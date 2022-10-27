Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Видео
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 15:45

Как правильно перейти на растительное питание: советы нутрициолога

Мария Сальникова
Соня Литошенко
Эксперт
Растительное питание.
Фото Unsplash
Telegram Новости
Нутрициолог Соня Литошенко рассказала, чем растительное питание отличается от веганства и сыроедения, а также предупредила о возможных ограничениях.

Что такое растительное питание

Растительное питание не следует путать с веганством и сыроедением, хотя оно тоже подразумевает употребление только растительной пищи и полный отказ от любых продуктов животного происхождения, включая мясо, рыбу, морепродукты, молоко и его производные, а также мед и желатин. Сыроедение отличается тем, что акцент сделан на использовании сырых продуктов: их нельзя варить, тушить, пассеровать и так далее. Веганство допускает любые виды термообработки, в том числе не полезные для здоровья жарение во фритюре и изготовление растительных чипсов. Главное отличие растительного питания — фокус на цельных продуктах, способах их приготовления с пользой для здоровья, важность соблюдения полноценного и сбалансированного рациона.

Польза растительного питания

Нездоровое питание, то есть употребление продуктов с транжирами, избытком соли и сахара, консервантами и другими добавками провоцирует развитие различных заболеваний, в том числе язвы желудка, гипертонии, атеросклероза, онкозаболеваний и так далее. При этом большинство людей на традиционном типе питания ест мало фруктов, овощей, цельных злаков, семян и орехов, хотя эти продукты содержат витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатку — говорит Соня Литошенко.

Сухие завтраки. Что будет, если есть продукты быстрого приготовления каждый день?

В противовес этому цельное растительное питание:
— помогает нормализовать вес;
— обеспечивает поддержание оптимального уровня холестерина и глюкозы в крови;
— помогает наладить работу ЖКТ;
— улучшает состояние кожи;
— укрепляет общий иммунитет.

Растительное питание. Фото Unsplash
Растительное питание.
Unsplash

Как правильно составить растительный рацион

Во-первых, следует учитывать, что необходимо не просто исключить животный белок, а заменить его растительными аналогами: бобовыми, орехами, семенами, цельными злаками. Если этого не сделать, можно нанести вред организму.
Во-вторых, нужно следить за тем, чтобы рацион был не только сбалансированным, но и разнообразным, то есть включать разные виды фруктов, ягод, семян, зелени, овощей, орехов. Желательно использовать также водоросли, семена чиа и другие продукты, которые содержат омега-3.

В-третьих, важно позаботиться о том, чтобы переход на растительное питание был плавным. Если всю жизнь есть мало овощей и много мяса, то микрофлора кишечника не сможет мгновенно перестроиться. Радикальная смена типа питания, в частности резкое увеличение потребления клетчатки, может привести к вздутию и другим неприятным ощущениям.
Девушкам, чтобы избежать нарушения цикла, требуется следить за количеством потребляемых жиров: их не должно быть мало. Растительные жиры содержатся в авокадо, орехах и семенах.

Орехи. Фото Unsplash
Орехи.
Unsplash

Есть ли ограничения для перехода на растительное питание

Любые резкие изменения — стресс для организма, предупреждает нутрициолог. Таким образом, для организма лучше, если переход на новый рацион осуществляется в благополучный с точки зрения здоровья период. С осторожностью стоит отнестись к возможности смены типа питания при следующих состояниях:
— беременность;
— период лактации;
— обострение хронических заболеваний (в первую очередь заболеваний ЖКТ).

Аппетитные фрукты. Можно ли питаться только фруктами. Мнение нутрициолога

Людям, имеющим вышеперечисленные проблемы, следует проконсультироваться о возможности перехода на растительное питание с лечащим врачом, а также нутрициологом.

При отсутствии прямого запрета с этими же специалистами необходимо продолжать советоваться по меньшей мере в первый этап перехода.

Здоровье
Питание
0
Читайте также
Сделала тату на лице, получила бан за наркотики и работала посудомойкой. Легкоатлетка, внешность которой трудно забыть
Звезды НБА травят икону рэпа. Канье Уэст высказался против BLM и в защиту белых
Стремоусов сообщил о больших потерях ВСУ на херсонском направлении
Власти Литвы подтвердили въезд Собчак в страну по паспорту Израиля
Во Франции предрекли отказ Вашингтона от помощи Зеленскому
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Йога для позвоночника: как укрепить спинные мышцы и оставаться в тонусе. Видео