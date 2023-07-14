Самые опасные змеи России: кого стоит остерегаться

Есть устойчивое мнение, что повстречать змею можно только вблизи болот. На самом деле змеи водятся в лесу, в степи, в каменистых ущельях, на морском побережье и даже непосредственно в море: змеи умеют плавать.

Биолог Вера Новикова рассказала, можно ли избежать встречи со змеей и получится ли отличить ядовитую змею от неядовитой.

Какие ядовитые змеи обитают в России

Поездки по России с каждым годом приобретают все большую популярность. Планируя путешествие, нелишне заранее узнать, с какими представителями местной фауны можно столкнуться на узкой тропе. Россия, конечно, не Австралия, но встречи с пауками, скорпионами и змеями не исключены и даже не так редки. Правда, не все виды ползучих созданий опасны для человека.

Щитомордник

В нашей стране водятся целых четыре вида щитомордников: обыкновенный, средний, уссурийский и восточный. Восточный обитает только на Курилах, уссурийский — в Приморье, Хабаровском крае и Амурской области, средний распространен почти на всем Дальнем Востоке. Обыкновенный щитомордник встречается не только на Дальнем Востоке, но и в Ростовской, Астраханской, Воронежской областях, в Крыму и на Северном Кавказе.

Обыкновенный щитомордник — ядовитая змея. Фото istockphoto.com

Все эти змеи относительно некрупные: менее метра в длину, в среднем 70 см. Узнать щитомордника можно не только по крупным щиткам вокруг шеи, похожим на гребешок, но и по окраске:

у уссурийского щитомордника чешуя может быть бурой или коричневой, в том числе темно-коричневой, покрытой по всей длине круглыми или овальными пятнами, светлыми по центру и темными по краям. На голове темная заглазничная полоса.

у среднего щитомордника чешуя может быть красно-коричневой с темно-серыми, коричневыми или черными поперечными полосами и темными пятнами на боках. Иногда пятна визуально сливаются с полосами.

у восточного щитомордника чешуя серо-бежевая, буро-серая, коричневая, покрытая желто-коричневыми пятнами овальной, круглой или ромбовидной формы.

у обыкновенного щитомордника чешуя бурая или серо-коричневая, реже — кирпично-красная или темно-коричневая. Она может быть однотонной или покрытой поперечными темно-коричневыми пятнами.

Сезон активности щитомордников: с марта по октябрь или ноябрь. Встретить этих змей можно днем. Они обитают у рисовых полей, на высокотравных лугах, в болотах, на опушках леса. Уссурийский щитомордник может попасться в горах, на морском побережье или в море.

Тигровый уж

Это еще один житель Дальнего Востока, конкретнее: Приморского и Хабаровского краев.

Его можно повстречать в сырой тайге либо рядом с водоемами.

Тигровый уж — ядовитая змея. Фото istockphoto.com

Тигровый уж в среднем достигает метра в длину, иногда чуть больше. Чешуя у этой змеи зеленоватая с темно-коричневыми и оранжевыми полосами.

Степная гадюка

Эти змеи живут не только в степях, но и на лугах, в том числе на пастбищах, в полупустынях, могут селиться в скалах, если рядом есть влажная почва. Водятся степные гадюки в Крыму, Краснодарском крае, на Алтае и в Южной Сибири.

Степная гадюка ядовитая. Фото istockphoto.com

Степные гадюки в длину достигают 60-70 см. Могут быть полностью черного цвета, но чаще оказываются серыми или бурыми с зигзагообразной темной полосой.

Обыкновенная гадюка

Такую змею можно встретить практически в любой природной зоне: в лесу, поле, на лугу, в болоте, в каменистой местности и в тундре.

Обыкновенная гадюка ядовитая. Фото istockphoto.com

У обыкновенной гадюки большая голова с закругленной мордой и подобием шеи. Цвет чешуи может быть серым, охристым, бурым или красно-рыжим с зигзагообразной полосой. Но бывают и одноцветные гадюки, в том числе черные.

Гюрза

В России с гюрзой можно встретиться в Дагестане. Змея может жить в кустарниках на склонах гор, в ущельях, у рек и каналов и даже возле городов.

Гюрза — ядовитая змея. Фото istockphoto.com

Узнать ее можно прежде всего по внушительным габаритам: гюрза вырастает до двух метров и весит до трех килограммов. Чешуя может быть черной, коричневой, серовато-коричневой, однотонной или с поперечными темно-бурыми пятнами.

Как правило, при встрече со змеей нет времени рассматривать, круглая у нее голова или треугольная, и вертикальные ли зрачки.

Как избежать укуса змеи

Прежде всего стоить проявлять осторожность и соблюдать простейшие правила безопасности:

не ходить босиком по лесам и лугам.

Высокие резиновые сапоги или хотя бы кроссовки и брюки из плотной ткани (например, джинсы) вполне способны защитить от укуса.

Змеи, как правило, наиболее активны утром, до 8-9 часов, и в сумерках.

Но это не значит, что их нельзя встретить днем. Очень даже можно. Практически любые змеи в дневное время могут просто греться на солнце или перемещаться в другое место в поисках пищи. Идеальным дополнением к обмундированию были бы еще и специальные плотные перчатки наподобие сварочных, но понятно, что собирать, например, ягоды в таких невозможно. Как и гулять в жаркие дневные часы в высоких резиновых сапогах.

не совать руки под камни, в норы, в густую траву.

Раздвигать кусты и высокую траву при сборе грибов и ягод лучше палкой. Переворачивать валуны на побережье тоже не рекомендуется.

внимательно смотреть под ноги и прислушиваться к окружающим звукам.

Как бы банально это ни звучало, в лесу все как в дикой природе: не хочешь быть съеденным (или укушенным) — придется напрягать зрение и слух. Наушники с музыкой подождут дома или в кармане. Правда, не все змеи шипят перед нападением. Например, гюрза и тигровый уж нападают без предупреждения, при этом скорость броска гюрзы значительно превышает скорость реакции человека, то есть уклониться от ее укуса невозможно даже опытному змеелову, не то что туристу.

Но шипение — главный признак того, что вы уже «на мушке» у гадюки. Гадюке нужно много энергии для воспроизводства яда, поэтому она не торопится кусать. А вот яда гюрзы хватит на 60 человек.

Фото istockphoto.com

Прежде чем укусить, гадюка шипит, предупреждая. Это главное, что нужно запомнить. Услышали шипение рядом — все бросайте и уходите как можно скорее. Лучше потом, через некоторое время, придете и заберете оставленные ягоды или грибы. Как раз к этому моменту змея уползет. Никакие грибы не стоят вашей безопасности!

Есть и внешние признаки того, что пора делать ноги: перед атакой змея собирается как бы в «пружину» или петлю. После этого она выбрасывает вперед переднюю часть тела, а после укусу моментально отклоняется назад. Но до этого лучше не доводить.

не пытаться угрожать змее.

Ни в коем случае не замахивайтесь, не пытайтесь ударить, испугать или прогнать змею. Не делайте резких движений.

не брать змею в руки.

Неважно, собираетесь ли вы посмотреть рептилии в глаза, чтобы по форме зрачка определить, ядовита ли она, или хотите уничтожить ее. Не стоит забывать, что змея гораздо проворнее человека, особенно неподготовленного.

Кстати, уничтожение змей категорически не приветствуется: многие из них имеют охранный статус, поэтому за убийство змеи можно получить крупный штраф или даже отправиться за решетку. Кроме того, змеи считаются полезными для сельского хозяйства, поскольку сдерживают рост численности мышей и других вредителей. А змеиный яд часто используется в фармацевтической и косметической промышленности.

Что делать, если вас укусили

Укус ядовитой змеи всегда можно узнать по двум красным точкам, находящимся на небольшом расстоянии одна от другой. Это следы от прокола кожных покровов ядовитыми зубами. Укус неядовитой змеи никогда не оставляет таких точек. Неядовитые змеи оставляют полукруглый отпечаток нескольких зубов.

Симптомы после укуса змеи

Укушенный человек, даже если змея не была ядовитой, в любом случае сначала испытывает жгучую боль. Дальнейшие симптомы зависят от вида змеи, поскольку яды змей могут быть нейротоксическими и гемопатическими. Нейротоксические яды воздействуют на нервную систему, что проявляется судорогами, расстройством речи и глотания, двигательным параличом. От остановки дыхания может наступить смерть. Гемопатические яды влияют на кровеносную систему, вызывая кровоизлияния, тромбозы, обширные некрозы.

Фото istockphoto.com

Яд гюрзы разрушает эритроциты, вызывает свертывание крови, внутренние кровоизлияния. В области укуса возникает кровоподтек, укушенная область отекает. По ходу лимфатических сосудов появляются красные полосы, происходит закупорка сосудов. Это сопровождается общими признаками отравления: головокружением, рвотой, сухостью во рту, жаждой. Дыхание и пульс учащаются, давление снижается. Если противоядие не будет введено в течение 2-3 часов, наступит смерть.

Яд щитомордников содержит нейротоксин, вызывающий паралич системы дыхания и прочих нервных узлов, но поражает и кровеносную систему. При этом последствия укуса проходят примерно за неделю.

После укуса гадюки вокруг раны образуется геморрагический отек, могут наступить головокружение, тошнота, рвота, диарея, побледнение кожи, повышенное потоотделение, озноб, тахикардия. У детей и аллергиков возможны потеря сознания, обильное кровотечение.

Чего нельзя делать при укусе змеи

Несвоевременно оказанная медицинская помощь или неправильное лечение могут привести к тяжелым осложнениям или даже к смерти.

Запрещаются:

отсасывание яда.

Со слюной в кровь можно занести бактерии, которые приведут к гнойному воспалению.

охлаждение тела и места укуса.

Напротив, к рукам и ногам по возможности необходимо приложить грелки.

нанесение поперечных надрезов, наложение жгута, прижигания.

Они не задерживают всасывание яда, а резко ухудшают состояние пострадавшего.

Правильное оказание первой помощи:

уложить пострадавшего на землю, придать неподвижность укушенной конечности

Дело в том, что яд попадает в мягкие ткани, богатые лимфатическими сосудами, и распространяется с током лимфы, а не крови. При неподвижной конечности скорость движения лимфы резко уменьшается, а при движении многократно усиливается.