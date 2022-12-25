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Сегодня, 21:00

Какие витамины лучше не сочетать с кофе? Это может быть опасно

Руслана Бобкова
Роман Терушкин
Врач-эндокринолог, основатель клиники
Фото Freepik/luis_molinero
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А для эффективности некоторых этот напиток, наоборот, может быть полезен.

Завершить завтрак чашкой кофе и сразу после этого выпить витамины, лекарства или БАДы — привычное для многих дело. Врач-эндокринолог Роман Терушкин рассказал, почему в большинстве случаев так делать не стоит.

Кофе и еда

Кофе в принципе, и особенно кофе с молоком, организмом воспринимается практически так же, как полноценный прием пищи, и он отвечает на него таким же скачком инсулина. Для того чтобы таких скачков было меньше, желательно включать порцию кофе в завтрак или обед — например, выпивать в течение 15 минут после еды.

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Однако это правило не работает, если нам нужно пить витамины или лекарства, с которыми кофеин не усваивается, или которые не усваиваются с ним. Если такие есть, то кофе пить не стоит.

Кофе и еда. Фото Unsplash/Надя Кисільова
Unsplash/Надя Кисільова

Кофе и витамины В и С

Кофе обладает мочегонным эффектом, поэтому если пить его в одно время с водорастворимыми витаминами, такими как витамины группы B, C и другими — они быстрее выводятся из организма.

Кофе соберет всю воду и выведет водорастворимые витамины вместе с ней.
Роман Терушкин
Врач-эндокринолог, основатель клиники

Есть и еще один нюанс, связанный с химическим составом кофе и витаминов:

Витамины группы B содержат азот, а в кофе и в кофеине в растворимом/вареном содержатся танины. Они вступают в реакцию с азотом, вследствие чего витамины группы B теряют свою эффективность.
Роман Терушкин
Врач-эндокринолог, основатель клиники

Поэтому если вы пьете витамины группы В, лучше всего будет употреблять их и кофе с разными приемами пищи.

Кофе и магний

Если магний расширяет сосуды, то кофе — сужает их. Врач рекомендует не употреблять их вместе, чтобы избежать стресса для организма.

Кофе. Фото Freepik
Freepik

Кофе и витамины D, A, E, K

Как известно, кофе обладает желчегонным эффектом. Для усвоения жирорастворимых витаминов D, А, Е и К выброс желчи — это плюс.

Кофе и жирорастворимые витамины можно включать в один прием пищи. Но все же важно немного разносить их по времени — делать интервал примерно в 20 минут.
Роман Терушкин
Врач-эндокринолог, основатель клиники

Кофе и минералы

Чтобы прием кальция был эффективным, не стоит пить его в одно время с кофе, поскольку кофеин имеет свойство выводить кальций из организма.

Также кофе из-за содержащихся в нем дубильных веществ не сочетается с цинком и мешает его усвоению.

Кофе не&nbsp;рекомендуется пить натощак. В какое время пить кофе, чтобы он действовал и не причинял вреда здоровью

С железом тоже все непросто. А именно — с так называемым негемовым, то есть железом растительного происхождения, которое содержится, например, в яблоках, бобовых и зелени.

В кофеине содержатся полифенолы — это соединение, которое с негемовым железом связывается, соответственно, падает эффективность его усвояемости.
Роман Терушкин
Врач-эндокринолог, основатель клиники

Кофе и стимуляторы нервной системы

Бодрящий напиток нежелательно пить вместе с различными стимуляторами, то есть препаратами, которые так или иначе действуют на нервную систему. Это, например, ноотропы.

Кофе сам по себе уже является стимулятором. Стимулятор плюс стимулятор — равно негативное влияние на сердце, удвоенная нагрузка на него.
Роман Терушкин
Врач-эндокринолог, основатель клиники
Здоровье
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