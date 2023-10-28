«Выбираю счастливую жизнь». Звездный горнолыжник шокировал уходом в 23 года

Один из самых знаменитых спортсменов Норвегии Лукас Бротен устал бороться со своей национальной федерацией.

Обладатель Малого хрустального глобуса в слаломе Лукас Бротен омрачил начало сезона в горнолыжном Кубке мира заявлением о своем уходе из спорта. 23-летний норвежец обвинил свою национальную федерацию в «неуважительном отношении» и отметил, что «хочет заниматься тем, что приносит радость». Поступок одного из самых ярких спортсменов «белого цирка» стал шоком для его коллег и имиджевым ударом по Ассоциации лыжного спорта Норвегии. Ведь Бротен, наряду с Йоханнесом Клебо, считался самым раскрученным представителем зимнего спорта в своей стране с точки зрения рекламных возможностей. С Йоханнесом чиновникам удалось договориться в последний момент, и он вернулся в сборную. А вот Лукас предпочел коммерческим спорам уход из большого спорта.

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Право на самостоятельность

— Я ухожу из горнолыжного спорта, потому что хочу заниматься тем, что приносит мне радость, — отметил Бротен. — Мне 23 года, и впереди вся жизнь. Я завершаю карьеру не в знак протеста или ради мести. Я ухожу, потому что хочу заниматься только тем, что делает меня счастливым. Мне не терпится узнать, каким будет мое следующее приключение. Что касается большого спорта, то я просто хочу быть самым большим болельщиком своих бывших товарищей по команде. Впервые за последние полгода я чувствую себя счастливым. Решение я принял четыре недели назад. Но еще весной я понял, что надежды, что я смогу реализовать свои мечты и добиться целей, становится все меньше.

Неординарный спортсмен привлек к себе внимание в 2019 году, когда стал призером юниорского чемпионата мира. Его популярности способствовали не только результаты, но и яркий внешний вид — накрашенные ногти, безумные прически, немейнстримная одежда, а также высказывания на тему экологии. Лукас упустил шанс блеснуть на Олимпиаде в Пекине, но раскрылся в прошлом сезоне, выиграв три этапа Кубка мира. В общем зачете Бротен стал лучшим слаломистом и занял четвертое место в генеральной классификации. Многие считали юного норвежца потенциальным лидером горнолыжного спорта на ближайшие десять лет. Однако его восхождение прервал спонсорский конфликт с национальной федерацией.

Еще летом Лукас вместе с Клебо пытался отстоять свое право на самостоятельность в маркетинговой сфере. Однако вариантов для отступления у Бротена, в отличие от своего «равнинного» коллеги, практически не было. Ведь если Йоханнес мог относительно спокойно выступать в марафонской серии, то в горнолыжном спорте альтернативных соревнований просто нет. Все закончилось тем, что звездный спортсмен принял участие в рекламной кампании шведского бренда, который является конкурентом официального спонсора федерации. За это непокорный юноша получил штраф и, несмотря на извинения, стало понятно, что разрыв неизбежен.

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Беспокойство и недоумение

Бротену предлагали сменить гражданство и перебраться в сборную Бразилии — это было достаточно просто, поскольку его мать является бразильянкой. Однако такой вариант повлек бы за собой карантин, потерю рейтинговых очков и много других организационных сложностей. В какой-то момент показалось, что юноша нашел компромисс с чиновниками из норвежской ассоциации. По крайне мере, он был включен заявку на стартовый этап Кубка мира в австрийском Зельдене. Однако вместо того, чтобы выйти на трассу, Лукас созвал пресс-конференцию, где объявил о радикальных переменах в своей жизни. При этом он подчеркнул, что федерация повела себя в его отношении «крайне неуважительно».

— Я получил известие о решении Лукаса незадолго до начала пресс-конференции, и это стало полной неожиданностью, — признался один из руководителей Ассоциации лыжного спорта Норвегии Клаус Йохан Ристе, которого отец спортсмена проинформировал о разрыве отношений посредством эсэмэски. — Мне казалось, что между нами и спортсменом идет разумный диалог. Теперь мы надеемся, что с Лукасом все будет в порядке в дальнейшем. В то же время мы ничего не можем сделать, кроме как уважать его решение.

Для горнолыжного спорта уход звездного спортсмена в 23 года не из-за травмы, а по коммерческим причинам стал огромным потрясением. Со словами поддержки и солидарности с Бротеном выступили многие известные спортсмены и ветераны. Все они сходятся во мнении, что «снежный цирк» теряет очень многое. Многие отмечают токсичную атмосферу в норвежской федерации, которая регулярно приводит к конфликтам со знаменитыми атлетами. С одной стороны, чиновники отстаивают финансовые интересы основной массы спортсменов — тех, кто не в состоянии привлекать большие средства только за счет своих имен. С другой стороны — основой привлекательности спорта являются яркие чемпионы. И неумение находить с ними компромисс именно в Норвегии вызывает огромное беспокойство и недоумение.