Какие витамины лучше не сочетать с кофе? Это может быть опасно

А для эффективности некоторых этот напиток, наоборот, может быть полезен.

Завершить завтрак чашкой кофе и сразу после этого выпить витамины, лекарства или БАДы — привычное для многих дело. Врач-эндокринолог Роман Терушкин рассказал, почему в большинстве случаев так делать не стоит.

Кофе и еда

Кофе в принципе, и особенно кофе с молоком, организмом воспринимается практически так же, как полноценный прием пищи, и он отвечает на него таким же скачком инсулина. Для того чтобы таких скачков было меньше, желательно включать порцию кофе в завтрак или обед — например, выпивать в течение 15 минут после еды.

Однако это правило не работает, если нам нужно пить витамины или лекарства, с которыми кофеин не усваивается, или которые не усваиваются с ним. Если такие есть, то кофе пить не стоит.

Unsplash/Надя Кисільова

Кофе и витамины В и С

Кофе обладает мочегонным эффектом, поэтому если пить его в одно время с водорастворимыми витаминами, такими как витамины группы B, C и другими — они быстрее выводятся из организма.

Есть и еще один нюанс, связанный с химическим составом кофе и витаминов:

Поэтому если вы пьете витамины группы В, лучше всего будет употреблять их и кофе с разными приемами пищи.

Кофе и магний

Если магний расширяет сосуды, то кофе — сужает их. Врач рекомендует не употреблять их вместе, чтобы избежать стресса для организма.

Freepik

Кофе и витамины D, A, E, K

Как известно, кофе обладает желчегонным эффектом. Для усвоения жирорастворимых витаминов D, А, Е и К выброс желчи — это плюс.

Кофе и минералы

Чтобы прием кальция был эффективным, не стоит пить его в одно время с кофе, поскольку кофеин имеет свойство выводить кальций из организма.

Также кофе из-за содержащихся в нем дубильных веществ не сочетается с цинком и мешает его усвоению.

С железом тоже все непросто. А именно — с так называемым негемовым, то есть железом растительного происхождения, которое содержится, например, в яблоках, бобовых и зелени.

Кофе и стимуляторы нервной системы

Бодрящий напиток нежелательно пить вместе с различными стимуляторами, то есть препаратами, которые так или иначе действуют на нервную систему. Это, например, ноотропы.