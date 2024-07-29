Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Есть
Не болеть
Тренироваться
Узнавать
Смотреть
Подглядывать
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Статьи
Как правильно принимать витамины: в какое время дня лучше пить витамины
Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 07:00

9 мин.

В какое время лучше принимать витамины: отвечает врач

М. Сальникова , О. Шарапова , И. Юзуп
Витамины в руках
Фото istockphoto.com/Galina Zhigalova
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Витамины — сложные органические вещества, которые необходимы организму для нормального функционирования. При нехватке натуральных витаминов, поступающих с пищей, врачи назначают прием искусственно синтезированных. Их биологическая активность ниже, чем у натуральных, поэтому для правильного усвоения нужно соблюдать определенные условия.

Витамины: что это, какие нужно пить женщинам, мужчинам, суточная норма витаминов. Что такое витамины и зачем они нужны

О том, как правильно принимать витамины и в какое время это лучше делать, рассказали врачи Ирина Юзуп и Ольга Шарапова.

Общие правила приема витаминов

Чем запивать витамины

Витамины делятся на две большие группы: жирорастворимые и водорастворимые. К последним относятся витамины группы В, витамин С, витамин РР. Запивать их можно только водой.

Витамины могут разрушаться в кислой среде (например, в соке), поэтому предпочтение лучше отдавать воде. Чай и кофе тоже могут препятствовать усвоению.
Ольга Шарапова
Заслуженный врач РФ

К жирорастворимым относятся витамины A, D, E и K. Для их правильного усвоения нужен жир. Поэтому нужно запивать такие витамины молоком или кефиром.

В целом, важно помнить, что витамины всегда лучше принимать с жидкостью. Это позволит веществам быстрее попасть из пищевода в желудок и снизит риск раздражения слизистой.

Чтобы избежать изжоги, не ложитесь сразу после приема витаминов.
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач

Когда принимать витамины: до или после еды

Правила приема всегда написаны в инструкции. Также рекомендации может дать врач: например, если одновременно с витаминами назначены антибиотики и другие лекарства.

К примеру, антибиотики способны уменьшать усвоение витаминов группы В, противовирусные препараты могут негативно сказываться на поглощении витамина С. Некоторые анальгетики могут взаимодействовать с витамином К.
Ольга Шарапова
Заслуженный врач РФ

Пища мешает усвоению водорастворимых витаминов, поэтому обычно их принимают за полчаса до еды. Витамин В12, который плохо всасывается из желудочно-кишечного тракта, вовсе рекомендуется принимать натощак.

Как определить болезнь ЖКТ. Как определить у себя болезни ЖКТ: отвечает гастроэнтеролог

Жирорастворимые витамины, напротив, более эффективны при приеме с едой, причем в меру жирной. Их нельзя принимать натощак.

Прием витаминов во время еды позволяет предотвратить раздражение пищевода и желудка, появление язв, свести к минимуму возникновение рефлюкса, тошноты.
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач

Запивать жирорастворимые витамины водой не рекомендуется: может случиться расстройство желудка.

Как принимать витамины разных групп

В аптечных мультивитаминах обычно подобраны сочетающиеся между собой вещества. Если же принимать разные средства по отдельности, то делать это нужно грамотно. В противном случае прием конфликтующих между собой витаминов окажется в лучшем случае бесполезным. В худшем — опасным для здоровья.

Например, витамин С может уменьшать эффективность витамина В12, а витамин А вреден в сочетании с витамином D.
Ольга Шарапова
Заслуженный врач РФ

  • витамин A хорошо сочетается с витаминами группы B и витаминами Е и K;

  • витамин В1 лучше усваивается отдельно;

  • витамины В12, В5 и В9 хорошо совместимы;

  • витамин С можно принимать с витаминами А, В5, В9, Е, но он конфликтует с витаминами В1 и В12;

  • витамин D не сочетается с витамином E и при этом усваивается только в сочетании с витамином K.

Витамины
Фото istockphoto.com/PeopleImages

В какое время принимать витамины

Оптимальное время приема витаминов конкретно для вас сможет определить только врач.

В какое время принимать витамин А

Витамин А — антиоксидант, который участвует в выработке коллагена. Он улучшает тонус кожи, способствует заживлению ранок. Это жирорастворимый витамин, которой можно принимать в любое время суток, но обязательно с жирной пищей (салатами, заправленными маслом, орехами, авокадо, йогуртом).

Врач рассказал, чем может грозить недостаток коллагена в&nbsp;организме. Чем может грозить недостаток коллагена в организме: отвечает врач

В какое время принимать витамины группы В

Витамины группы В участвуют в клеточном метаболизме. Также они дают организму заряд энергии на весь день, поскольку способствуют выработке энергии.

В связи с тем, что водорастворимые витамины лучше усваиваются, когда в желудке нет пищи, лучше принимать их утром. Кроме того, прием в это время будет способствовать повышению продуктивности и позволит избежать проблем со сном. Витамины группы В рекомендуют принимать комплексом. Форма выпуска (таблетки, сироп, капсулы) не влияет на усвояемость.

Правильное питание&nbsp;&mdash; основа для здоровья и&nbsp;стройной фигуры. Что такое правильное питание: инструкция для начинающих

Отдельно можно принимать витамин В12. Его нужно принимать натощак для лучшего усвоения. В то же время некоторые врачи считают, что этот витамин стоит принимать вечером, за полчаса до сна. Это связано с тем, что B12 важен для выработки мелатонина и серотонина, способствующих расслаблению и сну.

Витамин В12 может вступать во взаимодействие с другими препаратами. Поэтому перед началом приема необходимо проконсультироваться с врачом.
Ирина Юзуп
Кандидат медицинских наук, врач

Также вместе с врачом можно определить оптимальное время приема витамина.

В какое время принимать витамин С

Витамин C — вещество, присутствие которого увеличивает синтез коллагена. Также без него немыслима правильная работа иммунной системы. Витамин С относится к водорастворимым витаминам, но его можно принять в любое время. Если это вещество принимается во время болезни (для улучшения защитных свойств организма), то можно разделить суточную дозу на несколько приемов.

Есть данные, что витамины С и Е предпочтительнее принимать вечером. Но правила приема могут варьироваться в зависимости от каждой конкретной ситуации.
Ольга Шарапова
Заслуженный врач РФ

В какое время принимать витамин D

Витамин D нужен для здоровья костей, волос, кожи и иммунитета. Вещество стимулирует нервную систему, поэтому большинство врачей советует принимать его в первой половине дня или сразу после обеда. Для некоторых употребление витамина D вечером чревато проблемами со сном и повышенной возбудимостью. В то же время в некоторых случаях рекомендуют принимать этот витамин перед сном, но совместно с препаратом мелатонина (гормона сна).

Эффективность витамина D не зависит от приема пищи, хотя он относится к жирорастворимым. Принимать его можно до, во время или после еды.

Фото istockphoto.com/Drazen_

В какое время принимать витамин Е

Витамин Е — антиоксидант, замедляющий процесс старения. Вещество полезно для сердечно-сосудистой системы: оно улучшает эластичность сосудов, препятствует образованию холестериновых бляшек. Также оно необходимо для поддержания работы репродуктивной и иммунной систем, зрения, мозга, кожи. Этот витамин лучше усваивается в сочетании с витамином А. Принимать вещества можно в любое время суток в сочетании с умеренно жирной пищей.

В какое время принимать витамин К

Витамин К2 способствует выработке протромбина, являющегося фактором свертывания крови, и необходим для метаболизма костной ткани. Витамин K существует в двух формах: K1 и K2. Он лучше усваиваются вечером (в период с 18.00 до 21.00), но можно принимать его и днем. Этот витамин относится к жирорастворимым, поэтому принимать его нужно в сочетании с умеренно жирной пищей.

В какое время принимать витамин РР

Витамин РР (также известный как никотиновая кислота) важен для нормальной работы нервной системы. Также он защищает от пеллагры и улучшает состояние кожи и волос. Этот витамин относится к водорастворимым. Принимать его желательно утром до еды.

Фото istockphoto.com/anilakkus

В какое время принимать комплексы мультивитаминов

Если это препараты, в состав которых входит всего несколько сочетающихся между собой витаминов, то их лучше принимать утром. Это связано с тем, что основные вещества в таких средства лучше усваиваются в первой половине дня.
Более сложные препараты (со множеством витаминов) обычно нужно принимать два раза в день. Либо делить дозу пополам, либо разбивать прием по принципу утром — витамины, вечером — минералы. Лучше всего обсудить этот вопрос с врачом.

Популярные вопросы
Как понять, какие витамины нужны организму?
Для того, чтобы понять, есть ли нехватка витаминов (и если есть, то каких именно), нужно сдать анализы. Назначать средства должен врач: и тип, и их дозировку. Здесь нужно знать, что при настоящем дефиците витаминов их выписывают по рецепту. А те препараты, которые можно купить без назначения врача, часто бесполезны.
Можно ли создать в организме запас витаминов?
Водорастворимые витамины выводятся из организма за несколько часов. Жирорастворимые накапливаются в печени и жировой ткани, поэтому выводятся чуть дольше. Но все равно «накопить» витамины нельзя.
Что будет при переизбытке витаминов?
Даже витамины, которые быстро выводятся из организма, опасны. Они способны вызвать аллергию, расстройство желудка и интоксикацию. Например, систематическое злоупотребление витамином С способно привести к мочекаменной болезни. Жирорастворимые соединения еще более опасны. Так, витамин А может стать причиной рака. Именно поэтому важно принимать любые добавки исключительно после рекомендации врача.
Гормональный сбой: что это такое и&nbsp;симптомы, причины и&nbsp;диагностика. Что такое гормональный сбой и как его распознать: рассказывают врачи
Витамины
Советы и рекомендации
28
Обсудить
Новости холдинга
Украинские СМИ сообщили о масштабном пожаре в Николаеве
85 млн рублей для Кузнецова, молчание Гусева, мощная закупка «Барыса». Главные трансферы и слухи недели в КХЛ
Милей отказался признать победу Мадуро на выборах в Венесуэле
Глава МИД Израиля Кац пригрозил Эрдогану повторением участи Саддама Хусейна
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Читайте далее
Биография Григория Лепса: поздняя популярность и роман с 18-летней моделью

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ