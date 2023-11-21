Сыроедение: польза и вред

Многие, вероятно, слышали о движении сыроедения в последнее время. Сейчас это одна из самых актуальных альтернативных форм питания. Сыроедение позиционируется его сторонниками как панацея от болезней, преждевременного старения и излишнего веса. Так ли это? Разбираем с нутрициологом Екатериной Стасюк плюсы и минусы этого питания.

Что такое сыроедение? История появления

Сыроедение — питание, при котором полностью исключается употребление в пищу продуктов, подвергнутых термической обработке. Его адепты считают, что приготовленная с помощью нагревания пища теряет полезные свойства.

Основателем сыроедения считается Макс Бирхер-Беннер. Он был выдающимся врачом и ученым конца XIX века. После того как мужчина заболел желтухой, ему пришлось искать альтернативные методы лечения. Лекарственные препараты того времени не помогали справиться с недугом.

Тогда Бирхер-Беннер открыл для себя яблочную диету. На протяжении всего лечения ученый употреблял в пищу большое количество этих фруктов и полностью исключил животную пищу. С помощью диеты Беннер справился с болезнью.

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После выздоровления ученый решил посвятить время изучению полезного воздействия на организм сырых фруктов и овощей. В 1903 году он издал книгу «Принципы диетического лечения, основанные на энергетике». Именно этот труд стал зачатком нынешнего сыроедения.

Польза сыроедения

Сторонники сыроедения отмечают положительное действие на организм «живого» питания. Они уверяют, что в продуктах, подвергнутых обработке температурой выше 45 градусов, не остается никаких полезных веществ.

Например, в свежей моркови и моркови, приготовленной на огне, содержание фалкаринола различается в два раза. Фалкаринол обладает свойствами, способными бороться с раковыми клетками.

Очищение организма

Приверженцы такой формы питания уверены, что сырая пища выводит токсины из организма и очищает кишечник человека. Человек обретает легкость и бодрость.

Нормализация пищеварения

В сырых продуктах содержится больше энзимов и клетчатки, которые благоприятно воздействуют на работу желудочно-кишечного тракта.

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Снижение веса

Главная польза сыроедения — сброс лишних килограммов. Во многом это происходит благодаря отказу от булочек, конфет, хлеба, мяса и прочего. Кроме того, сырые продукты низкокалорийны и в большинстве случаев богаты клетчаткой, которая позволяет на долгое время сохранить чувство сытости.

Улучшение сна

Сыроеды отмечают заметный прилив энергии и ясность ума. Они меньше спят, для отдыха им необходимо 5-6 часов. Адепты не чувствуют недосыпа и с легкостью просыпаются.

Общее оздоровление организма

По словам сторонников сырой диеты, их тело наполняется энергией, улучшается память и скорость реакций. Помимо заметного похудения, преобразовывается и общий внешний вид: кожа становится чистой, а волосы и ногти крепкими.

Вред сыроедения

У противников сырой диеты есть масса аргументов, многие из которых подтверждаются фактами.

Недостаток витамина В12 и анемия

Результаты исследований крови сыроедов выявляют недостаток витамина B12 (отвечающего за выработку гемоглобина) и увеличение красных кровяных клеток, что характерно для анемии.

Несмотря на это, сыроеды уверены, что анализы «всеядного» человека и должны отличаться от нормы человека, употребляющего только «живые» продукты.

Обострение хронических заболеваний

Некоторые сыроеды в силу неграмотности употребляют абсолютно несочетаемые продукты. Вследствие чего обостряются хронические заболевания, особенно патологии желудочно-кишечного тракта: гастриты, панкреатиты, колиты и пр.

Проблемы с зубами

У сторонников сыроедения отмечается истончение зубной эмали и повышенная чувствительность десен. Кроме того, имеется огромный риск развития кариеса и преждевременного разрушения костной ткани в ротовой полости.

Нарушение репродуктивной функции

У большинства девушек, придерживающихся сыроедения, выявлена аменорея — отсутствие овуляции. Это связано с недостаточным поступлением жиров в организм.

Также страдают мужчины. У них отмечаются сбои в выработке гормона тестостерона.

Опасность заражения паразитами

Существуют разновидности сыроедения. Например, сыроедение плотоядное или сыромясоедение, когда большая часть рациона состоит из сырого мяса, а растительная пища сведена к минимуму или даже под запретом.

В сыром животном мясе или рыбе могут обитать паразиты. При термической обработке они погибают. Но основной принцип сыроедства — это отказ от такой обработки.

Образование камней в почках

Основа рациона сыроедов — это растительная пища. Некоторые овощи и фрукты обладают повышенной кислотностью. Она провоцирует образование камней в почках.

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Рацион сыроедов: основные продукты питания

В пищу употребляются только сырые продукты. Другими словами, «живые», не подвергающиеся термообработке. В рацион питания сыроеда должны входить:

овощи. В них содержатся витамины и клетчатка;

минеральная негазированная вода. Пить воду рекомендуется за полчаса до приема пищи;

злаки, семечки и бобовые. Они отлично питают и утоляют голод за счет большого содержания клетчатки;

орехи. Они богаты растительными жирами и маслами. Считаются тяжелой пищей, поэтому количество орехов в день не должно превышать 100 г;

нерафинированные растительные масла, которые можно добавлять в салаты.

Из рациона сыроеда исключаются пищевые возбудители. К ним относятся соль, кофе, сахар. Не употребляются в пищу все молочные продукты, сыры и яйца, мучные изделия.

Меню для начинающих

Переходить к системе питания сырыми продуктами рекомендуется плавно и постепенно. Опытные сыроеды советуют подойти ответственно к смене рациона и предлагают:

изучить информацию по сыроедению. Книги и научные статьи, где можно найти реальные данные про пользу и вред;

один из привычных приемов пищи заменить новым видом питания. Например, приготовить на ужин овощной салат;

есть больше фруктов и овощей на протяжении дня. Заменить ими перекусы;

пить больше воды.

Эти простые рекомендации помогут перейти на сыроедение с меньшим вредом для организма.

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Заблуждения

Главный аргумент адептов сыроедения — сохранение полезных веществ в необработанных продуктах. Сыроеды утверждают, что содержание микроэлементов и витаминов в приготовленной пище уменьшается, а то и вовсе сводится к нулю из-за воздействия температур. Но исследования показывают, что это применимо не ко всем продуктам.

В сырых продуктах содержится больше полезных веществ

Например, ученые выяснили, что при термической обработке помидоров вдвое повышается содержание антиоксиданта ликопина. Он помогает снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и раковых опухолей.

Тот же механизм применим для шпината, лука и моркови. В моркови при варке увеличивается содержание витамина A и антиоксидантов.

Сыроедения необходимо придерживаться на постоянной основе

Можно отыскать множество людей, которые утверждают, что при переходе на сырое питание они начинали чувствовали легкость и прилив энергии. Но со временем большинство из них возвращались к традиционному питанию. С чем же это связано? Хорошее объяснение дают китайские диетологи.

Они связывают это с тем, что сыроедение очень хорошо способствует детоксикации организма. При переходе на питание необработанными продуктами организм человека избавляется от токсинов, излишних солей и холестерина.

В то же время восточные специалисты уверены, что сыроедение не должно присутствовать в жизни человека на постоянной основе. Они убеждены, что детоксикация и смена образа питания дают это ощущение легкости и прилива сил на короткий период времени. Когда диета продолжительна, она начинает черпать резервы организма и приводит к его истощению и сбоям физиологических процессов.

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Противопоказания

Сыроеду необходимо внимательно следить за разнообразием рациона. В противном случае можно заработать нарушение обмена веществ из-за нехватки витаминов, жиров и микроэлементов.

Кому не следует переходить на сыроедение:

Детям. Им категорически противопоказано сыроедение.

Беременным женщинам. Они подвергают опасности заразить плод паразитами из сырого мяса и рыбы, овощей, а также спровоцировать проблемы в развитии малыша.

Людям с патологиями желчевыводящих путей, печени и почек.

Сыроедение может быть полезно для человека как диета, но с учетом индивидуальных особенностей организма и с назначения грамотного лечащего диетолога. Если вы планируете перейти на сырое питание полностью или уже перешли, обязательно следите за показателями, обеспечивающими гармоничную работу организма.