О чем говорят ссоры в отношениях? Разбираемся с психологом

Некоторые считают, что конфликты неизбежно идут в паре с искренними чувствами.

Едва ли хоть одни отношения обходятся совершенно без ссор. Однако не всегда их удается легко разрешить. Нужно ли избегать конфликтов и когда стоит уходить из отношений? Рассказываем вместе с психологом Надеждой Пожаровой.

Нормально ли ссориться в отношениях

Ссоры в отношениях — это нормально, ведь два человека сталкиваются с границами друг друга. Как раз одним из признаков зависимых отношений является отсутствие наблюдения за тем, что в паре есть второй человек. Если в паре никогда не выясняют, что между ними происходит, не выражают свои чувства, как будто бы все друг про друга знают, такие отношения нельзя считать образцовыми.

Бывает так, что люди вообще друг друга не знают (контрпары, где нет близости и взаимодействия). А иногда настолько ослеплены друг другом, что перестают видеть, где заканчивается один и начинается другой. В таких парах ссориться не о чем, потому что идет «растворение» одного партнера в другом. И здесь можно говорить о том, что необходимо отделять себя и возлюбленного(ую). Когда у обоих есть границы, вы, конечно, сталкиваетесь и учитесь друг с другом взаимодействовать. Ничего страшного, если случаются ссоры, ведь это значит, что у обоих есть границы. А значит, есть и шанс построить гармоничные отношения.

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Из-за чего возникают ссоры

У каждого разные поводы для ссор в отношениях, и часто они связаны с личным травматичным опытом. Для начала следует выявить и проработать возможные детские травмы — отвержения, брошенности, несправедливости, униженности и контроля.

Часто люди воспринимают заботу в отношениях как контроль, а отстраненность как избегание. И тогда первый все время злится на второго и наоборот.

Чтобы решить конфликт в паре, нужно, чтобы оба партнера были заинтересованы в этом. Казалось бы, простая истина, о которой часто забывают. Некоторым очень важно время: иногда необходимо оставить человека в покое на определенное время. А другим, наоборот, необходимо прояснить все сиюминутно. Человек должен открыто идти на примирение и что-то делать для решения конфликта.

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Нужно ли избегать ссор

Желание избежать ссоры часто связано со страхами, например со страхом быть отвергнутым или брошенным. Важно осознать, что избегание не помогает. Наиболее эффективен в ситуации ссоры открытый диалог, возможность услышать друг друга и менять свое поведение в процессе. Желание избежать ссоры часто приводит к тому, что человек подавляет эмоциональные импульсы.

Часто в отношениях ссоры не заканчиваются, когда нет возможности пройти их вместе. Представим ситуацию: один из партнеров не хочет другому ни в чем уступать, соглашаться с ним, идти навстречу — он закрывается и говорит «нет». Тогда пара не может развиваться, потому что у второго партнера нет внутренней возможности поступаться своими принципами и ценностями. В таком случае оба не готовы к каким-либо изменениям, и эти отношения практически не развиваются.

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Ссоры в паре также могут не заканчиваться, если один из партнеров нуждается в конфликтах. Для него нормальная жизнь — когда в отношениях постоянно ссорятся. Например, у него была такая семейная система, все друг на друга кричали, дрались, били посуду, и тогда он уверен, что это и есть норма. В таком случае он будет постоянно эти конфликты провоцировать, и над этим тоже необходимо работать.