Магний: причины и симптомы дефицита

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Магний — важный макроэлемент для здоровья человека. Он участвует во многих процессах жизнедеятельности организма, например, поддерживает работу сердечно-сосудистой и нервной систем. Дефицит магния негативно влияет на работоспособность и качество жизни. Из-за его недостатка снижается концентрация внимания, появляется чувство усталости, ухудшается общее самочувствие.

Норма потребления магния

На суточную потребность организма в этом элементе влияют такие факторы, как пол, возраст и физические нагрузки. Норма потребления магния составляет:

дети до 1 года — 30-70 мг;

дети от 1 до 3 лет — 100 мг;

дети от 3 до 7 лет — 100-170 мг;

дети от 7 до 13 лет — 170-250 мг;

подростки до 18 лет — 250-300 мг;

мужчины и женщины до 40 лет — 350-400 мг;

период беременности — 450-700 мг.

Роль магния в организме

Магний регулирует нормальную работу пищеварительной системы. Благодаря ему происходит расщепление и усвоение белков. При его достаточном потреблении снижается риск переломов костей.

Кроме того, магний принимает участие в синтезе эндорфинов и отвечает за эмоциональное состояние, перепады настроения, качество сна и работоспособность. Также он нормализует давление, помогая предотвратить возникновение гипертонии, и препятствует развитию атеросклероза и тромбоза.

Фото fizkes/www.istockphoto.com

Макроэлемент необходим женщинам в период беременности. Его нехватка может негативно сказаться на состоянии ребенка и вызвать повышение тонуса матки.

Магний также способствует переработке жиров и углеводов. Он контролирует уровень содержания сахара в крови, что особенно важно для диабетиков. А еще поддерживает стабильность генетического материала, предотвращая возникновение мутаций.

Симптомы при недостатке магния

Существует ряд признаков, характерных для дефицита этого элемента.

Мышечные симптомы

Для нехватки магния характерно появление судорог, онемения и покалывания в мышцах. Может возникнуть болевой синдром.

Также нарушается сон и возникает бессонница. Это объясняется повышенной тревожностью и нервной возбудимостью при нехватке магния. В некоторых случаях повышается потливость в ночное время.

Пищеварительные

При дефиците магния возникает желание есть сладкое. При этом чрезмерное присутствие сахара в рационе мешает усвоению элемента.

Также страдает пищеварительная система. Появляется тошнота, нарушения стула, запоры, изменение перистальтики кишечника.

Сердечно-сосудистые

Недостаток минерала проявляется гипертонией — повышением давления. Раздражительность, тревожность, нервозность — тоже сигналы низкого уровня магния.

Внешние признаки

Ломкость ногтей и выпадение волос говорят о недостатке элемента в организме. В некоторых случаях появляются проблемы с зубами — разрушается эмаль, возникает кариес.

Фото Prostock-Studio/www.istockphoto.com

Кроме того, появляется чувствительность к смене погодных условий.

Причины недостатка магния в организме

Факторы, провоцирующие гипомагниемию (дефицит магния), можно условно разделить на две группы.

Экзогенные

Это внешние причины, связанные с образом жизни. Они поддаются коррекции, человек может справиться с ними самостоятельно. К ним относятся:

Чрезмерное употребление алкогольных напитков, курение;

Неправильно подобранная гормональная контрацепция;

Голодание, нарушение принципов правильного и сбалансированного питания;

Чрезмерное употребление кофе и сахара;

Прием лекарственных препаратов, диуретиков, стероидов.

Фото agrobacter/www.istockphoto.com

Эндогенные

Зависят от состояния здоровья внутренних органов и систем. За ними кроются различные патологии и заболевания. Повысить уровень содержания магния при наличии подобных факторов можно только при устранении первопричины. В таком случае стоит обратиться за помощью к специалисту.

К эндогенным факторам относятся:

Сахарный диабет;

Заболевания желудочно-кишечного тракта;

Патологии щитовидной железы, связанные с ее гиперфункцией;

Заболевания печени — недостаточность, цирроз;

Нехватка в организме витаминов группы В.

К каким врачам обращаться при дефиците магния

Не стоит самостоятельно пытаться диагностировать у себя гипомагниемию. При подозрении обратитесь к врачу-терапевту. Только доктор сможет определить отклонения от нормы и назначить необходимое лечение.

Что делать при дефиците магния

При снижении уровня магния в крови прописывается диета с продуктами, богатыми магнием. Если это не помогает, применяются магнийсодержащие препараты.

Как избежать дефицита магния

Магний не синтезируется в организме человека. Он поступает с пищей и водой.

Источники макроэлемента:

Лекарства, в составе которых находится минерал. Любые препараты или добавки должны быть назначены врачом;

Вода, специально обогащенная необходимыми микро- и макроэлементами;

Продукты питания, в которых содержится полезный для организма элемент.

Фото Aamulya/www.istockphoto.com

Усвояемость магния

Всасываемость магния может снижаться или увеличиваться из-за употребляемых продуктов или образа жизни.

Что ухудшает всасываемость макроэлемента:

Железо;

Потребление макроэлемента вместе с кальцием;

Жирная и жареная пища;

Избыток калия;

Большое количество белковой пищи.;

Прием антибиотиков;

Употребление алкоголя и кофеиносодержащих напитков.

Улучшают всасываемость витамины D и C и группы B.