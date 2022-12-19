Какие носки выбрать для зимних видов спорта? Инструкция от ультрамарафонца

Правильная экипировка особенно важна в холодное время года, когда риск заболеть выше.

Белая гадость лежит под окном,

Я ношу шапку и шерстяные носки

Виктор Цой

Кому и зачем нужны зимние носки

Календарная зима наступает первого декабря, климатическая зима, то есть время с устойчивой отрицательной температурой, — примерно с начала декабря. Есть еще астрономическая зима — это период с зимнего солнцестояния (22 декабря) до весеннего равноденствия (21 марта). Независимо от принятой терминологии наступление зимы заставляет почти всех бегунов (равно как и других людей, занимающихся спортом на улице) перейти на «зимнюю форму одежды».

Больше всего утепление затрагивает одежду для туловища и рук, ноги у большинства менее чувствительны к холоду. Тем не менее специальные кроссовки «для зимы», носки «для зимы», тайтсы или беговые брюки «для зимы» часто оказываются в беговом гардеробе.

Понятно почему — зимой холодно, а в больших городах еще и мокро (противогололедные реагенты вызывают таяние снега и льда, получается вязкая каша с температурой ниже нуля). Бегать в мокрой обуви при отрицательной температуре мало кому комфортно, и далеко не у всех температурная схема тела настроена так, что стопа в таких условиях не мерзнет.

Есть всего два способа сохранить ноги теплыми: либо бежать быстрее, чтобы работающие мышцы выделяли больше тепла и часть этого тепла помогала сохранить в температурном комфорте стопы (собственной мускулатуры на стопе почти нет, греется она главным образом за счет притекающей к ней крови), либо надевать носки, которые уменьшают теплоотдачу.

В несколько лучшем положении оказываются лыжники, горнолыжники, сноубордисты, конькобежцы. Как правило, их спортивные занятия не предполагают, что можно промочить ноги. Хотя в любом зимнем виде спорта ноги потеют, поэтому носки должны хорошо впитывать пот и отводить воду наружу, чтобы она испарялась через обувь или впитывалась вкладышем горнолыжного ботинка.

Как правильно выбрать зимние носки для спорта

Пятьдесят лет назад в ходу было два основных материала для носков: хлопчатобумажный трикотаж и шерсть. Сейчас и то и другое по-прежнему в ходу, но подавляющее большинство людей, занимающихся зимними видами спорта, используют носки из синтетики.

У хлопка есть большой недостаток: он впитывает воду, но плохо ее испаряет. Мокрые носки из хлопчатобумажного трикотажа сильно теряют термоизолирующие свойства, перестают греть. Мало того, намокшая такая ткань легко собирается в складки и может натереть кожу. Поэтому про носки из хлопка зимой лучше сразу забыть (честно говоря, в любое другое время года тоже).

Фото Drazen Zigic/Freepik

Шерстяные носки гораздо теплее хлопчатобумажных и лучше впитывают воду. Они толще. Но шерстяное волокно не очень прочное, и носки из чистой шерсти быстро протираются, особенно при беге, когда стопа активно движется и ткань носков подвергается большой нагрузке на истирание. Еще шерсть сваливается и садится при неправильно подобранном режиме стирки.

Носки из акрилового волокна (как правило, используют смеси шерсть/хлопок/акрил с преобладанием акрила) более долговечны, но их термоизолирующие свойства сильно падают при намокании.

Большинство поклонников зимних видов спорта сейчас предпочитают носки из синтетических волокон (полиэстер, полиамид, полипропилен, часто с добавлением эластана) или смеси синтетики с шерстью. Такие носки хорошо впитывают и отводят воду, они сохраняют термоизолирующие свойства будучи влажными. Синтетика долговечна и хорошо противостоит истиранию.

Помимо материалов, есть еще несколько характеристик, на которые стоит обратить внимание при подборе носков для зимнего спорта.

Для горных лыж и сноуборда нужны носки, закрывающие голень до верхней ее трети, чтобы защищать ее от натирания голенищем высокого ботинка. Нижняя треть голени должна быть закрыта носками для беговых лыж, тоже для защиты от натирания.

Многие бегуны выбирают бесшовные носки, они также снижают риск получить мозоль.

Для длительного бега в мокрой снежной каше можно надеть носки с мембраной, в таких нога дольше остается сухой, и даже если они промокнут, в них будет теплее. В то же время мембранные носки хуже отводят воду и дольше сохнут.

Фото gpointstudio/Freepik

Способы плетения, фактура ткани, наличие и высота внутреннего ворса, усиление мест, подверженных трению, эластичность манжет — можно долго перебирать характеристики, но основная идея подбора носков для зимнего (и любого другого) спорта остается неизменной. Они должны обеспечивать комфорт независимо от того, из чего сделаны, каковы их технические характеристики и цена.

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