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Сегодня, 08:00

9 личностных качеств, которые гарантируют успех

Борис Сысоев
Карьерный специалист
Мария Сальникова
Успешная девушка.
Фото Freepik/benzoix
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Их можно развить в себе самостоятельно.

Критерии личной успешности каждый определяет самостоятельно. Карьерный специалист Борис Сысоев рассказал, какие качества стоит развивать в себе, чтобы добиться успеха в нужной области.

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Какие черты характера нужны для успеха

Единого мерила успеха нет. Для одних это благополучная карьера, для других — творческая самореализация, для третьих — счастье в личной жизни и так далее. Однако во всех сферах набор качеств, ведущих к успеху, более-менее одинаков.

Дисциплинированность

Она нужна, чтобы хорошо учиться, вовремя выполнять работу, овладевать новыми навыками и т. д.

Уверенность в себе

Без нее не получится результативно выступать в суде, просить прибавку к зарплате, знакомиться с новыми людьми.

Настойчивость

Именно это качество заставляет нас не сдаваться после первой же неудачи, а повторять опыт снова и снова.

Желание учиться

Оно актуально не только для школьников и студентов. Повышение профессиональной квалификации, расширение кругозора — тоже учеба.

Рабочее место. Фото Freepik
Фото Freepik

Энтузиазм

Он тесно связан с мотивацией. Деятельность не приносит результата (и успеха), если выполняется без огонька.

Коммуникабельность

Черта, которую особенно стоит развивать в себе интровертам и социофобам. Если не уметь заявлять о себе, можно всю жизнь прожить непризнанным гением.

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Терпение

Кавалерийский наскок помогает решить сиюминутные тактические задачи. Для стратегического успеха нужно время.

Амбициозность

Успех не придет, если нет стремления его добиться. Как известно, плох солдат, который не хочет стать генералом.

Люди на работе. Фото Freepik/Racool_studio
Фото Freepik/Racool_studio

Вера в успех, оптимизм

Совершенно очевидно, что не стоит приниматься за дело, заранее будучи уверенным в том, что ничего не получится.

Любое из этих качеств можно воспитать в себе, если четко понимать, зачем это нужно. Без внутренней мотивации работа над собой не принесет результатов.
Борис Сысоев
Карьерный специалист

Как «прокачать» качества успешного человека

Здесь всего три составляющих.

Помнить о том, что в одночасье измениться не получится

Всегда начинайте с малого. Кардинальные перемены — большой стресс для организма.
Борис Сысоев
Карьерный специалист

То есть одну глобальную цель нужно разбить на несколько мелких и при этом здраво оценивать свои силы. Например, если вы давно хотели научиться рисовать, осваивать мастерство нужно постепенно. Нет смысла ставить себе цель после первого же урока суметь нарисовать комикс или шарж.

Если вы хотите развить коммуникабельность, начинайте с общения в интернете: постов, комментариев.
Борис Сысоев
Карьерный специалист
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Заручиться поддержкой окружающих

Сложно воспитать уверенность в себе, когда рядом люди, открыто критикующие все ваши начинания.
Борис Сысоев
Карьерный специалист

Иногда ближайшее окружение ведет себя по правилам ведра с крабами. То есть обесценивает стремление стать лучше, насмехается, уничижительно отзывается об успехах и т. д.

Руки. Фото Freepik/pressfoto
Фото Freepik/pressfoto

В этом случае желательно изменить круг общения. Если это невозможно, например, когда токсичными оказываются члены семьи, нужно искать единомышленников в других местах. Например, среди коллег, в группах по интересам.

Контролировать свое психоэмоциональное состояние

Эта рекомендация вытекает из первых двух. Если работа над собой продвигается со скрипом, а родные и близкие вместо поддержки только высказывают недовольство, легко опустить руки. Делать этого не нужно. При слишком сильном давлении извне можно обратиться за помощью к психологу.

Неудачи не должны выбивать из колеи. Вы способны прокачать личностные качества так же, как и мышцы.
Борис Сысоев
Карьерный специалист

Поможет ли психолог развить «успешные» качества

Человек — сам кузнец своего счастья. Однако психолог поможет осознать необходимость перемен. Потому что некоторым, особенно тем, у кого занижена самооценка, трудно самостоятельно решиться на какие-то изменения. Они не верят, что смогут, например, получить другую квалификацию, найти новую работу и т. д. Таким людям тяжелее справляться с давлением окружающих и переносить критику.

Специалист помогает разобраться с первопричиной плохого отношения к себе и определить тактику его преодоления.
Борис Сысоев
Карьерный специалист
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Даже если первые шаги на пути к успеху не будут легкими, стоит попробовать их сделать. Ведь дорогу осилит идущий.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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