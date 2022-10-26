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Сегодня, 15:00

Что будет, если каждый день есть замороженные котлеты

Руслана Бобкова
Котлета.
Фото Global Look Press
Нужно правильно выбирать качественные полуфабрикаты.
Фото Global Look Press
Злоупотреблять полуфабрикатами нельзя.
Фото Global Look Press
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Почему нельзя злоупотреблять этим полуфабрикатом и как правильно его выбирать.

Из чего готовят замороженные котлеты и что будет, если питаться ими ежедневно

По словам эксперта FPA, нутрициолога, специалиста по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни Алены Денисовой, мясные полуфабрикаты — одна из самых вредных категорий в списке всевозможных готовых продуктов.

Их коварство заключается в том, что, съедая на обед покупную фабричную котлету, мы рассчитываем получить из нее, как из куска мяса, порцию животного белка с соответствующей калорийной ценностью.

 
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Однако вместо этого, даже при условии что продукт не содержит всевозможных вредных химических добавок, мы получаем следующий список сюрпризов:

«Это объясняется использованием мяса низкого качества и добавлением субпродуктов. А недостаток белка в рационе приводит к снижению мышечной массы, снижению скорости биохимических реакций в организме, страдают связки и сухожилия», — поясняет специалист. Вот почему заменять порцию продуктов с действительно высоким содержанием белка готовыми котлетами на ежедневной основе не стоит.

Нужно правильно выбирать качественные полуфабрикаты. Фото Global Look Press
Нужно правильно выбирать качественные полуфабрикаты.
Фото Global Look Press

Высокая калорийность

«У готовых котлет в составе много лишнего жира, влияющего на вкус, а еще производители могут добавлять кукурузный крахмал, манную крупу и большое количество муки. Все это сильно увеличивает калорийность продукта и рациона в целом.

А длительный избыток калорий влияет на набор веса, в том числе и на отложение жира вокруг внутренних органов, снижение чувствительности клеток к инсулину».

 
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«Их избыток увеличивает риск заболеваний сердечно-сосудистой и пищеварительной систем».

«Это вообще главная проблема многих полуфабрикатов и готовых блюд: в рационе большинства людей соль чаще всего уже присутствует в больших количествах. И если ее содержание в процессе самостоятельного приготовления мы можем контролировать, то в случае с готовой продукцией такой возможности уже нет. При этом чрезмерное потребление соли вызывает задержку воды в организме и увеличивает риск гипертонии».

 
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Как правильно выбирать полуфабрикаты

Предупрежден — значит вооружен, и, зная обо всех перечисленных недостатках, вполне можно позволить себе изредка, в спешке, перехватить на лету котлетку-другую, при условии что источниками белка в вашем рационе останутся необработанные мясо и птица.

И конечно, выбирать такие полуфабрикаты нужно не по аппетитной картинке на упаковке, а по составу. Он должен:

  • быть простым, понятным и максимально коротким, а не напоминать таблицу Менделеева;

  • состоять (хотя бы по большей части) из мяса, а не субпродуктов;

  • содержать количество белка, не уступающее количеству жиров и углеводов.

Злоупотреблять полуфабрикатами нельзя. Фото Global Look Press
Злоупотреблять полуфабрикатами нельзя.
Фото Global Look Press

Узнать такой продукт вы сможете еще и по цене — скорее всего, она будет выше, чем у замороженных «собратьев». Однако и его можно испортить: если обжарить котлеты на большом количестве масла и до толстой хрустящей корки, все ваши усилия по правильному выбору будут сведены на нет, и вы получите просто большую порцию канцерогенов.

 
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Чем их можно заменить

Перекусить на бегу можно не только покупными котлетами, но и котлетами, приготовленными и заранее замороженными самостоятельно. Тем более, отмечает нутрициолог, по изначальной задумке ничего вредного в этом блюде нет, все ингредиенты — весьма достойные резиденты здоровой продуктовой корзины:

  • Фарш. Если речь идет о качественном фарше или даже фарше собственного приготовления, то это чистый белок. Сам фарш может быть не только мясной, но и куриный. У него ниже жирность, следовательно, и калорийность.

  • Сухари панировочные или хлеб. Конечно, белый хлеб — это быстрый углевод, но умеренное его количество организму не навредит.

  • Яйца. Куриное яйцо является источником комплекса аминокислот, витаминов A и D. Поэтому этот ингредиент несет в себе только пользу.

  • Лук. Он не только придает более насыщенный вкус, но и обладает многими полезными свойствами. Например, этот овощ содержит витамины группы В, витамин С и клетчатку.

  • Соль. В умеренных количествах она оказывает положительное влияние: поддерживает кислотно-щелочное равновесие, участвует в возникновении нервных импульсов, влияет на водный обмен.

  • Масло растительное. Содержит витамины A, Е и D.

 
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Если же позаботиться о сытости своего желудка заранее не получилось, можно купить мясо, птицу или рыбу одного из наиболее легко поддающихся готовке видов и быстро запечь, потушить или обжарить без добавления большого количества масла.

«Преимущество такого блюда в том, что вы употребляете простой белок, без лишних ингредиентов. Не бойтесь проявлять фантазию в процессе приготовления: при запекании можно использовать сыр или овощи, а из обжаренного мяса сделать вкусный и полезный бутерброд».

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