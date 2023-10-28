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Горные лыжи

Сегодня, 11:30

«Выбираю счастливую жизнь». Звездный горнолыжник шокировал уходом в 23 года

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Горнолыжник Лукас Бротен
Лукас Бротен.
Фото Global Look Press
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Один из самых знаменитых спортсменов Норвегии Лукас Бротен устал бороться со своей национальной федерацией.

Обладатель Малого хрустального глобуса в слаломе Лукас Бротен омрачил начало сезона в горнолыжном Кубке мира заявлением о своем уходе из спорта. 23-летний норвежец обвинил свою национальную федерацию в «неуважительном отношении» и отметил, что «хочет заниматься тем, что приносит радость». Поступок одного из самых ярких спортсменов «белого цирка» стал шоком для его коллег и имиджевым ударом по Ассоциации лыжного спорта Норвегии. Ведь Бротен, наряду с Йоханнесом Клебо, считался самым раскрученным представителем зимнего спорта в своей стране с точки зрения рекламных возможностей. С Йоханнесом чиновникам удалось договориться в последний момент, и он вернулся в сборную. А вот Лукас предпочел коммерческим спорам уход из большого спорта.

Горнолыжник Лукас Бротен
Фото Global Look Press

Право на самостоятельность

— Я ухожу из горнолыжного спорта, потому что хочу заниматься тем, что приносит мне радость, — отметил Бротен. — Мне 23 года, и впереди вся жизнь. Я завершаю карьеру не в знак протеста или ради мести. Я ухожу, потому что хочу заниматься только тем, что делает меня счастливым. Мне не терпится узнать, каким будет мое следующее приключение. Что касается большого спорта, то я просто хочу быть самым большим болельщиком своих бывших товарищей по команде. Впервые за последние полгода я чувствую себя счастливым. Решение я принял четыре недели назад. Но еще весной я понял, что надежды, что я смогу реализовать свои мечты и добиться целей, становится все меньше.

Неординарный спортсмен привлек к себе внимание в 2019 году, когда стал призером юниорского чемпионата мира. Его популярности способствовали не только результаты, но и яркий внешний вид — накрашенные ногти, безумные прически, немейнстримная одежда, а также высказывания на тему экологии. Лукас упустил шанс блеснуть на Олимпиаде в Пекине, но раскрылся в прошлом сезоне, выиграв три этапа Кубка мира. В общем зачете Бротен стал лучшим слаломистом и занял четвертое место в генеральной классификации. Многие считали юного норвежца потенциальным лидером горнолыжного спорта на ближайшие десять лет. Однако его восхождение прервал спонсорский конфликт с национальной федерацией.

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Еще летом Лукас вместе с Клебо пытался отстоять свое право на самостоятельность в маркетинговой сфере. Однако вариантов для отступления у Бротена, в отличие от своего «равнинного» коллеги, практически не было. Ведь если Йоханнес мог относительно спокойно выступать в марафонской серии, то в горнолыжном спорте альтернативных соревнований просто нет. Все закончилось тем, что звездный спортсмен принял участие в рекламной кампании шведского бренда, который является конкурентом официального спонсора федерации. За это непокорный юноша получил штраф и, несмотря на извинения, стало понятно, что разрыв неизбежен.

Горнолыжник Лукас Бротен
Фото AFP

Беспокойство и недоумение

Бротену предлагали сменить гражданство и перебраться в сборную Бразилии — это было достаточно просто, поскольку его мать является бразильянкой. Однако такой вариант повлек бы за собой карантин, потерю рейтинговых очков и много других организационных сложностей. В какой-то момент показалось, что юноша нашел компромисс с чиновниками из норвежской ассоциации. По крайне мере, он был включен заявку на стартовый этап Кубка мира в австрийском Зельдене. Однако вместо того, чтобы выйти на трассу, Лукас созвал пресс-конференцию, где объявил о радикальных переменах в своей жизни. При этом он подчеркнул, что федерация повела себя в его отношении «крайне неуважительно».

— Я получил известие о решении Лукаса незадолго до начала пресс-конференции, и это стало полной неожиданностью, — признался один из руководителей Ассоциации лыжного спорта Норвегии Клаус Йохан Ристе, которого отец спортсмена проинформировал о разрыве отношений посредством эсэмэски. — Мне казалось, что между нами и спортсменом идет разумный диалог. Теперь мы надеемся, что с Лукасом все будет в порядке в дальнейшем. В то же время мы ничего не можем сделать, кроме как уважать его решение.

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Для горнолыжного спорта уход звездного спортсмена в 23 года не из-за травмы, а по коммерческим причинам стал огромным потрясением. Со словами поддержки и солидарности с Бротеном выступили многие известные спортсмены и ветераны. Все они сходятся во мнении, что «снежный цирк» теряет очень многое. Многие отмечают токсичную атмосферу в норвежской федерации, которая регулярно приводит к конфликтам со знаменитыми атлетами. С одной стороны, чиновники отстаивают финансовые интересы основной массы спортсменов — тех, кто не в состоянии привлекать большие средства только за счет своих имен. С другой стороны — основой привлекательности спорта являются яркие чемпионы. И неумение находить с ними компромисс именно в Норвегии вызывает огромное беспокойство и недоумение.

Горные лыжи
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