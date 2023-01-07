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Горные лыжи

Сегодня, 17:45

Французский горнолыжник получил серьезные травмы в результате падения на этапе Кубка мира

Иван Шитик
Корреспондент
Падение Виктора Мюффа Жанде.
Падение Виктора Мюффа Жанде.
Падение Виктора Мюффа Жанде.
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Бронзовый призер Олимпийских игр, французский спортсмен Виктор Мюффа Жанде получил серьезную травму во время соревнований по гигантскому слалому на этапе Кубка мира в Швейцарии, сообщает NRK.

Во второй попытке он потерял равновесие, упал на трассу и на большой скорости врезался в защитную сетку.

Врачи оказывали помощь лыжнику около четверти часа, после чего его унесли с трассы на носилках. Вскоре Мюффа Жандена вертолете был отправлен в больницу.

33-летний француз является бронзовым призером Олимпийских игр в Пхенчхане в комбинации.

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