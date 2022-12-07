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Сегодня, 08:00

Поможет ли ходьба продлить жизнь? Нашли научное объяснение

Светлана Бутова
Фитнес-инструктор
Фото ru.freepik.com
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Ученые уже давно все выяснили.

Для кого-то ходьба — часть обычного распорядка дня, особенность работы или просто необходимость передвижения. Кто-то же применяет ходьбу в профилактических целях для тренировки кардио и дыхательной системы. Прогулка по парку, например, удачный вариант совмещения приятного с полезным.

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Польза ходьбы

Ходьба по праву считается одним из самых безопасных и доступных способов, которые могут влиять на физическую форму и состояние здоровья. Особенно полезна она для сердечно-сосудистой системы.

В списке факторов, которые провоцируют заболевания сосудов, есть повышенное артериальное давление. У гипертоников риск развития инсульта выше, чем у других. Один из способов предотвращения повышения давления — регулярные физические нагрузки, в том числе ходьба. Исследование подтверждает, что умеренные тренировки и пешие прогулки помогут защитить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Ходьба полезна. Фото ru.freepik.com
Фото ru.freepik.com

Как ходьба влияет на здоровье

Благодаря результатам научного исследования известно, что ежедневная ходьба способствует продлению срока жизни человека. К такому выводу пришли ученые из Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association). При помощи специального устройства оценивалось количество шагов при обычной ходьбе, при усложнении — ходьбе по ступеням и общая физическая активность в течение дня. Результаты испытуемых за период с 2011 по 2019 год подтвердили пользу ходьбы для здоровья и продолжительности жизни.

Авторами другого исследования было отмечено положительное влияние пеших прогулок для людей, перенесших инсульт. Неврологи выявили, что ежедневная ходьба по 3-4 часа на 54% снижает риск смертности от разных причин.

Взрослому человеку в среднем рекомендуется уделять в неделю не менее 150 минут для физической активности. Однако в силу характера работы, сопутствующих заболеваний или возрастных особенностей многие ведут малоподвижный образ жизни.

Ягоды. Названы пять продуктов, увеличивающие продолжительность жизни

Пожилым людям, которым может быть затруднительно регулярно тренироваться, рекомендуется по возможности ежедневно ходить. В результате исследовательской работы учеными была установлена связь между ходьбой и продолжительностью жизни у людей в возрасте 85 лет и старше. Авторы подтверждают, что даже один час ходьбы в неделю способствует продлению жизни пожилых людей.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
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