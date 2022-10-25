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Сегодня, 15:00

Как часто надо мыть полы дома?

Если в квартире проживают питомцы, то влажную уборку нужно проводить регулярно.
Фото Global Look Press
Полы мыть дома нужно минимум раз в неделю.
Фото Global Look Press
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Расскажем, как же часто нужно проводить влажную уборку в квартире.

Влажную уборку в квартире все проводят по-разному. Одни моют полы чуть ли не каждый день, а другие — раз в месяц. Среднестатистический человек моет полы в квартире в зависимости от загрязнения. Расскажем, как все же будет правильнее.

Сколько раз в неделю мыть полы?

Частота мытья полов в доме зависит сразу от нескольких факторов. Важно, сколько людей проживает в доме, есть ли дети и домашние животные. Если семья большая, то полы загрязняются быстрее. Если с вами проживают питомцы, то также нужно чаще делать влажную уборку.

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Влияет на частоту уборки и время года. Летом из-за постоянно открытых окон в помещение попадает много пыли. Весной и осенью — много грязи. Зимой и в холодную погоду полы можно мыть реже.

Если в квартире есть больной инфекционным заболеванием человек, то уборку нужно проводить ежедневно. Дело в том, что бактерии часто находятся в пыли. Об этом предупреждает Роспотребнадзор.

Во всем доме важно мыть полы не реже одного раза в две недели. Если это делать реже, то в квартире будет много грязи и пыли, в которых образуются различные бактерии, клещи, плесень и даже грибок. Оптимальным вариантом считается единожды в неделю, идеально — дважды в семь дней. При этом в отдельных зонах мыть стоит чаще — примерно два-три раза в неделю. Это касается, например, ванной, кухни и прихожей.

На кухне образуется меньше пыли, но там больше жира и крошек на полу. В ванной и туалете обязательно нужно мыть полы с применением хлора для дезинфекции.

Полы мыть дома нужно минимум раз в неделю. Фото Global Look Press
Полы мыть дома нужно минимум раз в неделю.
Фото Global Look Press

Чем мыть полы?

Достаточно выполнять влажную уборку теплой водой. Однако при использовании различных бытовых и народных средств можно тщательно продезинфицировать поверхности. Также моющие средства помогают ухаживать за материалом полов, придавая им блеск.

На прилавках магазинов представлено большое количество бытовой химии разной стоимости. Вам остается только выбрать по аромату, гипоаллергенности и другим характеристикам.

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Среди народных рецептов очень популярен уксус. Особенно эффективно он отмывает керамическую плитку, линолеум и виниловые полы. Также можно использовать соль, соду, различные эфирные масла, хозяйственное мыло, лимонную кислоту и прочее.

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