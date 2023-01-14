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Жесты и мимика, которые выдают лжеца. Как их распознать и не дать себя обмануть

Ольга Стрельникова
Фото Freepik/cookie_studio
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Профессиональными секретами поделились специалисты в области психологии.

Обман может быть разным, но все лжецы очень похожи своими повадками. О них рассказывают Юлия Керецман, Александра Титарева и Станислав Самбурский

Почему все лгут

Как единогласно отметили эксперты — все люди лгут. Однако мотивы различны. Соврать неосознанно мог каждый, как и намеренно, например, чтобы выгородить себя или другого. Людям от мала до велика свойственна ложь. Одни лгут постоянно, другие — периодически, третьи просто не договаривают всей правды. Появилось даже такое «благородное» понятие, как «ложь во благо».

Есть мнение, что врем мы не потому, что нам просто «ударило» в голову, а потому, что нами руководит страх или чувство, что нас в чем-то обвинят.
Станислав Самбурский
Бизнес-психолог

В то же время ложь — не такая уж и безобидная штука. С помощью обмана наше окружение, да и мы сами, можем добиться определенной выгоды. При этом никто не хочет быть обманутым. Поэтому стремление выявить лжеца вполне естественно.

Обсуждение. Фото Freepik/rawpixel.com
Фото Freepik/rawpixel.com

Как распознать лжеца

Определить обманщика можно по поведению и невербальным сигналам:

  • взгляд;

  • интонация, тембр, ритмика голоса;

  • мимика;

  • поза;

  • жесты, движения, похлопывания по плечу, рукопожатия и прочее.

Большинство людей не умеют определять, врет собеседник или нет, особенно если они не знакомы с ситуацией, о которой он рассказывает. Некоторым заподозрить неладное проще, если им известно привычное поведение лгуна. Кто-то обращает внимание на физиологические реакции и язык тела. Однако далеко не всегда они свидетельствуют об обмане.
Александра Титарева

То, о чем мы говорим, неосознанно отражается в нашей речи, жестикуляции, поведении. Поэтому именно наше тело способно выдать ложь. Основанные на этом методы и практики помогут видеть ложь в повседневной жизни. Но важно не забывать об объективности. Не следует обвинять человека, не имея на то явных доказательств. Оцените ситуацию и сделайте соответствующие выводы.

Нет такой методики, которая на 100% верно определит в человеке лжеца. Любые признаки могут оказаться просто физиологическими особенностями собеседника.
Юлия Керецман
Психолог

Самый верный способ распознать лжеца — углубиться в детали в ходе разговора. Задавайте собеседнику как можно больше вопросов, в том числе связанных с эмоциями, требующих от него обстоятельного, развернутого ответа. К примеру: «Расскажешь поподробнее? Что ты чувствовал, когда случилось событие Х? Как это ощущалось?» К вопросам, вызвавшим заметный дискомфорт, отразившийся в поведении, следует вернуться спустя некоторое время, чтобы понять, чем именно он был вызван.

Некоторые люди могут увиливать от ответов, отвечать вопросом на вопрос, прибегать к манипуляциям, плакать навзрыд или агрессивно реагировать, если их подозревают во лжи: сердиться, кричать, намеренно искажать поставленные вопросы.
Александра Титарева

Попросите собеседника рассказать историю не в хронологическом порядке, а с конца. Этот нехитрый способ поможет:

  • поймать вруна на неточностях;

  • оценить речь и поведение оппонента.

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Если лжецу задать прямой и неудобный вопрос, его поведение может стать агрессивным. Включится не только язык тела, но и речь — нарочито вызывающая и напористая.

Кричать он [лжец] будет примерно следующее: «Как ты смеешь мне такое говорить?», «Как ты мог такое подумать?», «Ты обо мне такого плохого мнения?», «Как тебе не стыдно задавать мне такие вопросы?».
Станислав Самбурский
Бизнес-психолог

Мимика и жесты

Специалисты в области психологии в один голос твердят: хотите распознать лжеца — следите за его мимикой. Обратите внимание на каждую деталь (глаза, нос, рот).

Разговор друзей. Фото Freepik/drobotdean
Freepik/drobotdean

Одни из распространенных признаков обмана, когда собеседник часто:

  • моргает;

  • потирает глаза;

  • поджимает губы;

  • прикрывает рот рукой.

Во время разговора нам сложно контролировать язык тела. Меняется все: мимика, тон голоса, скорость речи, сердцебиение, телесные реакции.
Станислав Самбурский
Бизнес-психолог

В ходе беседы может происходить несовпадение сказанного и эмоциональной окраски лица. Если человек говорит искренне о том, что ему плохо или, наоборот, очень хорошо, то его речь и телесные реакции, мимика совпадают. Если он говорит, что грустит, страдает, а скорость проявления страданий на лице не синхронизируется с речью — собеседник обманывает.

Визуально вы заметите, что лжец сначала скажет, что ему очень грустно, и только через пару секунд опустит брови, как у Пьеро.
Станислав Самбурский
Бизнес-психолог

Также специалисты советуют не упускать из виду жестикуляцию, которая происходит неосознанно, не контролируется.

Разговор за завтраком. Фото Freepik/Drazen Zigic
Freepik/Drazen Zigic

Голос

Определить ложь можно по голосу. Он будет звучать неестественно — интонация, скорость речи, расстановка пауз и прочее. Поэтому такой способ применим скорее к тем людям, с которыми вы уже имели неоднократный опыт общения и есть с чем сравнить или когда обманщик слишком вошел в роль и переигрывает.

Для большинства врунов ложь — дискомфортная ситуация. Поэтому мозг реагирует иначе. Меняется и голос: стоит обратить внимание на долгие паузы, заикание, нерациональный темп.
Юлия Керецман
Психолог

Лицо

Обратите внимание на лицо собеседника. Для начала на его взгляд. Лжецы говорят, пристально глядя в глаза — им ошибочно кажется, что так они выглядят убедительнее. На деле же в разговоре, где присутствует ложь, такой взгляд всегда выглядит очень странно. Возникает ощущение, что человек на пару секунд замирает — его тело напряжено, мобилизовано, он говорит и не моргает.

Также у человека происходит инстинктивная реакция в виде постоянных прикосновений к лицу в разговоре, где присутствует ложь. Он может трогать:

  • лоб;

  • глаза;

  • брови;

  • нос;

  • подбородок.

Таким образом, лжец рефлекторно хочет либо отгородиться от собеседника, либо прикрыть себе рот.

Как узнать, что тебе лгут. Фото Freepik/cookie_studio
Freepik/cookie_studio

Тело

Обратите внимание на повышенное потоотделение у собеседника, нервозность, постоянное сглатывание слюны. При ярком проявлении телесных реакций человек начинает потеть и краснеть. У него может возникнуть желание расстегнуть ворот кофты или рубашки. Для решения критической ситуации мозгу требуется больше кислорода, поэтому ложь способствует учащению дыхания.

В этой ситуации не стоит торопиться, возможно, человек просто волнуется. Поэтому переспросите собеседника еще раз. Если он запнулся и начал оправдываться, это значит, что он действительно лжет.
Станислав Самбурский
Бизнес-психолог

Когда признаки лжи не работают

Не всегда признаки, указывающие на ложь, говорят о том, что вас хотят обмануть. Физиологическая реакция может быть обусловлена не переживаниями собеседника о том, как бы поудачнее выкрутиться и не проколоться, а обычным волнением или иными причинами. К примеру:

  • скованность движений и повышенное потоотделение свойственны тревожным расстройствам;

  • «бегающие пальцы» могут быть при ощущении дискомфорта;

  • «покерфейс» или, проще говоря, бесстрастное, безэмоциональное лицо может свидетельствовать о нераспознавании говорящим своих эмоций;

  • неинформативная речь характерна для неуверенности в себе.

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Необходимо иметь в виду, что, даже изучая по книгам способы обнаружения лжи, можно ошибиться и неправильно считать поведение человека. Точность в определении лжи и правды зависит от множества переменных, которые нельзя исключать, — их интерпретация будет верна только в комплексе.

Не существует стопроцентного способа определить лжеца, опираясь только на определенные сигналы. Но есть признаки, которые могут свидетельствовать о беспокойстве, дистрессе или любых других переживаниях. Выглядеть расслабленными могут только те, кто «врет как дышит». Остальным требуются дополнительные усилия, чтобы придать своему повествованию правдивости, контролировать свое поведение и обдумывать ответы, прежде чем что-то произнести.
Александра Титарева

Язык тела, безусловно, полезен, но нужно иметь в виду, что все люди индивидуальны и могут вести себя по-разному, когда хотят солгать. Чтобы научиться разбираться в этом, необходимо хорошее понимание человеческого поведения, мышления, проявления эмоций и чувств, а также долгая практика.

Можно ли относиться к вопросу лжи философски? Да. Как правило, крупная ложь рано или поздно вскрывается. Поэтому рекомендую расслабиться, не пытаться следить за близкими. Если что-то будет не так, вы это почувствуете.
Станислав Самбурский
Бизнес-психолог
Здоровье
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