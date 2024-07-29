В какое время лучше принимать витамины: отвечает врач

Витамины — сложные органические вещества, которые необходимы организму для нормального функционирования. При нехватке натуральных витаминов, поступающих с пищей, врачи назначают прием искусственно синтезированных. Их биологическая активность ниже, чем у натуральных, поэтому для правильного усвоения нужно соблюдать определенные условия.

О том, как правильно принимать витамины и в какое время это лучше делать, рассказали врачи Ирина Юзуп и Ольга Шарапова.

Общие правила приема витаминов

Чем запивать витамины

Витамины делятся на две большие группы: жирорастворимые и водорастворимые. К последним относятся витамины группы В, витамин С, витамин РР. Запивать их можно только водой.

К жирорастворимым относятся витамины A, D, E и K. Для их правильного усвоения нужен жир. Поэтому нужно запивать такие витамины молоком или кефиром.

В целом, важно помнить, что витамины всегда лучше принимать с жидкостью. Это позволит веществам быстрее попасть из пищевода в желудок и снизит риск раздражения слизистой.

Когда принимать витамины: до или после еды

Правила приема всегда написаны в инструкции. Также рекомендации может дать врач: например, если одновременно с витаминами назначены антибиотики и другие лекарства.

Пища мешает усвоению водорастворимых витаминов, поэтому обычно их принимают за полчаса до еды. Витамин В12, который плохо всасывается из желудочно-кишечного тракта, вовсе рекомендуется принимать натощак.

Жирорастворимые витамины, напротив, более эффективны при приеме с едой, причем в меру жирной. Их нельзя принимать натощак.

Запивать жирорастворимые витамины водой не рекомендуется: может случиться расстройство желудка.

Как принимать витамины разных групп

В аптечных мультивитаминах обычно подобраны сочетающиеся между собой вещества. Если же принимать разные средства по отдельности, то делать это нужно грамотно. В противном случае прием конфликтующих между собой витаминов окажется в лучшем случае бесполезным. В худшем — опасным для здоровья.

витамин A хорошо сочетается с витаминами группы B и витаминами Е и K;

витамин В1 лучше усваивается отдельно;

витамины В12, В5 и В9 хорошо совместимы;

витамин С можно принимать с витаминами А, В5, В9, Е, но он конфликтует с витаминами В1 и В12;

витамин D не сочетается с витамином E и при этом усваивается только в сочетании с витамином K.

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В какое время принимать витамины

Оптимальное время приема витаминов конкретно для вас сможет определить только врач.

В какое время принимать витамин А

Витамин А — антиоксидант, который участвует в выработке коллагена. Он улучшает тонус кожи, способствует заживлению ранок. Это жирорастворимый витамин, которой можно принимать в любое время суток, но обязательно с жирной пищей (салатами, заправленными маслом, орехами, авокадо, йогуртом).

В какое время принимать витамины группы В

Витамины группы В участвуют в клеточном метаболизме. Также они дают организму заряд энергии на весь день, поскольку способствуют выработке энергии.

В связи с тем, что водорастворимые витамины лучше усваиваются, когда в желудке нет пищи, лучше принимать их утром. Кроме того, прием в это время будет способствовать повышению продуктивности и позволит избежать проблем со сном. Витамины группы В рекомендуют принимать комплексом. Форма выпуска (таблетки, сироп, капсулы) не влияет на усвояемость.

Отдельно можно принимать витамин В12. Его нужно принимать натощак для лучшего усвоения. В то же время некоторые врачи считают, что этот витамин стоит принимать вечером, за полчаса до сна. Это связано с тем, что B12 важен для выработки мелатонина и серотонина, способствующих расслаблению и сну.

Также вместе с врачом можно определить оптимальное время приема витамина.

В какое время принимать витамин С

Витамин C — вещество, присутствие которого увеличивает синтез коллагена. Также без него немыслима правильная работа иммунной системы. Витамин С относится к водорастворимым витаминам, но его можно принять в любое время. Если это вещество принимается во время болезни (для улучшения защитных свойств организма), то можно разделить суточную дозу на несколько приемов.

В какое время принимать витамин D

Витамин D нужен для здоровья костей, волос, кожи и иммунитета. Вещество стимулирует нервную систему, поэтому большинство врачей советует принимать его в первой половине дня или сразу после обеда. Для некоторых употребление витамина D вечером чревато проблемами со сном и повышенной возбудимостью. В то же время в некоторых случаях рекомендуют принимать этот витамин перед сном, но совместно с препаратом мелатонина (гормона сна).

Эффективность витамина D не зависит от приема пищи, хотя он относится к жирорастворимым. Принимать его можно до, во время или после еды.

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В какое время принимать витамин Е

Витамин Е — антиоксидант, замедляющий процесс старения. Вещество полезно для сердечно-сосудистой системы: оно улучшает эластичность сосудов, препятствует образованию холестериновых бляшек. Также оно необходимо для поддержания работы репродуктивной и иммунной систем, зрения, мозга, кожи. Этот витамин лучше усваивается в сочетании с витамином А. Принимать вещества можно в любое время суток в сочетании с умеренно жирной пищей.

В какое время принимать витамин К

Витамин К2 способствует выработке протромбина, являющегося фактором свертывания крови, и необходим для метаболизма костной ткани. Витамин K существует в двух формах: K1 и K2. Он лучше усваиваются вечером (в период с 18.00 до 21.00), но можно принимать его и днем. Этот витамин относится к жирорастворимым, поэтому принимать его нужно в сочетании с умеренно жирной пищей.

В какое время принимать витамин РР

Витамин РР (также известный как никотиновая кислота) важен для нормальной работы нервной системы. Также он защищает от пеллагры и улучшает состояние кожи и волос. Этот витамин относится к водорастворимым. Принимать его желательно утром до еды.

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В какое время принимать комплексы мультивитаминов

Если это препараты, в состав которых входит всего несколько сочетающихся между собой витаминов, то их лучше принимать утром. Это связано с тем, что основные вещества в таких средства лучше усваиваются в первой половине дня.

Более сложные препараты (со множеством витаминов) обычно нужно принимать два раза в день. Либо делить дозу пополам, либо разбивать прием по принципу утром — витамины, вечером — минералы. Лучше всего обсудить этот вопрос с врачом.