
Говядина не должна иметь неприятный запах. Мясо должно быть красное. Избегайте говядины, которая имеет бледно-розовый или сероватый оттенок.
Если вы сомневаетесь, какой вид говядины вам подходит, то ориентируйтесь на то, что вы хотите приготовить:
филейная часть — бифштекс, медальоны, азу, мясные рулеты и отбивные, гуляш и котлеты;
спина и ребра — ребрышки, бульон;
бедро — жаркое и ромштексы;
грудина, шея и зарез — супы, жаркое;
рулька и голяшка — холодец.
Правильно хранить и готовить мясо очень важно для здоровья человека, это помогает предотвратить распространение бактерий и избежать пищевого отравления. Вот несколько советов, которые необходимо соблюдать:
— храните сырое мясо в чистых закрытых контейнерах на отдельной полке холодильника, чтобы оно не касалось других продуктов;
— соблюдайте все инструкции по хранению на этикетке и не ешьте мясо после окончания срока годности;
— если готовите мясо, которое не собираетесь есть сразу, охладите его как можно быстрее, а затем положите в холодильник или морозильную камеру. Храните приготовленную говядину отдельно от сырой и разогревайте только один раз;
— замораживать сырое мясо говядины безопасно только при условии, что заморозка происходит до истечения срока годности продукта;
— всегда тщательно очищайте тарелки, посуду, поверхности и руки сразу после прикосновения к сырому или замороженному мясу. Используйте теплый мыльный раствор или дезинфицирующие чистящие средства.
Если вы хотите использовать мясо после разморозки, просмотрите инструкцию на упаковке. Можно также использовать режим «разморозка» в микроволновке, если собираетесь сразу готовить из продукта какое-либо блюдо.
Размораживайте мясо в холодильнике, если хотите приготовить что-то позже. В таком случае мясо можно хранить до двух дней при температуре не выше +4 °C.
При оттаивании говядины из нее может выйти жидкость, которая распространяет бактерии. Тщательно вымойте все поверхности, которых касалась мясная продукция.