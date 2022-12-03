Как спланировать новогоднее путешествие и куда поехать на праздники в этом году?

Как выгодно и интересно спланировать новогодний отдых, какое направление выбрать и на что обращать внимание, рассказали эксперты в области туризма Сююмбике Давлет-Кильдеева, Оксана Шустикова, Дмитрий Матвеев и Александр Король.
Даже самый холодный Новый год — «горячее время» для отелей, транспорта и любителей путешествий. Растет востребованность, а с ней и цены. Поэтому планировать отдых нужно заранее.
Подготовка к новогоднему путешествию зависит от направления, которое вы выберете. Если вы планируете встречать новогоднюю ночь в России, сложностей будет меньше, чем при поездке за границу.
Сперва определите:
в каком составе вы отправитесь в путешествие — семья, любимый человек, друзья или группа по интересам;
желаемый вид отдыха — куда поехать и как отдохнуть («хотим в лес» — глэмпинг в лесу, «хотим кататься на лыжах и санках» — отдых на спортивной лыжной базе или в spa-отеле в Сочи, «хотим туда, где тепло» — ОАЭ, Мальдивы, «хотим экскурсии по достопримечательностям и музеям» — Египет, Иордания и пр.);
имеющиеся ресурсы — сколько каждый готов потратить;
как вы переносите перелеты.
После этого будет понятно, из чего выбирать — какое направление и отель.
«Поняв наконец, куда именно вы едете, для начала купите билеты, если будете добираться до места не на личном автомобиле, а общественным транспортом. От того, на какое время получится достать авиа- или ж/д-билеты, будет зависеть окончательное время заезда и отъезда из отеля».
Согласно статистике российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru, наиболее востребованными направлениями по России для новогодних путешествий стали:
курорты Краснодарского края — 18,5% всех бронирований на Новый год;
Санкт-Петербург и Ленинградская область — около 17%;
Московская область — 13%.
Популярны также Казань, Кисловодск, Калининград, Тула, Нижний Новгород, Великий Устюг (резиденция Деда Мороза) и Кострома (родина Снегурочки).
«Отличной альтернативой для жителей Москвы и Петербурга может стать новогоднее путешествие в Карелию».
Любители горнолыжного туризма могут посетить Красную Поляну (Роза Хутор, Альпика и Горки Город) и Шерегеш. Инфраструктура и качество трасс здесь не уступают топовым европейским курортам.
«Если выбрали Красную Поляну, можно поселиться в Адлере, чтобы хорошо сэкономить и насладиться мягким морским климатом».
Зарубежные поездки сейчас кажутся проблематичными. Однако есть еще много открытых направлений, где не нужна виза или ее можно быстро оформить при въезде.
Согласно статистике сети автопрокатов в России и за рубежом MyCarRental.ru, самыми популярными заграничными направлениями на Новый год будут:
Турция;
ОАЭ;
Таиланд;
Мальдивы;
Сейшелы;
Гоа;
Индонезия;
Малайзия;
Тунис;
Багамские острова.
«Среди зарубежных горнолыжных курортов в этом году стоит присмотреться к Сербии. Для въезда в страну не нужна виза, а добраться можно прямым рейсом Air Serbia из Москвы. Хотя сербские курорты не так знамениты, как австрийские или швейцарские, они активно развиваются, а людей здесь в разы меньше — а значит, очереди у подъемника не такие длинные».
Как выбрать отель
Выбирая место для проживания среди популярных направлений, смотрите отели с номерным фондом более 200 номеров. Это позволит избежать очередей, переполненных коридоров и шумных компаний.
«При поиске отеля через интернет-сервисы желательно включать режим инкогнито — в таком случае ресурс не сможет определить уровень дохода и интересы на основании ваших предпочтений и истории веб-серфинга, поэтому покажет нейтральные предложения».
Чтобы не испортить впечатления от отдыха, столкнувшись с неожиданно высоким уровнем шума, изучите карту местности, где расположен отель. Важно, чтобы поблизости не проходила магистраль или железная дорога, не располагались места большого скопления людей.
Чтобы получить более объективную оценку, изучите отзывы об отеле на разных сервисах. Если он понравился — звоните, чтобы уточнить набор услуг, входящих в базовую цену, и стоимость дополнительных. Часто сервисы бронирования указывают «голую» цену. Также у зарубежных отелей необходимо узнать, входят ли в стоимость налоги.
«Если вы опытный путешественник, лучше самостоятельно искать себе квартиру или дом. Если же не имеете большого опыта — проще взять путевку. Или, например, вы решили отправить своих пожилых родителей на отдых и они не знают иностранного языка, важно поселить их в отель, где будет много русских людей для комфортного общения и доступности».
При выборе номера обратите внимание на площадь в описании, не ограничивайтесь впечатлением от фото. С выгодного ракурса номер может выглядеть намного больше фактической площади.
Отправляясь в любое путешествие:
уточните перечень необходимых документов для поездки и въезда в отель;
обязательно запаситесь базовым набором лекарств;
уделите время и выясните все подробности о том месте, где вы планируете остановиться;
рассчитайте стоимость экскурсий и других развлечений.
Если в дорогу вы отправляетесь на личном транспорте, проведите тщательный техосмотр и устраните имеющиеся проблемы, чтобы они не испортили путешествие. Не лишним будет изучить прогноз погоды, чтобы не прогадать с одеждой.
Отправляясь за границу:
уведомите банк об отъезде во избежание блокировки счетов и карт
оплатите штрафы и задолженности;
запаситесь наличными, чтобы чувствовать себя комфортно там, где не принимают оплату картой.
«Заранее спланируйте бюджет не только на необходимые расходы, но и на развлечения, ориентируясь на собственные интересы и психологические особенности».
Сделайте копии документов и храните их отдельно от оригиналов. В случае утери вы сможете удостоверить личность.
Практически каждый крупный отель или база отдыха в Новый год предлагают собственную программу празднования. Кое-где даже устраивают катания на санях или лошадях, тематические экскурсии.
«Некоторые люди не любят «перегружаться впечатлениями», пусть даже и приятными. Поэтому не стоит заполнять предстоящую новогоднюю программу «под завязку» — пусть будет свободное время, когда можно просто отдыхать, глубоко дышать и радоваться окружающей красоте».
Если вы сняли апартаменты в городе и планировать отдых будете самостоятельно, посмотрите:
какие новогодние активности предлагают городские власти;
какие ярмарки, спектакли и городские гулянья предстоят;
какие выставки и экскурсии организуют местные музеи;
какие распродажи проводят торговые центры.
Может произойти даже такое, что вы хотели, но не смогли попасть на некое мероприятие (выставка, концерт, спектакль и пр.) в собственном городе, но удастся его посетить во время новогоднего путешествия.