Почему появляется плоскостопие? 5 возможных причин от травматолога

В перспективе это может привести к более серьезным проблемам со здоровьем.

Можно сказать, что самое распространенное ортопедическое заболевание — плоскостопие. Эта патология бывает как врожденной, так и приобретенной. Чаще заболевание развивается уже во взрослом возрасте из-за воздействия внешних факторов. Разберем пять не самых очевидных причин возникновения плоскостопия и выясним, как все-таки можно его избежать.

Почему развивается плоскостопие

Неудобная обувь

При ношении туфель на высоких каблуках смещается центр тяжести, в пять-шесть раз растет нагрузка на стопы — такое постоянное значительное давление нередко приводит к развитию плоскостопия. Из-за каблуков увеличивается механическое воздействие и на пальцы ног, что зачастую заканчивается их деформацией.

Туфли на плоской подошве тоже вредят ступням, так как они недостаточно защищают стопы от ударных нагрузок. При ходьбе в такой обуви особенно страдает пяточная область.

Не стоит носить и туфли с узким мысом, которые во многих случаях приводят к деформации пальцев стоп и нарушению кровообращения.

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Что делать: использовать удобную обувь с широким носом, небольшим каблуком 2-4 см и формоустойчивым задником. Полнота моделей должна регулироваться с помощью липучек или шнуровки. Все эти элементы есть у ортопедической обуви, которую рекомендуется носить как для профилактики, так и для лечения плоскостопия.

Малоподвижный образ жизни

Из-за сидячей работы и низкой физической активности мышцы и связки стоп со временем теряют свою эластичность, ослабевают и перестают удерживать своды стоп в естественном положении. На фоне таких продолжительных и регулярных статических нагрузок нередко появляется плоскостопие.

Что делать: посещать фитнес-зал, больше гулять и в течение дня выполнять простые упражнения. Попеременная ходьба на носках и пятках, на внутренней и наружной стороне стопы, самомассаж — все это укрепляет мышцы и связки. Для профилактики заболеваний опорно-двигательной системы надо носить ортопедические стельки, которые поддерживают своды стоп в физиологически правильном положении и защищают их от ударных нагрузок.

Работа в положении стоя

Риск возникновения плоскостопия высок и у тех, чья профессиональная деятельность связана с постоянным пребыванием в стоячем положении. Это врачи, учителя, продавцы, парикмахеры и многие другие. Подобная нагрузка может со временем привести к деформации сводов стоп.

Что делать: во время работы на ногах стараться чаще прерываться на отдых и пользоваться любой возможностью сменить стоячее положение на сидячее, выполнять упражнения, укрепляющие мышцы и связки стоп, носить ортопедические стельки.

Лишний вес

Избыточная масса тела создает дополнительную нагрузку на стопы, которую человек испытывает при каждом шаге. Ожирение увеличивает вероятность плоскостопия, ведь с каждым лишним килограммом ступням сложнее удерживать тело.

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Что делать: заниматься спортом и следить за питанием, которое должно быть сбалансированным. Нормальный рацион включает фрукты и овощи, зерновые, белковую пищу и растительные масла.

Нерациональные тренировки

Важно понимать, что чрезмерно тяжелые занятия спортом далеко не полезны для опорно-двигательной системы. Слишком интенсивные тренировки, которые включают поднятие тяжестей при опоре на ноги, могут вызвать растяжение связочного аппарата и снижение сводов стоп.

Нерациональные занятия в фитнес-зале зачастую заканчиваются травмами, которые провоцируют развитие плоскостопия и других подобных заболеваний.

Что делать: пользоваться услугами фитнес-инструктора, постепенно повышать нагрузку и не перенапрягаться. Все тренировки в зале должны быть умеренными — только в этом случае спорт приносит пользу.

Как предотвратить развитие плоскостопия

Часто мы живем с болью, тяжестью и ощущением усталости в ногах и не задумываемся о том, что именно является причиной таких неприятных симптомов. Многие не знают, что из-за плоскостопия перегружаются суставы и позвоночник, ухудшается осанка, в некоторых случаях развивается варикозная болезнь. Если вовремя не взять заболевание под контроль, впоследствии даже небольшая прогулка в любой момент может обернуться настоящим мучением.

Качество жизни из-за плоскостопия существенно снижается. Всего этого просто избежать — достаточно записаться на прием к травматологу-ортопеду. Врач сделает сканирование стоп с помощью специального оборудования — плантографа. Обследование поможет определить состояние стоп и найти или исключить плоскостопие.

В зависимости от результатов процедуры врач назначит программу профилактики или лечения этого заболевания. Такая своевременная ортопедическая помощь позволит в будущем избежать серьезных проблем со здоровьем.