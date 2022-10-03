Как быстро снять похмелье? Советы экспертов

Расскажем, как правильно справиться с похмельем.

Похмелье — это состояние после алкогольного опьянение, которое сопровождается постпостинтоксикацией. При нем в организме концентрируются токсические вещества, вызывая ряд характерных симптомов.

Признаки

Длится похмелье у всех по-разному. В основном это зависит от количества и качества выпитого алкоголя, а также индивидуальных особенностей (вес, пол), количества закуски и так далее. В среднем оно полностью проходит через 24, 48 и 72 часа.

Причиной похмелья, как правило, становится обезвоживание организма и увеличение концентрации ацетальдегида.

К основным признакам похмелья относятся:

головная боль;

тошнота;

рвота;

сухость во рту;

боли в желудке;

повышенная температура тела;

вялость;

плохое настроение и другое.

Как избавиться?

Лекарственные средства

Сейчас в магазинах и аптеках представлено большое количество препаратов, которые помогают быстро и эффективно избавиться от похмелья. Их стоит иметь у себя в домашней аптечке, особенно если после похмелья вам нужно куда-то отправиться (на работу или по делам). К тому же стоит не забывать употреблять медикаменты от обезвоживания и сорбенты.

Народная медицина

Самыми известными в народе средствами от похмелья являются минеральная вода и рассол. Минеральная вода поможет снизить уровень соляной кислоты в желудке, снять отеки и запустить работу почек. Рассол поможет восстановить водно-солевой баланс.

Применяют также отвары из мяты, мелиссы, пустырника и ромашки. Некоторые предпочитают мясные бульоны. Рекомендуется еще пить чай с имбирем и лимоном. Этот напиток помогает избавиться от чувства тошноты. Ни в коем случае не стоит пить кофе. Оно лишь больше вызывает обезвоживание организма.

Помощь нарколога

В тяжелом случае стоит обратиться за помощью к специалистам. Врачи-наркологи могут приехать на дом или же можно отправиться в клинику, чтобы быть под постоянным наблюдением. Последствия от затяжного распития спиртных напитков могут быть плачевными, стоит помнить об этом.

Что говорят эксперты?

Врач-терапевт Андрей Кондрахин посоветовал при похмелье «запустить» систему пищеварения.

«Необходимо включить в работу печень, желудок и кишечник. Легче всего это сделать, употребив куриный бульон. Подойдет даже борщ. Система пищеварения работает только тогда, когда в ней присутствует еда. Только после легкой еды система пищеварения начинает свою работу», — отметил Кондрахин в интервью радио Sputnik.

Теледоктор Елена Малышева в своей авторской программе «Жить здорово» посоветовала употреблять аспирин, который блокирует ацетальдегид, отвечающий за распад алкоголя в организме. Также она рекомендует пить много воды и употреблять крепкий чай.

В свою очередь, врач Александр Мясников в программе «О самом главном» порекомендовал избавляться от похмелья при помощи вареного картофеля, холодца, супа и обильной пищи.