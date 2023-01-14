Жесты и мимика, которые выдают лжеца. Как их распознать и не дать себя обмануть

Профессиональными секретами поделились специалисты в области психологии.

Обман может быть разным, но все лжецы очень похожи своими повадками. О них рассказывают Юлия Керецман, Александра Титарева и Станислав Самбурский

Почему все лгут

Как единогласно отметили эксперты — все люди лгут. Однако мотивы различны. Соврать неосознанно мог каждый, как и намеренно, например, чтобы выгородить себя или другого. Людям от мала до велика свойственна ложь. Одни лгут постоянно, другие — периодически, третьи просто не договаривают всей правды. Появилось даже такое «благородное» понятие, как «ложь во благо».

В то же время ложь — не такая уж и безобидная штука. С помощью обмана наше окружение, да и мы сами, можем добиться определенной выгоды. При этом никто не хочет быть обманутым. Поэтому стремление выявить лжеца вполне естественно.

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Как распознать лжеца

Определить обманщика можно по поведению и невербальным сигналам:

взгляд;

интонация, тембр, ритмика голоса;

мимика;

поза;

жесты, движения, похлопывания по плечу, рукопожатия и прочее.

То, о чем мы говорим, неосознанно отражается в нашей речи, жестикуляции, поведении. Поэтому именно наше тело способно выдать ложь. Основанные на этом методы и практики помогут видеть ложь в повседневной жизни. Но важно не забывать об объективности. Не следует обвинять человека, не имея на то явных доказательств. Оцените ситуацию и сделайте соответствующие выводы.

Самый верный способ распознать лжеца — углубиться в детали в ходе разговора. Задавайте собеседнику как можно больше вопросов, в том числе связанных с эмоциями, требующих от него обстоятельного, развернутого ответа. К примеру: «Расскажешь поподробнее? Что ты чувствовал, когда случилось событие Х? Как это ощущалось?» К вопросам, вызвавшим заметный дискомфорт, отразившийся в поведении, следует вернуться спустя некоторое время, чтобы понять, чем именно он был вызван.

Попросите собеседника рассказать историю не в хронологическом порядке, а с конца. Этот нехитрый способ поможет:

поймать вруна на неточностях;

оценить речь и поведение оппонента.

Если лжецу задать прямой и неудобный вопрос, его поведение может стать агрессивным. Включится не только язык тела, но и речь — нарочито вызывающая и напористая.

Мимика и жесты

Специалисты в области психологии в один голос твердят: хотите распознать лжеца — следите за его мимикой. Обратите внимание на каждую деталь (глаза, нос, рот).

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Одни из распространенных признаков обмана, когда собеседник часто:

моргает;

потирает глаза;

поджимает губы;

прикрывает рот рукой.

В ходе беседы может происходить несовпадение сказанного и эмоциональной окраски лица. Если человек говорит искренне о том, что ему плохо или, наоборот, очень хорошо, то его речь и телесные реакции, мимика совпадают. Если он говорит, что грустит, страдает, а скорость проявления страданий на лице не синхронизируется с речью — собеседник обманывает.

Также специалисты советуют не упускать из виду жестикуляцию, которая происходит неосознанно, не контролируется.

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Голос

Определить ложь можно по голосу. Он будет звучать неестественно — интонация, скорость речи, расстановка пауз и прочее. Поэтому такой способ применим скорее к тем людям, с которыми вы уже имели неоднократный опыт общения и есть с чем сравнить или когда обманщик слишком вошел в роль и переигрывает.

Лицо

Обратите внимание на лицо собеседника. Для начала на его взгляд. Лжецы говорят, пристально глядя в глаза — им ошибочно кажется, что так они выглядят убедительнее. На деле же в разговоре, где присутствует ложь, такой взгляд всегда выглядит очень странно. Возникает ощущение, что человек на пару секунд замирает — его тело напряжено, мобилизовано, он говорит и не моргает.

Также у человека происходит инстинктивная реакция в виде постоянных прикосновений к лицу в разговоре, где присутствует ложь. Он может трогать:

лоб;

глаза;

брови;

нос;

подбородок.

Таким образом, лжец рефлекторно хочет либо отгородиться от собеседника, либо прикрыть себе рот.

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Тело

Обратите внимание на повышенное потоотделение у собеседника, нервозность, постоянное сглатывание слюны. При ярком проявлении телесных реакций человек начинает потеть и краснеть. У него может возникнуть желание расстегнуть ворот кофты или рубашки. Для решения критической ситуации мозгу требуется больше кислорода, поэтому ложь способствует учащению дыхания.

Когда признаки лжи не работают

Не всегда признаки, указывающие на ложь, говорят о том, что вас хотят обмануть. Физиологическая реакция может быть обусловлена не переживаниями собеседника о том, как бы поудачнее выкрутиться и не проколоться, а обычным волнением или иными причинами. К примеру:

скованность движений и повышенное потоотделение свойственны тревожным расстройствам;

«бегающие пальцы» могут быть при ощущении дискомфорта;

«покерфейс» или, проще говоря, бесстрастное, безэмоциональное лицо может свидетельствовать о нераспознавании говорящим своих эмоций;

неинформативная речь характерна для неуверенности в себе.

Необходимо иметь в виду, что, даже изучая по книгам способы обнаружения лжи, можно ошибиться и неправильно считать поведение человека. Точность в определении лжи и правды зависит от множества переменных, которые нельзя исключать, — их интерпретация будет верна только в комплексе.

Язык тела, безусловно, полезен, но нужно иметь в виду, что все люди индивидуальны и могут вести себя по-разному, когда хотят солгать. Чтобы научиться разбираться в этом, необходимо хорошее понимание человеческого поведения, мышления, проявления эмоций и чувств, а также долгая практика.