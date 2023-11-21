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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 21:00

Сыроедение: польза и вред

Мария Маковей
,
Валерия Андреева
Член сборной России по легкой атлетике
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Девушка ест клубнику
Фото www.istockphoto.com
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Многие, вероятно, слышали о движении сыроедения в последнее время. Сейчас это одна из самых актуальных альтернативных форм питания. Сыроедение позиционируется его сторонниками как панацея от болезней, преждевременного старения и излишнего веса. Так ли это? Разбираем с нутрициологом Екатериной Стасюк плюсы и минусы этого питания.

Что такое сыроедение? История появления

Сыроедение — питание, при котором полностью исключается употребление в пищу продуктов, подвергнутых термической обработке. Его адепты считают, что приготовленная с помощью нагревания пища теряет полезные свойства.

Основателем сыроедения считается Макс Бирхер-Беннер. Он был выдающимся врачом и ученым конца XIX века. После того как мужчина заболел желтухой, ему пришлось искать альтернативные методы лечения. Лекарственные препараты того времени не помогали справиться с недугом.

Тогда Бирхер-Беннер открыл для себя яблочную диету. На протяжении всего лечения ученый употреблял в пищу большое количество этих фруктов и полностью исключил животную пищу. С помощью диеты Беннер справился с болезнью.

Фото www.istockphoto.com

После выздоровления ученый решил посвятить время изучению полезного воздействия на организм сырых фруктов и овощей. В 1903 году он издал книгу «Принципы диетического лечения, основанные на энергетике». Именно этот труд стал зачатком нынешнего сыроедения.

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Польза сыроедения

Сторонники сыроедения отмечают положительное действие на организм «живого» питания. Они уверяют, что в продуктах, подвергнутых обработке температурой выше 45 градусов, не остается никаких полезных веществ.

Например, в свежей моркови и моркови, приготовленной на огне, содержание фалкаринола различается в два раза. Фалкаринол обладает свойствами, способными бороться с раковыми клетками.

Очищение организма

Приверженцы такой формы питания уверены, что сырая пища выводит токсины из организма и очищает кишечник человека. Человек обретает легкость и бодрость.

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Нормализация пищеварения

В сырых продуктах содержится больше энзимов и клетчатки, которые благоприятно воздействуют на работу желудочно-кишечного тракта.

Фото www.istockphoto.com

Снижение веса

Главная польза сыроедения — сброс лишних килограммов. Во многом это происходит благодаря отказу от булочек, конфет, хлеба, мяса и прочего. Кроме того, сырые продукты низкокалорийны и в большинстве случаев богаты клетчаткой, которая позволяет на долгое время сохранить чувство сытости.

А еще приверженцы сырой диеты уверяют, что в жареном мясе содержится акриламид, который ведет к появлению злокачественных образований и диабета.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Улучшение сна

Сыроеды отмечают заметный прилив энергии и ясность ума. Они меньше спят, для отдыха им необходимо 5-6 часов. Адепты не чувствуют недосыпа и с легкостью просыпаются.

Общее оздоровление организма

По словам сторонников сырой диеты, их тело наполняется энергией, улучшается память и скорость реакций. Помимо заметного похудения, преобразовывается и общий внешний вид: кожа становится чистой, а волосы и ногти крепкими.

Не стоит рассматривать сыроедение как панацею от всех болезней. Его польза и вред определяются исходя из индивидуальных особенностей организма.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Вред сыроедения

У противников сырой диеты есть масса аргументов, многие из которых подтверждаются фактами.

Недостаток витамина В12 и анемия

Результаты исследований крови сыроедов выявляют недостаток витамина B12 (отвечающего за выработку гемоглобина) и увеличение красных кровяных клеток, что характерно для анемии.

Человек, который питается правильно и сбалансированно, получает витамин B12 из продуктов животного происхождения. Интересно, что в крови сыроеда, принимающего таблетированный витамин B12, все равно обнаруживается его нехватка.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Несмотря на это, сыроеды уверены, что анализы «всеядного» человека и должны отличаться от нормы человека, употребляющего только «живые» продукты.

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Обострение хронических заболеваний

Некоторые сыроеды в силу неграмотности употребляют абсолютно несочетаемые продукты. Вследствие чего обостряются хронические заболевания, особенно патологии желудочно-кишечного тракта: гастриты, панкреатиты, колиты и пр.

Кроме того, из-за недостатка усвояемого железа или витамина В12 есть риск развития рахита.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Проблемы с зубами

У сторонников сыроедения отмечается истончение зубной эмали и повышенная чувствительность десен. Кроме того, имеется огромный риск развития кариеса и преждевременного разрушения костной ткани в ротовой полости.

При сыроедении в организм не поступает нужное количество кальция. Плюс чрезмерное употребление кислых продуктов приводит к разрушению эмали.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Нарушение репродуктивной функции

У большинства девушек, придерживающихся сыроедения, выявлена аменорея — отсутствие овуляции. Это связано с недостаточным поступлением жиров в организм.

Особенно опасен переход на «живой рацион» в период беременности и лактации. Это может спровоцировать проблемы развития малыша, включая аутизм.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Также страдают мужчины. У них отмечаются сбои в выработке гормона тестостерона.

Опасность заражения паразитами

Существуют разновидности сыроедения. Например, сыроедение плотоядное или сыромясоедение, когда большая часть рациона состоит из сырого мяса, а растительная пища сведена к минимуму или даже под запретом.

В сыром животном мясе или рыбе могут обитать паразиты. При термической обработке они погибают. Но основной принцип сыроедства — это отказ от такой обработки.

Поэтому приверженцы плотоядного сыроедения рискуют заразиться различными паразитами, которые, кстати, обитают не только в сыром мясе или рыбе, но и в овощах и фруктах.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Образование камней в почках

Основа рациона сыроедов — это растительная пища. Некоторые овощи и фрукты обладают повышенной кислотностью. Она провоцирует образование камней в почках.

Фото www.istockphoto.com

Рацион сыроедов: основные продукты питания

В пищу употребляются только сырые продукты. Другими словами, «живые», не подвергающиеся термообработке. В рацион питания сыроеда должны входить:

  • овощи. В них содержатся витамины и клетчатка;

  • минеральная негазированная вода. Пить воду рекомендуется за полчаса до приема пищи;

  • злаки, семечки и бобовые. Они отлично питают и утоляют голод за счет большого содержания клетчатки;

  • орехи. Они богаты растительными жирами и маслами. Считаются тяжелой пищей, поэтому количество орехов в день не должно превышать 100 г;

  • нерафинированные растительные масла, которые можно добавлять в салаты.

Из рациона сыроеда исключаются пищевые возбудители. К ним относятся соль, кофе, сахар. Не употребляются в пищу все молочные продукты, сыры и яйца, мучные изделия.

Меню для начинающих

Переходить к системе питания сырыми продуктами рекомендуется плавно и постепенно. Опытные сыроеды советуют подойти ответственно к смене рациона и предлагают:

  • изучить информацию по сыроедению. Книги и научные статьи, где можно найти реальные данные про пользу и вред;

  • один из привычных приемов пищи заменить новым видом питания. Например, приготовить на ужин овощной салат;

  • есть больше фруктов и овощей на протяжении дня. Заменить ими перекусы;

  • пить больше воды.

Эти простые рекомендации помогут перейти на сыроедение с меньшим вредом для организма.

Девушка ест клубнику.
Фото istockphoto.com

Заблуждения

Главный аргумент адептов сыроедения — сохранение полезных веществ в необработанных продуктах. Сыроеды утверждают, что содержание микроэлементов и витаминов в приготовленной пище уменьшается, а то и вовсе сводится к нулю из-за воздействия температур. Но исследования показывают, что это применимо не ко всем продуктам.

В сырых продуктах содержится больше полезных веществ

Например, ученые выяснили, что при термической обработке помидоров вдвое повышается содержание антиоксиданта ликопина. Он помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и раковых опухолей.

Тот же механизм применим для шпината, лука и моркови. В моркови при варке увеличивается содержание витамина A и антиоксидантов.

Сыроедения необходимо придерживаться на постоянной основе

Можно отыскать множество людей, которые утверждают, что при переходе на сырое питание они начинали чувствовали легкость и прилив энергии. Но со временем большинство из них возвращались к традиционному питанию. С чем же это связано? Хорошее объяснение дают китайские диетологи.

Сырая диета назначается восточными диетологами в качестве временной. Длительность такой диеты не превышает двух месяцев.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Они связывают это с тем, что сыроедение очень хорошо способствует детоксикации организма. При переходе на питание необработанными продуктами организм человека избавляется от токсинов, излишних солей и холестерина.

В то же время восточные специалисты уверены, что сыроедение не должно присутствовать в жизни человека на постоянной основе. Они убеждены, что детоксикация и смена образа питания дают это ощущение легкости и прилива сил на короткий период времени. Когда диета продолжительна, она начинает черпать резервы организма и приводит к его истощению и сбоям физиологических процессов.

Фото www.istockphoto.com

Противопоказания

Сыроеду необходимо внимательно следить за разнообразием рациона. В противном случае можно заработать нарушение обмена веществ из-за нехватки витаминов, жиров и микроэлементов.

Кому не следует переходить на сыроедение:

  • Детям. Им категорически противопоказано сыроедение.

  • Беременным женщинам. Они подвергают опасности заразить плод паразитами из сырого мяса и рыбы, овощей, а также спровоцировать проблемы в развитии малыша.

  • Людям с патологиями желчевыводящих путей, печени и почек.

Сыроедение может быть полезно для человека как диета, но с учетом индивидуальных особенностей организма и с назначения грамотного лечащего диетолога. Если вы планируете перейти на сырое питание полностью или уже перешли, обязательно следите за показателями, обеспечивающими гармоничную работу организма.

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Диеты
Польза и вред
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