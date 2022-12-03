Как спланировать новогоднее путешествие и куда поехать на праздники в этом году?

Рассказываем, как выбрать направление, отель и чем заняться в поездке по России и за рубежом.

Как выгодно и интересно спланировать новогодний отдых, какое направление выбрать и на что обращать внимание, рассказали эксперты в области туризма Сююмбике Давлет-Кильдеева, Оксана Шустикова, Дмитрий Матвеев и Александр Король.

Как спланировать новогоднее путешествие

Даже самый холодный Новый год — «горячее время» для отелей, транспорта и любителей путешествий. Растет востребованность, а с ней и цены. Поэтому планировать отдых нужно заранее.

Подготовка к новогоднему путешествию зависит от направления, которое вы выберете. Если вы планируете встречать новогоднюю ночь в России, сложностей будет меньше, чем при поездке за границу.

Сперва определите:

в каком составе вы отправитесь в путешествие — семья, любимый человек, друзья или группа по интересам;

желаемый вид отдыха — куда поехать и как отдохнуть («хотим в лес» — глэмпинг в лесу, «хотим кататься на лыжах и санках» — отдых на спортивной лыжной базе или в spa-отеле в Сочи, «хотим туда, где тепло» — ОАЭ, Мальдивы, «хотим экскурсии по достопримечательностям и музеям» — Египет, Иордания и пр.);

имеющиеся ресурсы — сколько каждый готов потратить;

как вы переносите перелеты.

После этого будет понятно, из чего выбирать — какое направление и отель.

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Самые популярные направления по России

Согласно статистике российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, наиболее востребованными направлениями по России для новогодних путешествий стали:

курорты Краснодарского края — 18,5% всех бронирований на Новый год;

Санкт-Петербург и Ленинградская область — около 17%;

Московская область — 13%.

Популярны также Казань, Кисловодск, Калининград, Тула, Нижний Новгород, Великий Устюг (резиденция Деда Мороза) и Кострома (родина Снегурочки).

Любители горнолыжного туризма могут посетить Красную Поляну (Роза Хутор, Альпика и Горки Город) и Шерегеш. Инфраструктура и качество трасс здесь не уступают топовым европейским курортам.

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Куда отправиться за рубеж

Зарубежные поездки сейчас кажутся проблематичными. Однако есть еще много открытых направлений, где не нужна виза или ее можно быстро оформить при въезде.

Согласно статистике сети автопрокатов в России и за рубежом MyCarRental.ru, самыми популярными заграничными направлениями на Новый год будут:

Турция;

ОАЭ;

Таиланд;

Мальдивы;

Сейшелы;

Гоа;

Индонезия;

Малайзия;

Тунис;

Багамские острова.

Как выбрать отель

Выбирая место для проживания среди популярных направлений, смотрите отели с номерным фондом более 200 номеров. Это позволит избежать очередей, переполненных коридоров и шумных компаний.

Чтобы не испортить впечатления от отдыха, столкнувшись с неожиданно высоким уровнем шума, изучите карту местности, где расположен отель. Важно, чтобы поблизости не проходила магистраль или железная дорога, не располагались места большого скопления людей.

Чтобы получить более объективную оценку, изучите отзывы об отеле на разных сервисах. Если он понравился — звоните, чтобы уточнить набор услуг, входящих в базовую цену, и стоимость дополнительных. Часто сервисы бронирования указывают «голую» цену. Также у зарубежных отелей необходимо узнать, входят ли в стоимость налоги.

При выборе номера обратите внимание на площадь в описании, не ограничивайтесь впечатлением от фото. С выгодного ракурса номер может выглядеть намного больше фактической площади.

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Что нужно сделать перед поездкой

Отправляясь в любое путешествие:

уточните перечень необходимых документов для поездки и въезда в отель;

обязательно запаситесь базовым набором лекарств;

уделите время и выясните все подробности о том месте, где вы планируете остановиться;

рассчитайте стоимость экскурсий и других развлечений.

Если в дорогу вы отправляетесь на личном транспорте, проведите тщательный техосмотр и устраните имеющиеся проблемы, чтобы они не испортили путешествие. Не лишним будет изучить прогноз погоды, чтобы не прогадать с одеждой.

Отправляясь за границу:

уведомите банк об отъезде во избежание блокировки счетов и карт

оплатите штрафы и задолженности;

запаситесь наличными, чтобы чувствовать себя комфортно там, где не принимают оплату картой.

Сделайте копии документов и храните их отдельно от оригиналов. В случае утери вы сможете удостоверить личность.

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Чем занять себя на отдыхе

Практически каждый крупный отель или база отдыха в Новый год предлагают собственную программу празднования. Кое-где даже устраивают катания на санях или лошадях, тематические экскурсии.

Если вы сняли апартаменты в городе и планировать отдых будете самостоятельно, посмотрите:

какие новогодние активности предлагают городские власти;

какие ярмарки, спектакли и городские гулянья предстоят;

какие выставки и экскурсии организуют местные музеи;

какие распродажи проводят торговые центры.

Может произойти даже такое, что вы хотели, но не смогли попасть на некое мероприятие (выставка, концерт, спектакль и пр.) в собственном городе, но удастся его посетить во время новогоднего путешествия.