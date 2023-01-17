9 личностных качеств, которые гарантируют успех

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Критерии личной успешности каждый определяет самостоятельно. Карьерный специалист Борис Сысоев рассказал, какие качества стоит развивать в себе, чтобы добиться успеха в нужной области.
Единого мерила успеха нет. Для одних это благополучная карьера, для других — творческая самореализация, для третьих — счастье в личной жизни и так далее. Однако во всех сферах набор качеств, ведущих к успеху, более-менее одинаков.
Она нужна, чтобы хорошо учиться, вовремя выполнять работу, овладевать новыми навыками и т. д.
Без нее не получится результативно выступать в суде, просить прибавку к зарплате, знакомиться с новыми людьми.
Именно это качество заставляет нас не сдаваться после первой же неудачи, а повторять опыт снова и снова.
Оно актуально не только для школьников и студентов. Повышение профессиональной квалификации, расширение кругозора — тоже учеба.
Он тесно связан с мотивацией. Деятельность не приносит результата (и успеха), если выполняется без огонька.
Черта, которую особенно стоит развивать в себе интровертам и социофобам. Если не уметь заявлять о себе, можно всю жизнь прожить непризнанным гением.
Кавалерийский наскок помогает решить сиюминутные тактические задачи. Для стратегического успеха нужно время.
Успех не придет, если нет стремления его добиться. Как известно, плох солдат, который не хочет стать генералом.
Совершенно очевидно, что не стоит приниматься за дело, заранее будучи уверенным в том, что ничего не получится.
Здесь всего три составляющих.
Всегда начинайте с малого. Кардинальные перемены — большой стресс для организма.Борис СысоевКарьерный специалист
То есть одну глобальную цель нужно разбить на несколько мелких и при этом здраво оценивать свои силы. Например, если вы давно хотели научиться рисовать, осваивать мастерство нужно постепенно. Нет смысла ставить себе цель после первого же урока суметь нарисовать комикс или шарж.
Если вы хотите развить коммуникабельность, начинайте с общения в интернете: постов, комментариев.Борис СысоевКарьерный специалист
Сложно воспитать уверенность в себе, когда рядом люди, открыто критикующие все ваши начинания.Борис СысоевКарьерный специалист
Иногда ближайшее окружение ведет себя по правилам ведра с крабами. То есть обесценивает стремление стать лучше, насмехается, уничижительно отзывается об успехах и т. д.
В этом случае желательно изменить круг общения. Если это невозможно, например, когда токсичными оказываются члены семьи, нужно искать единомышленников в других местах. Например, среди коллег, в группах по интересам.
Эта рекомендация вытекает из первых двух. Если работа над собой продвигается со скрипом, а родные и близкие вместо поддержки только высказывают недовольство, легко опустить руки. Делать этого не нужно. При слишком сильном давлении извне можно обратиться за помощью к психологу.
Неудачи не должны выбивать из колеи. Вы способны прокачать личностные качества так же, как и мышцы.Борис СысоевКарьерный специалист
Человек — сам кузнец своего счастья. Однако психолог поможет осознать необходимость перемен. Потому что некоторым, особенно тем, у кого занижена самооценка, трудно самостоятельно решиться на какие-то изменения. Они не верят, что смогут, например, получить другую квалификацию, найти новую работу и т. д. Таким людям тяжелее справляться с давлением окружающих и переносить критику.
Специалист помогает разобраться с первопричиной плохого отношения к себе и определить тактику его преодоления.Борис СысоевКарьерный специалист
Даже если первые шаги на пути к успеху не будут легкими, стоит попробовать их сделать. Ведь дорогу осилит идущий.
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