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Сегодня, 08:00

Как понять, что вам пора отдохнуть?

Анастасия Кравченко
Усталость.
Фото Global Look Press
Усталость.
Фото Global Look Press
Усталость.
Фото Global Look Press
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5 признаков, когда вам точно не кажется, что вы устали.

Обезвоживание и проблемы с питанием

Пьете много воды, но не можете напиться? Поздравляем, скорее всего, у вас накопительная усталость и стресс.

Вода жизненно необходима для функционирования всех органов нашего тела, включая головной мозг. Когда вы пребываете в состоянии усталости и стресса, ваш организм запускает процессы восстановления, затрачивая на это больше жидкости, чем в обычной жизни.

Нужно&nbsp;ли отказаться от&nbsp;приема пищи перед сном? За сколько часов до сна можно есть, чтобы не поправиться?

Снижение концентрации внимания

Здесь может быть несколько симптомов:

  • бесконечные списки невыполненных задач;

  • появление большого количества дел, которые вы не доводите до конца;

  • повышение уровня стресса.

    Усталость. Фото Global Look Press
    Усталость.
    Фото Global Look Press

Проблемы со сном

Бессонница — самый основной признак того, что пора отдохнуть. Если вы чувствуете себя усталым даже после полноценного восьмичасового сна, то стоит задуматься об отпуске. К тому же если в течение дня вы чувствуете усталость, вас постоянно клонит в сон, но вечером никак не можете уснуть, то это тоже тревожный признак.

Постоянные болезни

Бывает, что за два-три месяца у вас несколько раз возникает насморк, постоянно побаливает горло, может быть небольшая температура. И вроде брать больничный нет необходимости, но общее недомогание продолжает вас беспокоить.

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Вероятно, иммунная система дает вам сигналы: это признак того, что с повышенной нагрузкой не справляются надпочечники. Соответственно, снижается уровень выработки гормонов, адаптирующих вас к стрессовой ситуации. Так что если вы постоянно находитесь в болезненном состоянии, то лучше пройдите комплексное обследование.

Усталость. Фото Global Look Press
Усталость.
Фото Global Look Press

Головные боли

Головные боли могут быть связаны со спазмом сосудов, который появляется на фоне постоянной выработки гормонов стресса.

Если же у вас возникают головокружения при резкой смене положения тела (например, подъем с кровати), то это может быть связано с недостаточным пребыванием на свежем воздухе. Возьмите за правило ходить на получасовые прогулки перед сном.

Но если частые головные боли появились на фоне переутомления и к ним присоединилось головокружение, обязательно сходите к врачу.

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