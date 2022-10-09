Пять согревающих напитков из известных фильмов и сериалов

Адаптируем рецепты для ваших кружек.

В период осеннего ненастья хочется тепла и уюта. Скрасить хмурые будни способны вкусные напитки и просмотр любимых фильмов и сериалов. А если все это объединить, то получится еще более действенный «эликсир». «СЭ» собрал напитки, которые пили известные экранные герои. Рецепты адаптированы под погоду за окном и ваши кружки.

Тыквенный сок

Если речь идет о «Гарри Поттере», то первым напитком обычно вспоминают сливочное пиво. Однако волшебники любили и другие напитки, в частности — тыквенный сок. Например, его продавали в Хогвартс-экспрессе.

Согласно книгам, тыквенный сок был прохладительным напитком. Но осенью зачастую хочется чего-то согревающего. Поэтому предлагаем вам измененный вариант рецепта. Вам понадобится: одна небольшая тыква, два стакана яблочного сока и по одному стакану виноградного и ананасового соков.

Разрежьте тыкву пополам и очистите ее от семян. Противень застелите бумагой для выпечки, а сверху выложите половинки тыквы коркой вниз. Затем поставьте его в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте, пока овощ не станет мягким, это займет около 45-60 минут.

Затем остудите тыкву, очистите мякоть от кожуры и протрите ее через сито с мелкими отверстиями. Должно получиться тыквенное пюре. Добавьте к нему яблочный, виноградный и ананасовый соки. Взбейте и подогрейте, пока мякоть не растворится. Готово!

Шелдон Купер из сериала «Теория большого взрыва».

Какао с зефиром

Шелдон Купер из сериала «Теория большого взрыва» в моменты гнева нуждался в какао. И не просто в какао, а с семью зефирками. Такой согревающий напиток ему готовил его друг Леонард Хофстедер.

Тоже порадуйте себя сладким какао. Для этого вам понадобится: пол-литра молока, 30 граммов какао-порошка, сахар и зефирки.

Смешайте какао и сахар (по желанию еще можно добавить корицу). Подогрейте молоко и добавьте туда получившуюся смесь. Варите еще около трех минут, периодически помешивая. При этом не доводите жидкость до кипения. Затем разлейте по кружкам. Не забудьте добавить семь зефирок — это важный ингредиент для борьбы с плохим настроением из-за осеннего ненастья.

Теплый ягодный морс

Мишки Гамми из популярного одноименного мультсериала знали рецепт волшебного ягодного сока. Он придавал им сил и энергии. Как именно готовить такой напиток, мы, к сожалению, не знаем. Однако вкусный ягодный морс тоже способен на многое. Например, добавить в ваш рацион больше вкуса и витаминов.

Вам понадобится: сахар, вода и по 300 граммов замороженной брусники, клюквы, черноплодной рябины. Сначала смешайте и разморозьте ягоды при помощи воды. Затем раздавите их толкушкой, переложите массу на отрезок марли, отожмите сок. Сок перелейте в чистую емкость, а ягодную массу варите в кастрюле (после закипания оставьте ее на огне еще на 15 минут). Получившуюся жидкость пропустите через сито, влейте туда сок и добавьте сахар по вкусу. Хорошо размешайте и разлейте по кружкам.

Белая Колдунья угощает Эдмунда горячим шоколадом и рахат-лукумом.

Горячий шоколад

В «Хрониках Нарнии» Белая Колдунья угостила Эдмунда горячим шоколадом и рахат-лукумом. С помощью сладостей она пыталась расположить к себе мальчика. Манипулировать людьми не стоит, лучше просто порадуйте себя и ваших близких вкусным горячим шоколадом. Вот один из рецептов.

Вам понадобится: 400 миллилитров молока, 100 граммов темного шоколада и крахмал. Подогрейте молоко в кастрюле. Когда оно станет теплым, перелейте немного в кружку и добавьте туда 1/2 столовой ложки крахмала. А в кастрюлю с горячим молоком поломайте шоколад и мешайте, пока он не растворится. Затем в кастрюлю вылейте кружку молока с крахмалом. Грейте и перемешивайте до тех пор, пока горячий шоколад не загустеет. Разлейте по кружкам. Напиток готов!

Глинтвейн

Глинтвейн очень часто встречается в кино. Даже в сериале «Сваты» персонажи готовили такой согревающий напиток, там он был на основе красного вина. Однако вам советуем обратить внимание на безалкогольную версию напитка.

Вам понадобится: виноградный сок, вода, чайная ложка корицы, гвоздика, изюм, половинка яблока, две столовые ложки цедры апельсина, имбирь, щепотка кардамона. Смешайте в кастрюле три стакана сока и половину стакана воды. Добавьте туда остальные ингредиенты. Варите смесь около 15 минут, не доводя ее до кипения. Разлейте согревающий напиток по кружкам. Перед подачей глинтвейн можно украсить долькой апельсина и палочкой корицы.