Французский горнолыжник рассказал о своем состоянии после серьезного падения на трассе

Бронзовый призер Олимпийских игр, французский спортсмен Виктор Мюффа Жанде рассказал о своем состоянии после серьезного падения на трассе во время соревнований по гигантскому слалому на этапе Кубка мира в Швейцарии.

«Мне зашили руку вечером, проблем с сухожилиями и нервами вроде бы нет, перелом носа был открытым, оперировали прямо посреди ночи. В остальном с головой и спиной все нормально. Жду переправки во Францию, чтобы сделать дополнительные тесты на левом колене, с которым не все хорошо. Спасибо всем за добрые сообщения и внимание», — написал спортсмен в социальных сетях.

33-летний француз является бронзовым призером Олимпийских игр в Пхенчхане в комбинации.