Магний: причины и симптомы дефицита

Магний — важный макроэлемент для здоровья человека. Он участвует во многих процессах жизнедеятельности организма, например, поддерживает работу сердечно-сосудистой и нервной систем. Дефицит магния негативно влияет на работоспособность и качество жизни. Из-за его недостатка снижается концентрация внимания, появляется чувство усталости, ухудшается общее самочувствие.
На суточную потребность организма в этом элементе влияют такие факторы, как пол, возраст и физические нагрузки. Норма потребления магния составляет:
дети до 1 года — 30-70 мг;
дети от 1 до 3 лет — 100 мг;
дети от 3 до 7 лет — 100-170 мг;
дети от 7 до 13 лет — 170-250 мг;
подростки до 18 лет — 250-300 мг;
мужчины и женщины до 40 лет — 350-400 мг;
период беременности — 450-700 мг.
Магний регулирует нормальную работу пищеварительной системы. Благодаря ему происходит расщепление и усвоение белков. При его достаточном потреблении снижается риск переломов костей.
Кроме того, магний принимает участие в синтезе эндорфинов и отвечает за эмоциональное состояние, перепады настроения, качество сна и работоспособность. Также он нормализует давление, помогая предотвратить возникновение гипертонии, и препятствует развитию атеросклероза и тромбоза.
Макроэлемент необходим женщинам в период беременности. Его нехватка может негативно сказаться на состоянии ребенка и вызвать повышение тонуса матки.
Магний также способствует переработке жиров и углеводов. Он контролирует уровень содержания сахара в крови, что особенно важно для диабетиков. А еще поддерживает стабильность генетического материала, предотвращая возникновение мутаций.
Элемент усиливает устойчивость организма к стрессовым ситуациям, а также помогает устранить чрезмерный мышечный тонус и судорожную активность.
Существует ряд признаков, характерных для дефицита этого элемента.
Для нехватки магния характерно появление судорог, онемения и покалывания в мышцах. Может возникнуть болевой синдром.
Также нарушается сон и возникает бессонница. Это объясняется повышенной тревожностью и нервной возбудимостью при нехватке магния. В некоторых случаях повышается потливость в ночное время.
При дефиците магния возникает желание есть сладкое. При этом чрезмерное присутствие сахара в рационе мешает усвоению элемента.
Также страдает пищеварительная система. Появляется тошнота, нарушения стула, запоры, изменение перистальтики кишечника.
Из-за дефицита магния снижается иммунитет, учащаются случаи заражения инфекционными заболеваниями.
Недостаток минерала проявляется гипертонией — повышением давления. Раздражительность, тревожность, нервозность — тоже сигналы низкого уровня магния.
Ломкость ногтей и выпадение волос говорят о недостатке элемента в организме. В некоторых случаях появляются проблемы с зубами — разрушается эмаль, возникает кариес.
Кроме того, появляется чувствительность к смене погодных условий.
При дефиците появляются постоянная усталость, слабость и быстрая утомляемость. Снижается работоспособность, активность, страдает качество жизни.
Факторы, провоцирующие гипомагниемию (дефицит магния), можно условно разделить на две группы.
Это внешние причины, связанные с образом жизни. Они поддаются коррекции, человек может справиться с ними самостоятельно. К ним относятся:
Чрезмерное употребление алкогольных напитков, курение;
Неправильно подобранная гормональная контрацепция;
Голодание, нарушение принципов правильного и сбалансированного питания;
Чрезмерное употребление кофе и сахара;
Прием лекарственных препаратов, диуретиков, стероидов.
Зависят от состояния здоровья внутренних органов и систем. За ними кроются различные патологии и заболевания. Повысить уровень содержания магния при наличии подобных факторов можно только при устранении первопричины. В таком случае стоит обратиться за помощью к специалисту.
К эндогенным факторам относятся:
Сахарный диабет;
Заболевания желудочно-кишечного тракта;
Патологии щитовидной железы, связанные с ее гиперфункцией;
Заболевания печени — недостаточность, цирроз;
Нехватка в организме витаминов группы В.
Не стоит самостоятельно пытаться диагностировать у себя гипомагниемию. При подозрении обратитесь к врачу-терапевту. Только доктор сможет определить отклонения от нормы и назначить необходимое лечение.
При снижении уровня магния в крови прописывается диета с продуктами, богатыми магнием. Если это не помогает, применяются магнийсодержащие препараты.
Не занимайтесь самолечением. Только врач на основе анамнеза способен назначить правильный препарат и подобрать необходимый рацион.
Магний не синтезируется в организме человека. Он поступает с пищей и водой.
Источники макроэлемента:
Лекарства, в составе которых находится минерал. Любые препараты или добавки должны быть назначены врачом;
Вода, специально обогащенная необходимыми микро- и макроэлементами;
Продукты питания, в которых содержится полезный для организма элемент.
Всасываемость магния может снижаться или увеличиваться из-за употребляемых продуктов или образа жизни.
Что ухудшает всасываемость макроэлемента:
Железо;
Потребление макроэлемента вместе с кальцием;
Жирная и жареная пища;
Избыток калия;
Большое количество белковой пищи.;
Прием антибиотиков;
Употребление алкоголя и кофеиносодержащих напитков.
Улучшают всасываемость витамины D и C и группы B.