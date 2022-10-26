Какую обувь лучше всего носить осенью, чтобы не заболеть?

Советы от эксперта.

Большинство людей выбирает обувь на осень, следуя моде и скидкам. Однако зачастую в них мерзнут ноги и появляются мозоли. К покупке демисезонной обуви стоит подходить ответственно. Расскажем, на чем нужно сделать акцент.

Главные принципы при покупке обуви на осень

В первую очередь необходимо покупать обувь из качественного и непромокаемого материала. Ни в коем случае не стоит носить летние кроссовки, особенно в холодную погоду. Лучше всего отдавать предпочтение высокой обуви, а не короткой. Так вы сможете избежать переохлаждения и воспаления ахиллова сухожилия. Если вы промочите ноги, то можете простыть. При воспалении ахиллова сухожилия появляется краснота и боль в ногах.

Вот основные принципы при покупке обуви:

водонепроницаемость;

сохранение тепла;

устойчивость к загрязнениям;

износостойкость;

неприхотливость в уходе.

Обувь на осень. Фото Global Look Press

Что говорят эксперты?

Директор центра реабилитации Первого МГМУ им. Сеченова, травматолог-ортопед Константин Терновой дал свои рекомендации по выбору обуви.

«Носить осеннюю обувь стоит уже при температуре 14 градусов. Помните, что обувь, которая не прикрывает щиколотки и имеет короткие штаны, считается не самой лучшей для российской осени. Демисезонная обувь должна подходить к погоде, а значит, подойдут непромокаемые и некороткие сапоги. Никакие тканевые кроссовки ваши ноги не защитят. Стоит знать, что сейчас есть вариант защитить обычную обувь от промокания при помощи специальных чехлов и галош», — приводит слова специалиста радио Sputnik.

Также Терновой советует иметь с собой сменную обувь, чтобы ноги могли дышать и не появлялся неприятный запах.

Как выбрать обувь?

Перед походом в магазин за обувью стоит помнить несколько правил. Покупать ее нужно только в проверенных и известных местах. Обратите внимание на швы. Они должны быть прочными и хорошо прошитыми. Если торчат нитки, то сразу отказывайтесь от товара. Подошва же не должна быть скользкой.

Важно покупать обувь своего размера. Не нужно брать большего или меньшего размера, чтобы избежать мозолей и дискомфорта.

Стоит отдавать предпочтение обуви из кожи и нубука. Она стоит дороже, но прослужит намного дольше. Ботинки из замши и ткани дешевле, однако они не пропускают воздух, быстро мокнут, и максимум их можно проносить сезон или два.

Женщинам лучше приобретать сапоги без каблуков для повседневной жизни. Осторожными нужно быть во время первых заморозков, чтобы избежать падений, а значит, и травм.